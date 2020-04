Déclaration du président de Mindray concernant les efforts visant à lutter contre le COVID-19

SHENZHEN, Chine, 8 avril 2020 /PRNewswire/ — Mindray (SZSE : 300760) — À l’heure où le COVID-19 jette une ombre sur la santé des populations, les fournisseurs de santé du monde entier luttent sans relâche contre le virus. Nous saluons l’ensemble du personnel médical pour ses courageux efforts en vue de sauver la vie des patients et de vaincre l’épidémie. En tant que fournisseur leader de solutions et dispositifs médicaux en Chine, nous constituons le principal moteur depuis l’apparition de l’épidémie en Chine, et travaillons sans interruption pour soutenir les professionnels de santé. À l’heure où le virus se propage à travers le monde, nous mettons en relation plusieurs experts médicaux internationaux et fournissons des traitements précis pour les patients grâce à des produits et services avancés, ainsi qu’à des renseignements médicaux précieux.

Nous accordons toujours la priorité aux besoins de nos clients. Afin d’offrir les solutions les plus personnalisées pour lutter contre le COVID-19, nous travaillons en étroite collaboration avec les professionnels de santé du monde entier et identifions leurs difficultés en fonction des régions. Face à des volumes d’installation élevés, à un trafic instable et à un environnement dangereux, nos ingénieurs de service sur le terrain se conforment à des protocoles stricts, et fournissent une assistance sécurisée dans les meilleurs délais aux fournisseurs de santé. Nos produits faciles d’utilisation et multifonctions des divisions PMLS, IVD et MIS sont parfaitement équipés pour garantir de meilleurs soins de santé à davantage de patients. En outre, notre solution informatique et nos conseils cliniques en ligne permettent de veiller à ce que les fournisseurs de santé puissent soigner les patients de manière appropriée sans contracter le virus. En tant que plateforme d’échange de connaissances, nous avons invité plusieurs experts chinois à partager leurs opinions en matière de traitement des patients atteints du COVID-19 aux côtés de professionnels médicaux du monde entier dans le cadre de notre programme de webinaire. Nous explorerons davantage les possibilités qui s’offrent à nous pour soutenir les patients et les professionnels de santé qui luttent contre le virus.

Nous nous efforçons d’accroître notre capacité de production. Nos produits médicaux, notamment nos moniteurs de patients, nos ventilateurs et nos dispositifs à ultrasons, sont essentiels pour diagnostiquer et traiter les patients atteints du COVID-19. Face à une forte demande de la part des fournisseurs de santé à travers le monde et à une interruption de la chaîne d’approvisionnement mondiale, nous coopérons avec les gouvernements et les fournisseurs afin de limiter les pénuries et de préserver la ligne de production. Nos employés qui travaillent au centre de production ont annulé leurs congés officiels, et grâce à leur travail acharné, nous avons multiplié notre capacité de production. Alors que nous nous efforçons de maintenir la continuité de nos activités, nous avons également adopté des mesures sanitaires strictes afin de garantir la sécurité de nos produits pendant tout le processus de production.

La santé de nos employés nous tient à cœur. Notre réussite repose sur leur professionnalisme, leur efficacité et leur responsabilité au travail. Afin de protéger nos employés à travers le monde, nous avons restreint les déplacements professionnels et organisé à la place des conférences en ligne. Nous avons demandé à nos bureaux régionaux de respecter les directives des autorités de santé locales et de mettre en place un protocole de télétravail. À l’heure où la propagation du virus ralentit en Chine, nous renforçons les mesures de stérilisation et de nettoyage au sein de nos bureaux, fournissons des masques chirurgicaux sur le lieu de travail, mettons en place la distanciation sociale et contrôlons la santé de nos employés en vérifiant leur température quotidiennement. Nous continuerons de mettre en œuvre ces mesures d’hygiène dans les bureaux régionaux, et de fournir un environnement de travail sûr pour l’ensemble de nos employés. Grâce à nos directives strictes en matière de protection, nous sommes très fiers d’annoncer qu’aucun de nos employés de service sur le terrain n’a été infecté.

À l’heure où la mission consistant à sauver des vies est plus importante que jamais, nous faisons tout notre possible pour rendre accessibles les soins de santé. À ce jour, nous avons fait don de 4,6 millions USD de dispositifs à des hôpitaux partout dans le monde. Nous continuerons de préserver la santé et la sécurité de nos employés, de soutenir les fournisseurs de santé, et de fournir de meilleurs soins aux patients à travers le monde.

Sincères salutations,

Li Xiting

président de Mindray