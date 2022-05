En pleine urgence de l’approvisionnement en sang, l’église Shincheonji « New Heaven New Earth » se mobilise pour faire des dons

NEW YORK, 12 mai 2022 /PRNewswire/ — Des dizaines de membres de l’église Shincheonji de Jésus (SCJ) « New Heaven New Earth », basés à New York, ont participé à un don de sang collectif qui devrait se dérouler du 6 au 13 mai. Les dons ont été effectués par l’intermédiaire du New York Blood Center (NYBC), l’un des plus grands centres de prélèvement sanguin indépendants au monde.

Les dons des membres de l’église surviennent en pleine urgence d’approvisionnement en sang annoncée par le NYBC. En date du 9 mai, l’organisation a signalé que les stocks étaient faibles pour tous les groupes sanguins. Idéalement, le centre aurait un approvisionnement en sang de 5 à 7 jours. Actuellement, cependant, les groupes sanguins O et B sont tombés à un niveau de 1 à 2 jours.

« Cette période de l’année a toujours tendance à être difficile pour l’approvisionnement en sang, avec les vacances scolaires de printemps et l’augmentation des voyages, rendant les dons de sang moins prioritaires », a déclaré Andrea Cefarelli, directrice générale du NYBC. « Ces facteurs coïncident maintenant avec l’augmentation des cas de COVID et une cinquième vague potentielle de la pandémie. »

Les dernières nouvelles surviennent lors d’une pénurie nationale d’approvisionnement en sang qui fait la une des journaux depuis le début de 2022. Pix 11 a rapporté que le NYBC avait déjà recueilli 50 pintes de sang au cours d’une journée type. En janvier 2022, il ne recueillait que sept ou huit pintes par jour.

Incités à sauver des vies et à accroître la sensibilisation, les membres de la SCJ de New York ont sauté sur l’occasion de donner du sang. L’église espère que d’autres seront encouragés à faire de même.

Les dons effectués à New York font suite au don de sang collectif de plus de 18 478 membres de la SCJ en Corée du Sud. Tous les certificats et billets recueillis au cours de la période de don de deux semaines seront remis à la Croix-Rouge de la République de Corée. Jusqu’à présent, des billets de don d’une valeur de près de 100 000 $ ont été recueillis.

Les membres de la SCJ se mobilisent pour donner du sang depuis 2020. Suite à une demande faite par les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies, les membres ont fait un don de plasma à un moment où les traitements contre la COVID-19 n’étaient pas encore disponibles.

« J’ai été profondément ému lorsque 6 000 membres de l’église ont fait un don de plasma pour le développement d’un traitement contre la COVID-19 en 2020 », a déclaré un représentant de Green Cross Corée. « Une fois de plus, je voudrais exprimer ma gratitude à l’église Shincheonji de Jésus, qui s’est manifestée en temps de crise nationale. »

Pour en savoir plus : www.scjamericas.org

CONTACT POUR LES MÉDIAS : Gina Del Gigante, 16466287365, info@scjamericas. com