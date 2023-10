Le programme « Thrive est conçu pour attirer les équipes culturellement alignées

BELLINGHAM, Washington, 27 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — eXp Realty®, cabinet de courtage immobilier le plus axé sur les agents de la planète (« the most agent-centric real estate brokerage on the planet »), et filiale principale d’eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI), se réjouit d’annoncer le lancement de son nouveau programme Thrive, visant à inciter les équipes de production culturellement alignées à rejoindre la famille eXp Realty.

Une fois intégré, sur la base de sa production au cours des 12 mois précédents, le chef d’équipe recevra des actions, soumises à une acquisition future.

« En tant que société déterminée à repousser continuellement les limites en faveur du soutien de nos agents, eXp Realty est toujours à la recherche de nouveaux moyens d’améliorer l’expérience des agents », a déclaré Michael Valdes, directeur de la croissance chez eXp Realty. « Plus tôt cette année, nous avons lancé deux programmes d’incitation, Boost et Accelerate, destinés à aider les maisons de courtage indépendantes et les agents individuels à faire la transition vers eXp Realty. Maintenant, avec l’ajout de Thrive, nous offrons aux équipes une opportunité d’obtenir des actions de manière accélérée. Nous savons que chaque équipe a une culture et une méthode de travail qui lui sont propres, et nous souhaitons proposer une plateforme qui permettra à chacune de prospérer dans notre environnement centré sur les agents. »

eXp Realty fournira cette incitation à base d’actions aux chefs d’équipes culturellement alignées comptant plus de 10 agents, sans compter le chef d’équipe, et un chiffre d’affaires d’un minimum de 40 millions USD/CAD dans le pays d’origine au cours de la période fiscale de 12 mois précédente. Les qualifications internationales seront publiées par la suite. Des qualifications additionnelles s’appliquent. Un critère clé de ce programme consiste en ce que les chefs d’équipe doivent s’engager à former leur équipe et à s’assurer que ses membres s’intègrent à l’écosystème eXp Realty dans le cadre de leur alignement culturel avec eXp.

Le programme d’incitation Thrive se déploie aux États-Unis et au Canada avec effet immédiat et sera bientôt disponible sur 22 marchés mondiaux additionnels d’eXp, sous réserve de la loi en vigueur. Pour en savoir plus sur le nouveau programme Thrive d’eXp Realty et sur la façon dont il peut bénéficier à votre équipe, veuillez cliquer ici.

À propos d’eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq : EXPI) est la société holding d’eXp Realty®, Virbela® et SUCCESS® Enterprises.

eXp Realty est la plus grande société immobilière indépendante dans le monde avec plus de 89 000 agents aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie, en Afrique du Sud, en Inde, au Mexique, au Portugal, en France, à Porto Rico, au Brésil, en Italie, à Hong Kong, en Colombie, en Espagne, en Israël, au Panama, en Allemagne, en République dominicaine, en Grèce, en Nouvelle-Zélande, au Chili, en Pologne et à Dubaï, et elle continue de se développer à l’échelle internationale. En tant que société cotée en bourse, eXp World Holdings fournit aux professionnels immobiliers l’opportunité unique d’obtenir des primes en actions en fonction de leurs objectifs de production et de leur contribution à la croissance globale de l’entreprise. eXp World Holdings et ses entreprises offrent une gamme complète de solutions technologiques en matière de courtage et d’immobilier, y compris son modèle innovant de courtage résidentiel et commercial, ses services professionnels, ses outils de collaboration et son développement personnel. Le service de courtage basé sur le cloud est alimenté par Virbela, une plateforme 3D immersive profondément sociale et collaborative, permettant aux agents d’être plus connectés et productifs. SUCCESS® Enterprises, ancrée par le magazine SUCCESS® et ses propriétés médiatiques connexes, a été créée en 1897 et est une marque ainsi qu’une publication de premier plan dans le domaine du développement personnel et professionnel.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter le site https://expworldholdings.com.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans les présentes peuvent inclure des énoncés de futures attentes et d’autres énoncés prospectifs se basant sur les opinions et suppositions actuelles de la direction et impliquent des risques connus et inconnus ainsi que des incertitudes pouvant causer une différence substantielle entre les résultats, performances ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans ces énoncés. Des exemples de ces énoncés prospectifs comprennent, mais sans s’y limiter, la disponibilité de programmes d’incitation sur les marchés internationaux et la future valeur des programmes d’incitation financière. Ces énoncés prospectifs sont valables uniquement à la date indiquée dans les présentes, et la société n’assume aucune obligation de les réviser ou de les mettre à jour. Ces énoncés ne sont pas des garanties de performances futures. Des facteurs importants pouvant causer une différence substantielle et défavorable entre les résultats réels et ceux exprimés dans les énoncés prospectifs comprennent les changements commerciaux ou d’autres conditions du marché ; la difficulté de maintenir la hausse des dépenses à des niveaux modestes tout en augmentant les recettes ; et les autres risques détaillés de temps à autre dans les dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission, y compris, sans s’y limiter, le rapport trimestriel le plus récemment déposé sur formulaire 10-Q et le rapport annuel sur formulaire 10-K.

