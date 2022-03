Des leaders technologiques lancent SustainableIT.org pour faire face au changement climatique

Des leaders technologiques mondiaux rejoignent Delphix pour fonder des organisations à but non lucratif afin de faire progresser la durabilité

REDWOOD CITY, Californie, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Aujourd’hui, un groupe de réflexion composé de leaders technologiques mondiaux et de Delphix , le leader du secteur de la gestion des données de test DevOps, a annoncé la création de SustainableIT.org , une organisation à but non lucratif axée sur la promotion de la durabilité mondiale grâce au leadership technologique.

« La durabilité est la grande tendance du siècle », a commenté Jedidiah Yueh, directeur et fondateur de SustainableIT.org et fondateur ainsi que PDG de Delphix. « Depuis trop longtemps, la durabilité est le problème que quelqu’un d’autre doit résoudre. Aujourd’hui, nous unissons nos forces à celles des leaders technologiques des plus grandes organisations au monde pour faire de la durabilité le problème collectif à résoudre. »

Au cours des dix prochaines années, les systèmes technologiques augmenteront considérablement la consommation d’énergie et l’impact environnemental et carbone qui en découle. En outre, les programmes de transformation numérique mettent de plus en plus en danger la confidentialité des données des consommateurs, une préoccupation majeure en matière de gouvernance.

Pourtant, la plupart des organisations définissent de manière indépendante leur approche de la durabilité, sans aucune mesure ni aucun rapport standard pour les trois piliers de la durabilité : l’environnement, la société et la gouvernance.

SustainableIT.org unira des leaders informatiques et des experts du monde entier pour définir les meilleures pratiques et les mesures standard pour les trois piliers de la durabilité afin de favoriser la transparence et les progrès vers un avenir durable.

« Les responsables informatiques et les équipes souhaitent avoir davantage d’impact sur les initiatives de développement durable. Le lancement de SustainableIT.org représente un moment important dans le temps pour permettre à l’informatique de tenir sa promesse : non seulement innover pour l’entreprise et nos clients, mais aussi pour aider à sauver le monde », a déclaré Brian Kirkland, directeur des systèmes d’information de Choice Hotels.

SustainableIT.org est un organisme à but non lucratif dirigé par des leaders technologiques mondiaux avec le soutien de partenaires et du conseiller technique, Delphix. Le conseil d’administration fondateur comprend :

Dans le cadre de son mandat, SustainableIT.org définira des programmes de transformation durable par industrie, créera des meilleures pratiques et des cadres, établira des normes et des certifications, fournira une éducation et une formation, et sensibilisera à des programmes environnementaux et sociétaux qui rendront nos organisations et le monde durables pour les générations à venir.

« Chez Delphix, la durabilité est au cœur de notre activité et de notre valeur. Notre plateforme de données DevOps réduit l’impact environnemental des environnements d’application par 10, et nous gouvernons et protégeons la confidentialité des données des consommateurs pour bon nombre des plus grandes marques au monde », a commenté M. Yueh. « Mais nous pouvons faire plus. SustainableIT.org est notre chance de galvaniser les plus grandes organisations au monde afin de prendre des mesures claires et transparentes qui conduisent à un monde durable. »

À propos de SustainableIT.org

SustainableIT.org est une organisation à but non lucratif axée sur la promotion de la durabilité mondiale grâce au leadership technologique. Notre mission est de définir des programmes de transformation durable par industrie, de créer de meilleures pratiques et des cadres, d’établir des normes et des certifications, de fournir une éducation et une formation, et de sensibiliser à des programmes environnementaux et sociétaux qui rendront nos organisations et le monde durables pour les générations à venir. Suivez-nous sur LinkedIn .

À propos de Delphix

Delphix est le leader du secteur de la gestion des données de test DevOps.

Les entreprises doivent transformer la mise à disposition des applications mais ont du mal à équilibrer la rapidité avec la sécurité et la conformité des données. Notre plateforme de données DevOps automatise la sécurité des données, tout en déployant rapidement les données de test pour accélérer les lancements d’applications. Avec Delphix, les clients modernisent les applications, adoptent le multi-cloud, appliquent le CI/CD et rebondissent après des événements d’indisponibilité tels que le ransomware jusqu’à 2 fois plus rapidement.

Des sociétés de premier plan, dont Choice Hotels, Banco Carrefour et Fannie Mae, font appel à Delphix pour accélérer leur transformation numérique et activer la gestion des données Zero Trust. Rendez-nous visite sur www.delphix.com . Suivez-nous sur LinkedIn , Twitter , et Facebook .

Contact :