dSPACE et LeddarTech unissent leurs forces pour fournir des outils clés permettant de déployer des systèmes avancés ADAS et AD

dSpace et LeddarTech

BIÈVRE, France et QUÉBEC, 09 déc. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) — dSPACE, l’un des fournisseurs leaders mondiaux de solutions de simulation et de validation, et LeddarTech®, leader dans les technologies de détection ADAS et AD de niveau 1 à 5, ont conclu un partenariat pour faire évoluer conjointement le développement des technologies lidar pour les systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et de conduite autonome (AD). Cette étroite coopération débouchera sur des outils et des modèles de simulation à haute précision qui supporteront et accéléreront considérablement le développement et la validation de capteurs lidar basés sur le LeddarEngine™, et adaptés de manière optimale, ainsi que les systèmes ADAS et AD correspondants.

Ces outils permettent aux clients de simuler leur propre conception de capteurs lidar basés sur le LeddarEngine plutôt que d’intégrer des capteurs lidar tiers de type boîte noire. La simulation aide plus particulièrement les concepteurs à explorer efficacement diverses architectures et composants de capteurs lidar pour développer leur propre conception de lidar et valider les performances qui en résultent dans des cas d’utilisation spécifiques. Cette validation comprend la simulation physiquement précise du lidar et de l’environnement du véhicule, y compris les objets en mouvement (p. ex. les véhicules, les piétons), la route et d’autres objets statiques (p. ex. les panneaux de signalisation, les trottoirs).

« La bonne stratégie de test, les bons modèles et les interfaces prêtes à l’emploi pour la simulation et le retraitement sont des éléments clés », a déclaré le Dr. Christopher Wiegand, Responsable produits chez dSPACE. « Ce partenariat avec un leader du secteur des solutions automobiles lidar et de détection à semi-conducteurs permet à nos clients d’effectuer avec précision et rapidité des tâches de validation pour les applications basées sur le lidar. Sans simulations fiables, les systèmes de conduite automatisés (niveaux SAE 3-5) ne peuvent être réalisés. »

« La collaboration entre dSPACE et LeddarTech débouchera sur des outils de simulation améliorés qui faciliteront et accéléreront fortement le développement de capteurs lidar optimisés », a déclaré Michael Poulin, Vice-président, Partenariats stratégiques et développement corporatif chez LeddarTech.

« Nous sommes ravis d’accueillir dSPACE en tant que nouveau membre de l’écosystème Leddar, qui soutient le déploiement de masse du lidar automobile dans le cadre de systèmes ADAS et AD sûrs et rentables. »

À propos de dSPACE

dSPACE est un fournisseur leader de solutions destinées au développement de véhicules connectés, autonomes et électriques. Ce sont tout particulièrement les constructeurs automobiles et leurs fournisseurs qui utilisent la gamme de solutions complète de la société pour tester les composants logiciels et matériels de leurs nouveaux véhicules bien avant qu’un nouveau modèle ne soit autorisé à circuler. dSPACE n’est pas seulement un partenaire de développement recherché dans le domaine du développement de véhicules. Les ingénieurs font également confiance au savoir-faire de dSPACE dans le domaine de l’aérospatiale et de l’automatisation industrielle. Notre large palette d’activités s’étend des solutions complètes pour la simulation et la validation, aux services d’ingénierie et de conseil ainsi qu’aux activités de formation et de support. Avec environ 1 800 employés dans le monde entier, dSPACE a son siège social à Paderborn en Allemagne, dispose de trois centres de projets en Allemagne et accompagne de près ses clients grâce aux sociétés dSPACE locales implantées aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, en France, au Japon, en Chine et en Croatie.

À propos de LeddarTech

LeddarTech est un acteur de premier plan en matière de plateformes de détection environnementale pour les véhicules autonomes et les systèmes avancés d’aide à la conduite. Fondée en 2007, LeddarTech a évolué pour devenir une entreprise active dans les solutions de détection environnementale intégrées de bout en bout. Ces solutions permettent à ses clients de résoudre des défis critiques touchant la détection et la perception tout au long de la chaîne de valeur des segments de marché automobile et mobilité. Grâce à sa plateforme de fusion de données de capteurs et de perception LeddarVision™ ainsi qu’à sa solution de développement de LiDAR efficace, extensible et polyvalente pour LiDARs solid-state de classe automobile reposant sur le LeddarEngine™, LeddarTech permet aux intégrateurs de systèmes automobiles de rang 1 et 2 de développer des solutions de détection polyvalentes pour niveau d’autonomie 1 à 5. Ces solutions sont activement déployées dans des applications pour navettes autonomes, camions, autobus, véhicules de livraison, villes ou usines intelligentes et robotaxis. Détentrice de plus de 95 technologies brevetées (brevets accordés ou en instance), la société a contribué à plusieurs innovations liées à des applications de télédétection de pointe destinées au marché automobile et de la mobilité et qui améliorent les capacités des systèmes d’aide à la conduite et de conduite autonome.

Renseignements complémentaires disponibles sur www.leddartech.com et sur LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube.

Contact :

Daniel Aitken, vice-président, Marketing, communications et gestion de produits mondiaux, LeddarTech Inc.

Tél. : + 1-418-653-9000 poste 232

daniel.aitken@leddartech.com

Contact :

dSPACE SARL

Benoit VIDALIE

Directeur général de dSPACE France

7 Parc Burospace, route de Gisy

91570 BIEVRES

Tél : 01 69 35 50 60

Fax : 01 69 35 50 61

E-mail : benoit.vidalie@dspace.fr

E-mail genéral : presse@dspace.fr

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 6e95e1bf-b301-4b74-aea5- ea32de5a39ae/fr