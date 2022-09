Expereo Nomeia Nova Diretora Jurídica e Vice-Presidente Sênior de Vendas Corporativas Como Parte da Estratégia de Investimento Contínuo

AMSTERDÃ, Sept. 04, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Expereo, a principal provedora mundial de soluções de rede gerenciada, dá as boas-vindas a Sujata Kukreja, Diretora Jurídica e Scott Zarriello, SVP de Vendas Corporativas. Ambas as nomeações recentes fazem parte de uma estratégia de investimento global contínua para a maior adaptação das soluções e experiências a todas as regiões de acordo com a demanda do cliente, mantendo o mesmo serviço de excelência em todo o mundo.

“A trajetória de crescimento acentuado da Expereo foi impulsionada por um grande influxo de talentos. Tenho o prazer de anunciar a expansão da equipe de liderança com a adição de Sujata e Scott, que serão fundamentais para a criação contínua de soluções para o cliente em todo o mundo. Scott irá contribuir com sua experiência e talento para a nossa equipe dinâmica de liderança em vendas. Como novo Vice-Presidente Sênior de Vendas Corporativas, Américas, ele irá desenvolver ainda mais o potencial do mercado americano”, comentou Irwin Fouwels, Diretor Executivo da Expereo.

Sujata Kukreja pertenceu à Knauf, onde liderava operações na APAC, administrando a conformidade jurídica e ESG, governança e gerenciamento de riscos. Sua vasta experiência com fornecimento de soluções regulatórias práticas e inovadoras em nível global será fundamental para a expansão contínua da Expereo e para as operações comerciais internacionais.

“Me dedico a garantir que as empresas cresçam e se desenvolvam de maneira ética e sustentável. Estou contente em poder usar a minha experiência na nova função e fazer parte da história de sucesso contínuo da Expereo”, diz Sujata Kukreja, nova Diretora Jurídica da Expereo.

Scott Zarriello pertenceu à Vodafone, onde ocupou o cargo de VP de Vendas Globais e Operações nos EUA, liderando a equipe sênior de vendas estratégicas de serviços terceirizados gerenciados. Sua experiência de mais de 30 anos nos setores de Tecnologia e Telecomunicações será fundamental para o alinhamento da estratégia global de vendas da Expereo e adaptação das soluções e ofertas de serviços de acordo com as necessidades dos clientes regionais.

“Minha prioridade número um é entregar os resultados que nossos clientes precisam para crescer e prosperar. Estou muito contente em fazer parte da equipe da Expereo e de poder dar continuidade à ampliação da conectividade global da empresa com soluções inovadoras”, comentou Scott Zarriello, novo SVP de Vendas Corporativas da Expereo.

