EMGA conseille Annapurna Finance pour sa levée d’emprunt de 15 millions d’euros avec un financement d’OeEB

LONDRES, 10 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Annapurna Finance a levé 15 millions d’euros d’emprunt de premier rang auprès de la banque autrichienne de développement (OeEB), cette facilité fournira une assistance financière à ses clients dans l’espace de la microfinance. EMGA a agi à titre de conseiller dans le cadre de la transaction.

La facilité d’emprunt de 15 millions d’euros arrive à un moment où les institutions financières du monde entier explorent de nouvelles options de financement transfrontalier pour atteindre leurs objectifs.

« Accroître l’inclusion financière est l’un de nos principaux objectifs stratégiques. Nous sommes donc fiers de travailler avec Annapurna, un partenaire expérimenté dans le domaine de la microfinance », a déclaré Sabine Gaber, membre du conseil d’administration d’OeEB. « Les femmes ont notamment souvent un accès très limité aux services financiers, raison pour laquelle nous sommes particulièrement heureux que nos fonds soutiennent les femmes chefs d’entreprise et contribuent à améliorer l’égalité entre les sexes en Inde. »

À propos de la transaction, Satyajit Das, directeur financier d’Annapurna, a déclaré : « Annapurna est très heureuse d’accueillir OeEB en tant que nouveau partenaire d’emprunt. » Il a ajouté : « Nous avons poursuivi notre croissance malgré la pandémie et le financement fourni par OeEB contribuera à stimuler nos activités tout en générant un fort impact positif. » Il a également félicité l’équipe consultative d’EMGA pour la conclusion de cet accord.

Sajeev Chakkalakal, directeur général et responsable des opérations bancaires d’investissement d’EMGA, a affirmé : « Ce fut un plaisir de pouvoir communiquer la vision d’Annapurna en matière d’autonomisation économique en Inde et de structurer et négocier avec succès cette solution de financement avec OeEB. » Jeremy Dobson, directeur général, a ajouté : « La solide gestion et la forte position financière d’Annapurna ont été des facteurs majeurs qui ont permis à Sajeev et à l’équipe de la banque d’investissement d’EMGA d’achever ce financement en tandem avec le cadre institutionnel profond et la capacité financière qu’OeEB représente. »

Annapurna Finance est l’une des dix premières sociétés NBFC-MFI (entreprises financières non bancaires-institutions de microfinance) en Inde. Annapurna Finance a été créée dans le but de servir ses clients en les intégrant sur le marché grand public, en leur fournissant des services financiers basés sur les besoins directement à leur porte. La société opère actuellement dans 19 États et gère des actifs totalisant plus de 640 millions d’euros dans le domaine de la microfinance et des MPME. Son siège social est situé à Bhubaneshwar, dans l’Odisha.

Oesterreichische Entwicklungsbank AG (OeEB) opère en tant que banque autrichienne de développement depuis mars 2008. Elle se spécialise dans la fourniture de financements à long terme pour la mise en œuvre de projets du secteur privé dans les pays en développement qui créent un développement durable. En outre, OeEB fournit une assistance technique qui peut être utilisée pour améliorer l’impact des projets de développement. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site https://www.oe-eb.at/

Emerging Markets Global Advisory (EMGA), avec des bureaux à Londres et à New York, aide les institutions financières et les entreprises à trouver des capitaux propres ou d’emprunt. L’équipe multinationale d’EMGA combine les décennies d’expérience nécessaires pour effectuer des transactions au nom de ses clients au sein des marchés émergents et des économies frontalières du monde entier, y compris l’Inde, qui reste un marché clé. Forte d’une expérience éprouvée dans la formation de capital et le conseil stratégique tout au long de divers cycles économiques, EMGA continue d’étendre sa portée géographique et son offre de services, consolidant sa place sur le marché en tant que l’une des banques d’investissement de niche prédominantes sur les marchés émergents.