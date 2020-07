Des spécifications unifiées pour le réseau F5G favoriseront la croissance de l’industrie (experte)

BEIJING, 10 juillet 2020 /PRNewswire/ — Un reportage de China.org.cn sur les spécifications unifiées pour le réseau F5G.

Des spécifications unifiées pour la cinquième génération du réseau fixe (F5G) devraient être élaborées pour répondre à la demande croissante de réseaux haut débit plus performants et plus rapides ainsi que pour favoriser la croissance industrielle, a déclaré une experte mercredi.

Jiang Ming, vice-présidente du Groupe des spécifications industrielles pour le F5G (ISG F5G) de l’European Telecommunications Standards Institute (ETSI, Institut européen des normes de télécommunications), a tenu ces propos lors du Séminaire 2020 sur la stratégie client et l’analyse des difficultés rencontrées (CSPA), organisé par le géant chinois des télécommunications Huawei.

Mme Jiang a expliqué que le développement rapide de l’économie numérique et la pandémie de COVID-19 avaient renforcé le besoin de connexions Internet plus rapides et plus fiables.

Les réseaux fibres, sur lesquels s’appuient les technologies 5G et F5G, sont l’avenir du haut débit, a-t-elle déclaré. Ils servent non seulement aux utilisateurs et aux opérateurs télécom, mais favorisent également le développement de bon nombre d’entreprises et de secteurs d’activité.

« Cependant, le développement des réseaux fibres, en tant que nouvelle infrastructure, en est à des stades différents en fonction des pays et des régions, et les spécifications industrielles sont encore fragmentées », a précisé Mme Jiang.

En février, l’ETSI a annoncé le lancement d’un groupe consacré à la spécification de la cinquième génération du réseau fixe (ETSI ISG F5G). Ce groupe s’attache à étudier l’évolution du réseau fixe nécessaire pour égaler et même renforcer les avantages que la 5G a apportés aux réseaux et aux communications mobiles. Il proposera également des améliorations basées sur les solutions précédentes et les nouvelles caractéristiques du F5G.

Le F5G offre une connexion par fibre optique, un haut débit fixe amélioré et garantit une expérience fiable, a souligné Mme Jiang. L’ISG a pour ambition d’apporter de nouvelles opportunités en appliquant la technologie de la fibre optique à différents scénarios, et en faisant en sorte que le paradigme de la « fibre optique à domicile » devienne celui de la « fibre optique pour tout, et partout ».

Elle a ajouté que le groupe s’attèlera à produire un livre blanc et une série de documents de recherche pour le F5G, et qu’il contribuera à la création d’un écosystème complet de l’industrie du F5G en partenariat avec ses membres.

