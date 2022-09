Deriv X – uma plataforma de CFD Trading altamente customizável

Índices de Volatilidade – Deriv X

América do Sul, Ásia, Áfica, Sept. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Deriv Group Ltd, um provedor internacional de plataformas e serviços de trading, lançou uma plataforma de CFD Trading, a Deriv X, uma versão White Label da DXtrade.

A mais nova adição aos produtos do grupo Deriv, a Deriv X, foi desenvolvida com desenvolvedores da Devexperts, uma provedora de softwares para empresas internacionais do ramo financeiro, baseando-se na DXtrade, uma solução no modelo SaaS de trading da Devexperts.

A Deriv X, sendo altamente customizável, oferece trading de CFD nos mercados financeiros mais populares – Forex, commodities e criptomoedas. A Deriv também disponibiliza índices sintéticos nessa plataforma. Esses índices estão disponíveis para negociação 24 horas dia, todos os dias da semana e mimetizam os movimentos de mercado real, porém sem influência de eventos políticos e econômicos. Índices sintéticos oferecem uma experiência de usuário diferenciada aos clientes, sendo baseados em um gerador de números aleatórios criptograficamente seguro, auditados periodicamente por um órgão terceiro para comprovar a sua imparcialidade. Essas características únicas fazem dos índices sintéticos um dos instrumentos de operações mais populares entre os clientes da Deriv.

A Deriv X também está equipada com muitas ferramentas de trading, fazendo da plataforma uma ótima escolha para traders iniciantes ou profissionais.

Para iniciantes, algumas das características principais são:

Uma interface customizável, permitindo que os widgets possam ser arrastados e encaixados, criando assim layouts únicos em múltiplos espaços

Um diário de operações e um painel de controle integrados para armazenar todos os registros e ajudar no acompanhamento e análise de sua atividade de trading

Um gráfico com mais de 90 indicadores e 13 ferramentas de desenho para que traders tenham controle na análise de várias operações ao mesmo tempo

Faça trade em Forex na Deriv X

Traders profissionais, por sua vez, podem desfrutar de vantagens como:

Múltiplos widgets que podem ser configurados em um espaço de trabalho e realocados de um espaço para outro, ou até mesmo em janelas separadas. Por exemplo, se um trader se baseia em análises técnicas, ele pode criar um espaço de trabalho composto unicamente por widgets de gráficos

Fechamento parcial de posições, que permitem que traders possam implementar estratégias de trading e operações de risco mais complexas

Operações com um clique, que podem ser habilitadas vinculando listas de controle personalizadas entre os widgets

Todas essas ferramentas estão disponíveis na Deriv X e podem ser acessadas através da plataforma de operações web e nos aplicativos móveis de trading para iOS / Android . Essa plataforma está atualmente disponível para os traders de todos os continentes, exceto para os que residem na Europa.

Jean-Yves Sireau, CEO da Deriv, deu sua opinião sobre o lançamento da Deriv X: “O pensamento inovador sempre foi o pilar da nossa estratégia de crescimento. A Deriv trabalha continuamente para a introdução de novos produtos e serviços, de modo a oferecer tecnologias de ponta aos nossos clientes, aumentando mais ainda sua probabilidade de sucesso. Nossos clientes são colocados no centro de todas as nossas ações, e utilizamos todos os nossos recursos para que eles estejam sempre à frente do mercado”.

Vitaly Kudinov, Vice-presidente Sênior da Devexperts, acrescenta: “Startups e brokers bem estabelecidos têm conhecimento de que plataformas de trading não são apenas meras ferramentas, plataformas de trading são os elementos chave de seus negócios. O sucesso de um broker depende, em sua grande maioria, do quão direta e simples é a usabilidade de sua plataforma para os clientes, e ainda, sobre o quão rapidamente essa plataforma pode dar suporte para contas em escalas de duas, cinco, dez ou até cem vezes mais. Para chegar nesse patamar, alguns brokers vêm desenvolvendo seus próprios softwares, o que pode ser trabalhoso e custoso. A criação da usabilidade e escalabilidade da Deriv X foi extremamente curta, uma vez que se trata de uma versão White Label da DXtrade. Fico muito animado em ver o crescimento da comunidade internacional de traders da Deriv utilizando a Deriv X – uma plataforma que construímos com entusiasmo e integridade.”

Sobre a Deriv

A Deriv é um dos brokers que está há mais tempo na indústria. Iniciando sua história em 1999, com apenas um escritório e que não para de crescer, hoje conta com 16 escritórios em 13 países e mais de 850 funcionários. A principal missão da Deriv é de democratizar ferramentas de trading a todos, em qualquer lugar. De fato, a empresa vem avançando em direção ao seu objetivo, constantemente introduzindo novas plataformas e serviços à sua base de clientes que não para de crescer.

