Des pick-up GWM de série P camouflés ont été aperçus au sein de certains marchés internationaux

BAODING, Chine, 24 septembre 2020 /PRNewswire/ — Récemment, quelques pick-up GWM de série P camouflés ont été aperçus au sein de certains marchés internationaux où les gens conduisent à droite. GWM confirme que les essais routiers et les réglages en cours depuis des mois au sein de marchés internationaux importants tirent à leur fin. Les pick-up GWM de série P seront dotés d’une technologie de sécurité intelligente améliorée.

Ils sont équipés d’un système de suivi de voie automatique et d’un avertisseur de sortie de voie, ainsi que des systèmes CarPlay d’Apple et Android Auto. Grâce à CarPlay d’Apple et à Android Auto, les conducteurs peuvent utiliser sans problème les fonctions de leur téléphone mobile, proposant une plus grande polyvalence et libérant une expérience automobile intelligente alimentée par Internet.

En tant que pick-up signature de GWM à l’échelle mondiale, le pick-up de série P est réputé pour sa conception intelligente de la sécurité, qui intègre le confort, et ses caractéristiques intelligentes, qui répondent aux besoins des utilisateurs dans un vaste éventail de scénarios de conduite quotidienne. Ce modèle haut de gamme et grand public ciblant les conducteurs de véhicules privés modernes se distingue des autres modèles de la gamme de véhicules GWM, enrichissant l’offre de produits et la compétitivité de GWM au sein des marchés internationaux. De plus, sa toute nouvelle conception, ses caractéristiques intelligentes et ses caractéristiques de sécurité redéfiniront la perception des consommateurs à l’égard de la marque.

Des investissements continus et à grande échelle en recherche et développement sont essentiels à la mise au point d’applications automobiles de haute technologie. GWM possède des capacités de recherche et développement de pointe qui alimentent sa conception et son développement de SUV, de pick-up et de groupes motopropulseurs à la fine pointe de la technologie. L’objectif de l’entreprise est d’établir 10 centres de recherche et développement dans sept pays. Elle jouit actuellement d’une présence au Japon, aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, en Autriche et en Corée du Sud. La marque, dont le siège social est situé à Baoding, et qui couvre l’Europe, l’Asie et l’Amérique du Nord, conçoit de nouveaux produits en fonction des exigences du marché local et accélère son processus d’internationalisation.

GWM demeure résolu à explorer et à déployer une technologie de conduite autonome. Son système de suivi de voie automatique et son avertisseur de sortie de voie sont les premières technologies du genre à être produite en série. GWM a financé des dizaines de start-ups technologiques pour favoriser l’éclosion de nouvelles entreprises indépendantes. Nous avons pu observer récemment les premières applications commercialisées.

Pour mieux servir ses clients internationaux, GWM a mis en place un système mondial de production comportant cinq usines automobiles à Baoding, Xushui, Tianjin, Chongqing et Tula (Russie). L’entreprise dispose également de plusieurs bases de production à part entière en construction, dans le cadre d’un réseau mondial de production « 11+5 ».

À propos de GWM

GWM est un fabricant de SUV et de pick-up de renommée mondiale. L’entreprise est inscrite à la Bourse de Hong Kong depuis 2003 et à la Bourse de Shanghai depuis 2011. Comptant quatre marques, HAVAL, WEY, ORA et GWM Pickup, le constructeur automobile produit à la fois des véhicules conventionnels et des véhicules à énergie nouvelle, en mettant l’accent sur les SUV et les pick-up. GWM peut soutenir de façon indépendante ses composants de base, y compris les moteurs et les transmissions. En 2019, GWM a vendu 1 058 648 véhicules neufs, soit une augmentation de 1,43 % par rapport à l’année précédente, dépassant le million de ventes pour une quatrième année consécutive.

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site https://www.gwm-global. com/..

