Etan Hon Nomeado Gerente de Produtos para Turbo Aftermarket Services da Nikkiso Cryogenic Services

TEMECULA, Califórnia, Aug. 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (Grupo) da Nikkiso Cryogenic Industries, subsidiária da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Etan Hon como Gerente de Produto para Turbo Aftermarket Services (AMS) da Nikkiso Cryogenic Services (NCS).

Esta adição à equipe de gestão apoia os objetivos do Grupo de aumentar ainda mais seus AMS para Turbo expansores. A linha Turbo All Brands também se expandirá para apoiar e atender mais marcas, incluindo ACD, Rotoflow, Atlas Copco e Cryostar, entre outras.

Etan é formado em engenharia aeroespacial pela Universidade da Califórnia, San Diego. Ele iniciou sua carreira prestando serviços petrolíferos de campo para clientes da indústria de petróleo e gás no Texas, nas empresas Schlumberger e a Baker Hughes. Em 2017, ele entrou para a ACD LLC como Gerente de Serviço de Campo. Após a aquisição pela Nikkiso em 2019, ele passou a ser Gerente de Serviços da Turbo AMS para a NCS e ajudou a transferir a divisão ACD Turbo AMS para uma nova instalação em Irvine, CA. Ele ajudou na revisão dos padrões e processos nos centros de serviços internacionais da Turbo AMS em Irvine. A nova estrutura criou uma unidade operacional local de sucesso e dará o suporte adequado à equipe da Turbo AMS em todo o mundo.

“A equipe da NCS está contente com Etan nesta nova função de Gerente de Produtos da Turbo AMS”, disse Jim Estes, Presidente da NCS. “Seus anos de experiência e foco no atendimento ao cliente excederam nossas expectativas. Estamos certos do sucesso dele nesta nova função.”

A Nikkiso Cryogenic Services fornece serviços e suporte em todo o mundo, incluindo locais na Malásia, Alemanha, Índia, Austrália, Taiwan e China, bem como seis locais na América do Norte.

