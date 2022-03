Delphix nomme Robert Stevenson au poste de vice-président des opérations au Japon

M. Stevenson apporte son expérience de plus de trois décennies au sein d’organisations technologiques de premier plan dans la troisième plus grande économie au monde

REDWOOD CITY, Californie, 02 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Delphix, la société de données leader du secteur pour DevOps, a annoncé aujourd’hui la nomination de Robert Stevenson au poste de vice-président des opérations au Japon. M. Stevenson sera chargé de diriger la prochaine phase de croissance de Delphix au Japon et de constituer une équipe pour accélérer ses activités au sein de la troisième plus grande économie du monde.

« Robert apporte une expérience inégalée en matière de marché local et de leadership, et jouera un rôle crucial alors que nous développons Delphix au Japon », a déclaré Steven Chung, président des opérations sur le terrain à l’échelle mondiale chez Delphix. « L’automatisation, la vitesse et la sécurité des données sont essentielles pour que les organisations prennent en charge DevOps et la transformation numérique. »

M. Stevenson apporte plus de trois décennies à des postes entrepreneuriaux et de leadership au sein d’organisations technologiques aux activités Delphix au Japon, avec une expérience à la fois dans des scale-ups et des entreprises technologiques établies.

Il a occupé divers postes de direction sur le marché japonais chez BEA, EMC-Dell, Lenovo et Avaya, et a dirigé la croissance de start-ups telles que Documentum, Tanium et Sumo Logic.

« Delphix se développe déjà sur le marché japonais, et nous ne faisons qu’effleurer les opportunités d’utilisation des données pour alimenter une véritable transformation numérique », a commenté M. Stevenson. « Je suis ravi de combiner mon expérience sur le marché japonais avec la mission de Delphix visant à libérer le potentiel de données pour les entreprises. Nous voulons aider chaque entreprise à devenir une entreprise de données. »

À propos de Delphix

Delphix est la société de données leader du secteur pour DevOps.

Les données sont essentielles pour tester les versions d’applications, la modernisation, l’adoption du cloud et les programmes d’IA/AM. Nous fournissons une plateforme de données DevOps automatisée pour toutes les applications d’entreprise. Delphix masque les données pour assurer la conformité à la confidentialité, protège les données contre les attaques de type ransomware et fournit des données virtualisées efficaces pour le CI/CD.

Notre plateforme comprend des API DevOps essentielles pour la transmission, l’actualisation, le rembobinage, l’intégration et le contrôle de la version des données. Des sociétés de premier plan, dont Choice Hotels, J.B.Hunt et Fannie Mae, font appel à Delphix pour accélérer leur transformation numérique. Pour tout complément d’information, consultez le site www.delphix.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

