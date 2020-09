Des entreprises canadiennes misent sur les travailleurs francophones à l’étranger pour pourvoir leurs postes

Azra Hasanefendic, Directrice du développement et perfectionnement de talents chez Job.Etrouve

MONTRÉAL, 17 sept. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre, des entreprises canadiennes se tournent vers les travailleurs francophones à l’étranger pour pourvoir des postes à distance. À travers un projet de 5 millions USD, l’entreprise canadienne Job.Etrouve et l’École de gestion du crédit, une autorité en matière d’enseignement du crédit dans le Canada francophone, s’unissent pour recruter et former 1000 gestionnaires de crédit certifiés qui exerceront leurs fonctions dans leur pays.

Valoriser le potentiel de travailleurs étrangers pour répondre aux défis d’entreprises québécoises

L’objectif de Job.Etrouve est d’évaluer et de former des candidats étrangers à fort potentiel afin qu’ils soient prêts à répondre au marché de l’emploi québécois et canadien.

« Nous connaissons à la fois les besoins des entreprises canadiennes et les défis que les candidats internationaux doivent relever pour réussir auprès de celles-ci », affirme Azra Hasanefendic, directrice du développement et perfectionnement des talents chez Job.Etrouve.

« Notre accompagnement permet d’offrir une solution à la pénurie de main-d’œuvre vécue au Canada tout en créant de l’emploi dans des pays qui, inversement, connaissent un haut taux de chômage. »

Le partenariat entre Job.Etrouve et l’École de gestion du crédit permettra à de nombreux candidats francophones à l’extérieur du Canada d’avoir une formation complète afin de décrocher le titre de Gestionnaire de Crédit Certifié (GCC), reconnu par la Fondation Québécoise pour le crédit. Au terme de la formation de 4 mois, plusieurs étudiants auront l’occasion de dénicher un emploi auprès d’entreprises canadiennes, lesquelles offrent un salaire très concurrentiel. Le tout en ligne, dans le confort de leur pays.

Plusieurs entreprises canadiennes peinent actuellement à trouver des ressources qualifiées pour effectuer des tâches relatives à la gestion du crédit, telles que l’analyse et la prévention du risque ou la gestion des comptes à recevoir. Privées de cette main-d’œuvre essentielle, les petites et moyennes entreprises (PME) québécoises risquent des pertes importantes.

« L’optimisation du risque de crédit et le suivi systématique des comptes clients augmentent les liquidités de l’entreprise », explique Youri Pinard, président de l’École de gestion du crédit. « Le cash flow, c’est le cœur d’une entreprise en santé. Recruter et former des gestionnaires de crédit là où la main-d’œuvre est disponible, ça nous permet de créer de la valeur pour les PME du Québec, qui autrement laissent de l’argent sur la table. »

L’École s’attend à ce que ce secteur d’activité soit en forte demande au Canada durant les prochaines années, un phénomène sans doute accéléré par le COVID-19.

À PROPOS DE JOB.ETROUVE

Lancée en 2017, Job.Etrouve, dont l’objectif est de rendre le marché de l’emploi canadien accessible aux travailleurs étrangers sans qu’ils aient à quitter leur milieu de vie, est active dans plus de 23 pays. Par le fait même, les entreprises utilisant ses services peuvent avoir accès à un bassin d’employés pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre, et ce, sans avoir à débourser des milliers de dollars.

Job.Etrouve cumule plus de 25 000 utilisateurs, parmi lesquels on retrouve des programmeurs informatiques, agents de services à la clientèle, spécialistes support technique, agents en ventes, comptables, etc.

À PROPOS DE L’ÉCOLE DE GESTION DU CRÉDIT ET DES COMPTES À RECEVOIR CRÉDIT PINARD

L’école de gestion du crédit et des comptes clients Crédit Pinard est l’autorité en la matière au Québec. Depuis plus de 30 ans, ses experts en crédit enseignent aux professionnels sur le terrain la gestion optimale du risque de crédit et les meilleures pratiques en recouvrement des comptes clients. Les formateurs sont tous des praticiens de haut calibre, experts en crédit, qui ont adopté la pédagogie concrète qui a fait le succès de l’école. Les formations essentielles sont maintenant disponibles en ligne.

Ce programme est le seul qui donne accès aux titres de Gestionnaire de Crédit Certifié (GCC) et Directeur de Crédit Certifié (DCC) décernés par la Fondation Québécoise pour le Crédit depuis 2004.

Pour informations et entrevue :

Azra Hasanefendic

Directrice du développement et perfectionnement de talents

514-664-5035 poste 6

azra@jobetrouve.com



Nos coordonnées:

Job.Etrouve

514 664-5035

www.jobetrouve.com

info@jobetrouve.com

Facebook: https://www. facebook.com/job.etrouvecom

LinkedIn: https://www. linkedin.com/company/11368863/ admin/

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 1079d8f8-37d4-4fcc-9992- 1a5fd8c5eece/fr