La stratégie d’architecture hybride inclut la migration des données vers AWS pour les 23 campus

REDWOOD CITY, Californie, 08 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix, une société de données leader du secteur pour DevOps, et Unisys Corporation (NYSE : UIS), une société mondiale de solutions informatiques, ont annoncé aujourd’hui avoir accéléré la stratégie numérique de la California State University (CSU) en fournissant un accès rapide et sécurisé aux données pour soutenir le développement d’applications pour les étudiants.

La plus grande université publique du pays avec son cursus de quatre ans peut désormais fournir à ses 23 campus des données à la demande pour mettre en œuvre leurs propres stratégies numériques. Ce type d’accès rapide a permis aux ingénieurs logiciels des campus de développer rapidement des applications innovantes pour rendre possible le Graduation Initiative 2025, un projet ambitieux qui vise à augmenter les taux de réussite tout en éliminant les écarts d’opportunités et de réussite. Le projet comprend également des applications qui permettent aux étudiants de vérifier leur notes, leur aide financière, le statut d’obtention du diplôme, etc.

Cette initiative fait partie de la stratégie d’architecture hybride plus large de l’université visant à améliorer les taux d’obtention de diplômes, l’expérience et la satisfaction des étudiants, et à éliminer les écarts d’équité dans les taux d’obtention de diplômes.

Stratégie d’architecture hybride

Unisys permet à la CSU de tirer parti de la plateforme de données DevOps de Delphix pour accélérer et simplifier l’activation de son architecture hybride. La capacité de la plateforme à générer, actualiser et supprimer facilement des environnements de données privés et publics basés sur le cloud améliore considérablement le pipeline de mise à disposition des applications de l’université.

« Utiliser Delphix et Unisys pour mettre en œuvre notre stratégie d’architecture hybride nous permet, pour la première fois, de créer un lac de données unifié et sécurisé, alimenté quotidiennement de données provenant des 23 campus. Cela rend les données facilement accessibles et rapidement consommables à grande échelle. Nos analystes et scientifiques spécialisés en données et nos développeurs peuvent désormais stimuler une innovation plus rapide et établir de manière proactive des programmes d’assistance aux étudiants pour améliorer les taux de réussite », a déclaré Michael Berman, directeur des systèmes d’information à la CSU.

La stratégie d’architecture hybride de l’université comprend la migration des données d’un système de gestion commune (CMS) sur site vers Amazon Web Services (AWS), sur tous les campus. Le CMS sert près de 500 000 étudiants et 56 000 enseignants et membres du personnel, et est essentielle pour tout, depuis l’inscription des étudiants, la gestion des étudiants, la planification et l’inscription aux ressources humaines, aux finances et à la rémunération des employés.

« Nous sommes ravis que la CSU et Unisys aient choisi AWS comme fournisseur stratégique de cloud pour alimenter sa transformation numérique », a déclaré Kim Majerus, vice-présidente de l’éducation américaine, de l’État et du gouvernement local chez AWS. « Le passage à AWS peut aider la CSU à devenir plus souple et à lui permettre d’utiliser les données de manière plus stratégique pour obtenir des informations précieuses qui amélioreront l’expérience des étudiants. En outre, il peut aider le système universitaire à se développer plus rapidement, à réduire la dette technique, à réaliser des économies et à gérer les opérations plus efficacement. »

Impact sur les coûts et l’efficacité

Delphix et Unisys travaillent en collaboration avec la CSU pour aider l’université à réduire les coûts et à améliorer l’efficacité opérationnelle.

Utilisant Delphix et Unisys, la CSU a économisé plus de 4,5 millions de dollars par an et évité des coûts futurs de plus de 7 millions de dollars annuels en dépenses de stockage de données, libérant ainsi des ressources pour financer l’innovation. L’initiative a également considérablement amélioré les mesures de productivité de la CSU.

La plateforme de données DevOps de Delphix fournit des copies virtuelles masquées des données de production du CMS à la demande, en utilisant une fraction de l’espace de stockage par rapport au stockage de données physiques. Cela a aidé Unisys à réduire la consommation de stockage physique de la CSU tout en permettant à ses campus d’utiliser le libre-service pour cloner et manipuler leurs données.

L’automatisation des données de Delphix aide Unisys à fournir des données plus rapidement et plus fréquemment aux campus de la CSU. Les équipes d’application peuvent désormais rafraîchir instantanément les copies avec des données de production mises à jour, revenir sur les données à n’importe quel moment précédent et distribuer les copies de données afin que les versions de données s’alignent sur les versions publiées, ce qui améliore considérablement la productivité.

« Nous sommes fiers de nous associer à Delphix pour permettre à la stratégie d’architecture hybride de la CSU de fournir une prestation de données, un accès aux données et une intégration des données améliorées afin de mieux soutenir les stratégies numériques de la CSU », a déclaré Rudy Gonzalez, directeur du programme Unisys pour la CSU. « Nous demeurons déterminés à aider la CSU à bénéficier de beaucoup plus de souplesse pour exécuter des stratégies de cloud numérique afin de mieux servir les campus et d’améliorer l’expérience des étudiants. »

Jedididiah Yueh, PDG de Delphix, a ajouté « L’automatisation transformationnelle change la donne, permettant ainsi d’augmenter 100 fois la vitesse d’innovation. L’automatisation moderne des données avec une sécurité et une conformité intégrées permet à la CSU d’améliorer les résultats et les expériences des étudiants, de moins dépenser en infrastructure et d’investir davantage dans des initiatives stratégiques. »

À propos de Delphix

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d’applications, la modernisation, l’adoption du cloud et les programmes d’IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d’entreprise. Delphix masque les données pour assurer la conformité à la confidentialité, protège les données contre les attaques de type ransomware et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend des API DevOps essentielles pour la transmission, l’actualisation, le rembobinage, l’intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont Choice Hotels, J.B.Hunt et Fannie Mae, utilisent Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d’information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn , Twitter et Facebook .

À propos d’Unisys

Unisys est une société mondiale de solutions informatiques qui fournit des résultats positifs aux entreprises et aux gouvernements les plus exigeants. Les offres d’Unisys comprennent des solutions de lieu de travail numérique, des solutions d’infrastructure et de cloud, des solutions informatiques d’entreprise, des solutions de processus commerciaux et des solutions de cybersécurité. Pour tout complément d’information sur la façon dont Unisys sert ses clients sur les marchés commerciaux, financiers et gouvernementaux, veuillez consulter le site www.unisys.com .

Suivez-nous sur Twitter et LinkedIn .

Contact :

Orlando de Bruce

VP Marketing d’entreprise et Marque

Orlando.Debruce@delphix.com