Dual Miners change le jeu du minage de cryptomonnaies

DUAL PREMIUM

HELSINKI, Finlande, 22 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Dual Miners s’est récemment distinguée en devenant la première société à introduire une gamme extraordinaire de plateformes de minage de cryptomonnaies endothermiques. Une équipe d’investisseurs s’emploie à rendre le minage de cryptomonnaies simple et rentable. D’autres ont soutenu que le minage de cryptomonnaies devient de plus en plus difficile, cependant une nouvelle annonce de Dual Miners vient contrecarrer cette idée. En effet, la société lance actuellement dans le monde entier, le premier matériel de double minage au monde, utilisant à la fois SHA-256 et Scrypt pour le minage.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site ( https://dualminers.com/ products ) De plus, le matériel de double minage peut être configuré pour gérer les transactions pour d’autres cryptomonnaies qui utilisent les algorithmes de hachage SHA-256 ou Scrypt.

Grâce à une conception matérielle innovante, la puce de minage de Dual Miner, FM9800-XD112, atteint des taux de hachage élevés tout en consommant le moins d’énergie possible. Elles sont fournies avec un contrôleur intégré ainsi que des logiciels déjà installés. Après une longue période de tests comprenant l’évaluation, le prototypage et les tests de pression dans des conditions extrêmes, les produits matériels DualPro et DualPro Max de Dual Miner, ainsi que les produits matériels DualPremium, sont désormais prêts à être mis en production à grande échelle.

Les avantages de l’utilisation de Dual Miners

Quels sont les avantages à utiliser le système Dual Miners Enhance Energy Saver par rapport aux autres systèmes ? Selon les inventeurs de la solution, chaque machine sera équipée d’un système de refroidissement, d’une puce avancée de 7 nanomètres, d’un mécanisme avancé de réduction du bruit, d’une humidité de fonctionnement régulée avec une alimentation électrique, ainsi que d’une connexion réseau sans fil (Wi-Fi) ou d’une connexion Ethernet. En utilisant un court délai, les utilisateurs peuvent miner une variété de cryptomonnaies, y compris le Bitcoin (BTC), le Litecoin (LTC), le Monero (XMR), l’Ethereum (ETH) et un certain nombre d’autres cryptomonnaies, grâce à l’algorithme associé au système, qui intègre des technologies logicielles et matérielles mondialement reconnues.

L’équipe de Dual Miner se compose de professionnels chevronnés

Dual Miners est une société de conception et de fabrication de puces ayant son siège social à Londres, au Royaume-Uni. Elle dispose d’un certain nombre d’équipes ayant une expertise approfondie de la technologie blockchain et de la conception technologique.

La société, qui possède des bureaux sur trois continents, fournit des services de développement de portefeuilles cryptomonnaies, ainsi que des unités de traitement graphique aux clients. Elle possède également une vaste expérience dans les domaines du développement de blockchain et des solutions de minage du Bitcoin, entre autres.

Grâce à sa vaste expérience dans le secteur de la blockchain, Dual Miners est un nom réputé dans le domaine. C’est grâce à cette expérience qu’elle a été approuvée par des entreprises telles que Kraken, ASG Expertise et FIS International. Dual Miners utilise une fois de plus ses connaissances antérieures pour fournir des solutions innovantes aux consommateurs de cryptomonnaies.

La tarification et la disponibilité sont des considérations importantes

Dual Miners couvrira les frais de livraison ainsi que les frais de douane, laissant au consommateur le soin de payer uniquement l’unité et de recevoir tout ce dont il a besoin pour commencer sans frais supplémentaires. Les consommateurs sont désormais conscients que nos concurrents ont été vaincus. » Ils sont incapables d’obtenir notre électricité ou de profiter de nos dépenses d’électricité incroyablement faibles. Malgré notre taille modeste, nous disposons d’énormes capacités de minage ; le DualPremium génère en moyenne 60 TH/s pour le Bitcoin et 2,1 GH/s pour le Litecoin. Selon Michael Scott, directeur des opérations et directeur de l’exploitation de Dual Miners, « C’est le meilleur investissement disponible sur le marché ».

À propos de Dual Miners

Fondée en 2015, Dual miners, décrite comme la première société de minage double au monde, a été fondée en 2015 dans le but de développer et de vendre les principaux mineurs de cryptomonnaies qui utilisent respectivement la technologie SHA-256 ou Scrypt. Avec le DualPro, notre objectif était de fournir plus de puissance à un coût inférieur à celui qui était auparavant disponible. Le siège social de Dual Miners se trouve à Londres, au Royaume-Uni, et la société possède des bureaux dans le monde entier. Pour de plus amples informations, visitez le site www.dualminers.com

Michael Scott

RESPONSABLE DES RELATIONS PUBLIQUES

Michael@dualminers.com

(+358) 41 4001034

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 16dc0570-9425-4920-bce1- 4658333d6e81