DITO s’appuie sur les solutions de télécommunications de Whale Cloud pour étendre son marché aux Philippines

NANJING, Chine, 29 septembre 2020 /PRNewswire/ — Whale Cloud a annoncé aujourd’hui que DITO Telecommunity, le nouvel acteur majeur des télécommunications aux Philippines, a choisi Whale Cloud pour mettre au point le système informatique de prochaine génération, établissant pour l’entreprise une base solide lui permettant d’étendre son marché aux Philippines.

DITO, une coentreprise entre Udenna Group et China Telecom, est le fournisseur de télécommunications le plus récent aux Philippines. DITO s’est donné pour mission d’offrir des services fixes et mobiles avec une vitesse de réseau et une couverture inégalées ainsi qu’une expérience client supérieure. En outre, DITO prévoit d’accélérer le déploiement des services 5G dans les années à venir, avec des offres proposant un débit 10 fois supérieur aux vitesses actuelles.

Dans le cadre de sa mission, qui consiste à devenir un opérateur de télécommunications de premier plan aux Philippines, DITO s’appuie sur les solutions de télécommunications de Whale Cloud couvrant les systèmes d’assistance opérationnelle (BSS/OSS), les capacités Big Data et les services clients intelligents, nécessaires à la croissance rapide des entreprises : gestion des clients, catalogue de produits, gestion des revenus, déploiement du réseau, exploitation, analyse des données, diagnostic en libre-service, etc. Avec une architecture distribuée et basée dans le Cloud, nos solutions sont conformes aux spécifications techniques unifiées et permettent de mettre au point une plateforme technologique opérationnelle fondée sur l’intelligence numérique, nommée DiTOP (Digital Intelligence Technology Operation Platform). Entièrement numérisée, cette plateforme, robuste et évolutive, aiderait DITO à obtenir un avantage concurrentiel dans les activités commerciales et à conquérir le marché.

En outre, Whale Cloud fournit également un service de conseil professionnel basé sur l’architecture DTMM (Digital Telco Maturity Map) et sur une procédure opérationnelle normalisée ou procédure SOP (Standard Operation Process), pour améliorer la plateforme DiTOP afin qu’elle soutienne plus efficacement la mise en œuvre des processus opérationnels et la cartographie du parcours client.

« En tant que nouvel intervenant aux Philippines, nous tentons d’être une force de changement et de donner aux Philippins ce qu’ils méritent : des connexions plus rapides, une couverture plus large et un meilleur service à la clientèle. Nous avons choisi Whale Cloud comme partenaire stratégique. Nous sommes convaincus que leurs solutions numériques, leur expérience en matière de services et leur savoir-faire sectoriel nous permettront de trouver plus rapidement le chemin de la réussite à l’ère de la 5G et de l’IdO », a déclaré Albert Jiang, responsable informatique de DITO.

« Whale Cloud est fier de collaborer avec DITO à la mise en œuvre de la plateforme DiTOP. Ce partenariat confirme la confiance de DITO en nos solutions et services, et étend notre présence sur le marché philippin en pleine croissance. Nous continuerons d’offrir des services de haute qualité pour aider DITO à renforcer sa position sur le marché des communications en expansion », a déclaré Ben Zhou, PDG de Whale Cloud International.