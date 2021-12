Estratégia de Arquitetura Híbrida Inclui Migração de Dados para AWS em Todos os 23 Câmpus

REDWOOD CITY, Califórnia, Dec. 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A Delphix, uma empresa de dados líder do setor de DevOps, e a Unisys Corporation (NYSE: UIS), uma empresa global de soluções de TI, anunciou hoje que acelerou a estratégia digital da California State University (CSU), fornecendo acesso rápido e seguro aos dados, em suporte ao desenvolvimento de aplicativos para os alunos.

A maior universidade pública de quatro anos do país agora pode fornecer aos seus 23 câmpus dados sob demanda para a implementação das suas próprias estratégias digitais. Esse tipo de acesso rápido viabilizou que engenheiros de software nos câmpus universitários desenvolvessem rapidamente aplicativos inovadores para permitir a Iniciativa de Graduação 2025, um projeto ambicioso que visa aumentar as taxas de graduação, eliminando as lacunas de oportunidades e conquistas. O projeto também inclui aplicativos que permitem aos alunos verificar suas notas, ajuda financeira, status de graduação, etc.

A iniciativa faz parte da maior estratégia de arquitetura híbrida da universidade com o objetivo de melhorar as taxas de graduação, a experiência e a satisfação dos alunos, e eliminar as lacunas de equidade nas taxas de graduação.

Estratégia de arquitetura híbrida

A Unisys permite que a CSU utilize a plataforma de dados Delphix DevOps para acelerar e simplificar sua habilitação de arquitetura híbrida. A capacidade da plataforma de girar facilmente, atualizar e derrubar ambientes de dados privados e públicos baseados em nuvem aprimora substancialmente o pipeline de entrega de aplicativos da universidade.

“Com o uso da Delphix e da Unisys para implementar nossa estratégia de arquitetura híbrida nos permite, pela primeira vez, criar um lago de dados unificado e seguro, alimentado diariamente com dados de todos os 23 câmpus. Isso torna os dados facilmente acessíveis e rapidamente consumíveis em larga escala. Nossos analistas e cientistas de dados, e desenvolvedores agora podem impulsionar mais rapidamente a inovação e estabelecer proativamente programas de apoio ao aluno para aprimorar as taxas de graduação ”, disse Michael Berman, cio da CSU.

A estratégia de arquitetura híbrida da universidade inclui a migração de dados de um Common Management System (Sistema de Gestão Comum – CMS) no local para a Amazon Web Services (AWS), em todos os câmpus. A CMS atende a quase 500.000 alunos e 56.000 professores e funcionários, e é fundamental para tudo, matrícula e gerenciamento de alunos, agendamento e matrícula, e até recursos humanos, finanças e remuneração de funcionários.

“Estamos contentes com a CSU e a Unisys terem selecionado a AWS como um provedor estratégico de nuvem para impulsionar sua transformação digital”, disse Kim Majerus, Vice-Presidente da AWS para Educação, Governos Estaduais e Locais dos EUA. “A mudança para a AWS pode ajudar a CSU a se tornar mais ágil e viabilizar o uso de dados de forma mais estratégica para a obtenção de insights valiosos para o aprimoramento da experiência do aluno. Além disso, pode ajudar o sistema universitário a escalar mais rapidamente, reduzir a dívida técnica, economizar custos e gerenciar operações de forma mais eficiente.”

Impacto no Custo e Eficiência

A Delphix e a Unisys trabalham em conjunto com a CSU para ajudar a universidade a reduzir os custos e melhorar a eficiência operacional.

Com a Delphix e a Unisys, a CSU economizou mais de US$ 4,5 milhões por ano e evitou custos futuros de mais de US$ 7 milhões por ano com despesas de armazenamento de dados, liberando os recursos para financiamento da inovação. A iniciativa também melhorou significativamente as medidas de produtividade da CSU.

A Delphix DevOps Data Platform fornece cópias virtuais mascaradas dos dados de produção da CMS sob demanda, usando uma fração do espaço de armazenamento em comparação com o armazenamento físico de dados. Isso ajudou a Unisys a reduzir o consumo de armazenamento físico da CSU, permitindo que seus câmpus usassem o autoatendimento para clonar e manipular seus dados.

A automação de dados da Delphix ajuda a Unisys a fornecer dados com mais rapidez e frequência para os câmpus da CSU. As equipes de aplicativos agora podem atualizar instantaneamente as cópias com dados de produção atualizados, retroceder os dados para qualquer ponto anterior no tempo e ramificar as cópias de dados para que as versões de dados se alinhem com as versões de lançamento, e melhorar drasticamente a produtividade.

“Estamos orgulhosos desta parceria com a Delphix para permitir que a estratégia de arquitetura híbrida da CSU possa entregar, acessar e integrar melhor os dados para o aprimoramento do suporte às estratégias digitais na CSU”, disse Rudy Gonzalez, Diretor de Programa da CSU da Unisys. “Continuamos comprometidos em ajudar a CSU a ter muito mais agilidade para executar estratégias de nuvem digital para atender melhor os câmpus e melhorar a experiência do aluno.”

Jedidiah Yueh, CEO da Delphix, acrescentou: “A automação transformacional é um divisor de águas, permitindo aumentos de 100x da velocidade da inovação. A automação moderna de dados com segurança e conformidade integradas permite que a CSU aprimore os resultados e experiência dos alunos, gaste menos em infraestrutura e invista mais em iniciativas estratégicas.”

