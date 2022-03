EMGA conseille un financement par emprunt de 200 millions USD pour BTG Pactual avec JICA

LONDRES, 11 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), la banque d’investissement de niche axée sur les marchés émergents, annonce aujourd’hui une autre transaction phare de levée de capitaux de premier rang qui permettra à BTG Pactual de poursuivre l’expansion de ses activités de prêt aux petites et moyennes entreprises (PME) au Brésil.

La facilité d’emprunt de 200 millions USD a été fournie par JICA et la transaction fait suite à deux précédentes facilités financées par DFI, de 140 millions USD et 300 millions USD respectivement, qu’EMGA avait également conseillées.

Un porte-parole de JICA a déclaré : « Grâce au soutien d’EMGA, nous allons collaborer avec Banco BTG Pactual S.A. afin combler le déficit de financement des PME au Brésil. BTG Pactual est l’une des premières à introduire des plateformes numériques offrant des solutions financières aux entreprises de tout le pays. Avec ses plateformes numériques facilement disponibles pour soutenir les opérations de prêt, Banco BTG Pactual S.A. peut accorder efficacement des crédits aux régions du Nord et du Nord-Est, où seul un nombre limité d’institutions financières opèrent activement pour servir les entreprises à l’heure actuelle. »

Sajeev Chakkalakal, directeur général et directeur des banques d’investissement chez EMGA, a déclaré : « C’était un réel plaisir d’aider à nouveau l’équipe de BTG en conseillant cette facilité supplémentaire visant à financer le portefeuille de prêts aux petites et moyennes entreprises de BTG à travers le Brésil. JICA est un partenaire important d’EMGA et sa position d’institution prééminente de financement du développement offre également une nouvelle source stratégique de financement à long terme pour BTG. »

Jeremy Dobson, directeur général et responsable du développement commercial chez EMGA, a ajouté : « Notre équipe est ravie d’avoir à nouveau agi en tant que conseiller de BTG et se réjouit de la poursuite de son succès. »

BTG Pactual : BTG est la plus grande banque d’investissement d’Amérique latine, la 6e plus grande banque du Brésil en termes de capitaux propres et un acteur clé dans l’octroi de prêts et de garanties à un large éventail de clients, des PME aux grandes entreprises. BTG faire figure de pionnier dans la promotion de la finance relative au climat au Brésil et joue un rôle central dans l’affectation des ressources à des projets ayant un impact positif au sein de la communauté.

JICA : l’Agence japonaise de coopération internationale est une agence gouvernementale qui fournit la majeure partie de l’aide publique au développement pour le gouvernement japonais. Elle est chargée de soutenir la croissance économique et sociale dans les pays en développement et de promouvoir la coopération internationale.

Emerging Markets Global Advisory Limited (EMGA), avec des bureaux à Londres et à New York, aide les institutions financières et les entreprises à trouver des capitaux propres ou d’emprunt. L’équipe multinationale d’EMGA combine les décennies d’expérience nécessaires pour effectuer des transactions au nom de ses clients au sein des marchés émergents et des économies frontalières du monde entier, y compris le Brésil, qui reste un marché clé. Forte d’une expérience éprouvée dans la formation de capital et le conseil stratégique tout au long de divers cycles économiques, EMGA continue d’étendre sa portée géographique et son offre de services, consolidant sa place sur le marché en tant que l’une des banques d’investissement de niche prédominantes sur les marchés émergents.