Escalent adquire C Space, Hall & Partners

DETROIT, April 13, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — A Escalent, principal empresa de análise e consultoria de dados, anunciou hoje que adquiriu a C Space e a Hall & Partners da Omnicom. Como principais parceiros de algumas das marcas mais excepcionais do mundo, a Escalent, a C Space e a Hall & Partners têm ajudado na inovação, aprimoramento e navegação e orientação da disrupção há anos. Elas estão se unindo para criar uma parceria maior, mais forte e mais capaz das principais empresas do mundo, por meio da união da profunda experiência do setor em marcas, clientes e produtos em uma plataforma de insights do mercado global, focada em ajudar os clientes a encontrarem novas fontes de crescimento.

Juntas, as organizações conquistaram o status de parceiras confiáveis das principais marcas do mundo em setores de rápido crescimento, incluindo Automotivo e Mobilidade, Bens de Consumo e Varejo, Serviços Financeiros, Saúde e Tecnologia, bem como Energia, Telecomunicações, e Viagens e Turismo.

“Esta união tem por base uma experiência incomparável no que impulsiona os seres humanos, culturas e mercados – um entendimento que torna nossa equipe parceiros incrivelmente valiosos e posiciona nossos clientes para o sucesso no ambiente acelerado e em constante mudança dos negócios de hoje”, disse Melissa Sauter, CEO da Escalent. “A nossa parceria viabiliza um tremendo potencial de crescimento para nossos funcionários, clientes e acionistas de todo o mundo.”

A Hall & Partners contribui com uma excelente franquia de pesquisa e gerenciamento de marca, juntamente com sua tecnologia proprietária, incluindo uma plataforma de gestão de conhecimento de marca premiada para a nova parceria. A C Space contribui com uma solução líder de mercado para a criação de comunidades e relacionamentos com clientes, e a Escalent contribui com uma forte plataforma global com profundo conhecimento do setor, e recursos avançados em pesquisa e análise secundárias. A nova empresa cria uma forte presença global com quase 2.000 consultores, pesquisadores, cientistas de dados, tecnólogos e especialistas operacionais em 20 países.

“Esta aquisição é uma grande vitória para os nossos funcionários”, acrescentou a CEO da C Space, Jessica DeVlieger. “Nossas empresas têm visão de futuro e oferecem aos funcionários a oportunidade de nutrir seu crescimento profissional por meio de produtos e serviços expandidos que têm um impacto real nos nossos clientes, em um ambiente que engrandece a diversidade e reconhece as valiosas contribuições de cada membro da equipe.”

“Ao longo do próximo ano, as equipes das empresas irão trabalhar em conjunto para desenvolver um plano detalhado para que nossos clientes e funcionários estejam cientes dos benefícios da nossa empresa conjunta”, disse Tim Wragg, CEO da Hall & Partners. “Estamos prontos para oferecer recursos profundos e tecnologia de ponta, e nos dedicar ao relacionamento pessoal com os clientes. Estamos ansiosos para começar a trabalhar em direção ao nosso futuro.”

DeVlieger e Wragg continuarão a liderar suas empresas como parte da equipe de liderança executiva da Sauter. Os clientes continuarão a trabalhar com as mesmas equipes experientes e não temos nenhum plano de curto prazo de alterar os locais da empresa ou combinar as identidades das marcas.

“Estamos muito entusiasmados em reunir esses recursos incríveis em um líder global focado e dedicado à pesquisa e aos insights da mais alta qualidade para os nossos clientes. Juntas, as empresas criam um fantástico e profundo conjunto de conhecimentos com escala e capacidade de crescimento, enquanto focadas em uma missão central compartilhada. Como tal, a nova empresa continuará a se diferenciar diante dos seus clientes por meio de insights e parcerias excepcionais”, disse J.T. Treadwell, Diretor Administrativo da STG, patrocinador financeiro da Escalent.

Sobre a Escalent

A Escalent é uma empresa premiada de análise de dados e consultoria especializada em indústrias que enfrentam disrupção e transformação de negócios. Há mais de 40 somos catalisadores do progresso, com a aceleração do crescimento por meio da criação de um fluxo contínuo de dados de negócios primários, secundários, sindicados e internos, com fornecimento de serviços de consultoria, abrangendo desde os insights até à implementação. A Escalent está sediada em Livonia, Michigan, com locais nos EUA e no Canadá, China, Índia, Irlanda, Filipinas, Cingapura, África do Sul, Emirados Árabes Unidos e Reino Unido. Visite escalent.co para ver como estamos ajudando a moldar as marcas que estão remodelando o mundo.

Sobre a C Space

A C Space é uma agência global de insight, estratégia e inovação que desenvolve os clientes de acordo com a maneira como as empresas trabalham. Em parceria com as marcas mais conhecidas do mundo, incluindo Walmart, McDonald’s, IKEA e muitas outras, a C Space ajuda os clientes a desbloquear o crescimento através do poder das relações humanas – co-criando com os clientes, em vez de para eles, para maior relevância, fidelidade mais profunda e maior valor ao longo da vida do cliente. As soluções completas de serviço de atendimento ao cliente da C Space são adaptadas para atender a necessidades específicas da empresa, com foco em comunidades online privadas, eventos de co-criação, workshops e potente narrativa e ativação de insights. Com sede em Boston, a C Space tem escritórios em Londres, Nova York, São Francisco e Cidade do México.

Sobre a Hall & Partners

A Hall & Partners é uma equipe de pensadores não convencionais, dedicada à forma como o marketing influencia a relação entre pessoas, marcas e cultura. Nascida da Adland, somos a agência de insights conhecida por unir a criatividade à ciência. Extraímos os dados através de uma lente estratégica para revelar “insights incomuns” – verdades humanas adaptadas a marcas individuais, e não dados genéricos disponíveis para as massas. Fazemos parcerias com clientes para moldar a estratégia da marca e otimizar o desempenho da marca e da campanha. Nossa abordagem premiada amplifica os insights em todas as áreas dos negócios, impulsionando a tomada de decisões de marketing para a criação de uma vantagem competitiva incomparável. Com sede em Londres, a Hall & Partners tem escritórios em Nova York, Los Angeles e Chicago.

