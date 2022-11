Exposition en ligne sur l’art et l’amitié

Lancement d’une exposition et d’une présentation internationale (Afrique) d’échanges culturels et artistiques

DAR ES SALAM, Tanzanie, 22 novembre 2022 /PRNewswire/ — Le 17 novembre, l’exposition et la présentation de l’échange international d’art et de culture (Afrique) « Découvrir la passion dans le monde », organisée conjointement par le département provincial de la culture et du tourisme de Zhejiang et le gouvernement populaire municipal de Jinhua, ainsi que par le bureau de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Jinhua, a été mise en ligne sur les sites Internet des autorités touristiques et des principaux médias de Tanzanie, de Djibouti, du Zimbabwe, d’Éthiopie et d’autres pays africains, sur les sites Internet de quelques centres culturels chinois en Afrique, sur les sites Internet en anglais de Zhejiang China, InZhejiang et sur d’autres grandes plateformes médiatiques de communication à l’étranger.

Cette activité a marqué les débuts de l’opéra Wu, la culture traditionnelle de Jinhua, en Afrique. Elle présente en ligne le patrimoine et les caractéristiques de l’art contemporain de l’opéra Wu, dans le but de renforcer les échanges et la coopération culturels et touristiques entre le Zhejiang et l’Afrique, et de promouvoir la compréhension mutuelle et l’amitié entre ces deux peuples

Sur le thème « Découvrir la passion dans le monde », cette activité signifie que l’Afrique et la Chine ont toutes deux une passion pour l’art et la beauté de la vie. Les quatre parties, à savoir « Percussion entre le ciel et la Terre », « Chanter pour le monde », « Dépeindre toutes les formes de vie » et « Danser pour la vie », présentent, à travers des scènes en direct, le charme de l’opéra traditionnel Wu et des danses africaines sous tous leurs aspects.

La province du Zhejiang et l’Afrique possèdent toutes deux de riches ressources, des cultures diverses et des populations chaleureuses et ouvertes. Bien que l’épidémie actuelle ait freiné les échanges mutuels, la culture et l’art sont le langage universel dans le monde. Le département provincial de la culture et du tourisme du Zhejiang, le gouvernement populaire municipal de Jinhua et le bureau de la culture, de la radio, de la télévision et du tourisme de Jinhua, en organisant l’exposition et la présentation en ligne, partagent la beauté des éléments culturels et des créations artistiques du Zhejiang. Nous espérons qu’après la fin de l’épidémie, les Africains pourront se rendre dans la province du Zhejiang pour y découvrir la culture, le tourisme et l’art.

Lien vers l’exposition et la présentation « Découvrir la passion dans le monde »

http://www.ezhejiang.gov.cn/ cultureandartexchange.html