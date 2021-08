Globeleq et Absa refinancent avec succès des centrales d’énergies renouvelables sud-africaines

LONDRES et LE CAP, Afrique du Sud, 10 août 2021 /PRNewswire/ — Globeleq, l’un des principaux producteurs indépendants d’électricité en Afrique, et Absa Bank, groupe financier de premier plan dans le programme de développement des énergies renouvelables en Afrique du Sud, viennent de boucler le refinancement de la dette senior de trois des centrales d’énergies renouvelables de Globeleq. L’objectif du refinancement est d’améliorer la structure du capital des projets, ce qui permet de libérer de la valeur pour les actionnaires et de réduire le tarif de vente pour la société nationale d’électricité et donc pour les consommateurs sud-africains.

Les réductions tarifaires permettront à la société nationale d’électricité d’économiser plus d’un milliard de ZAR sur les trois actifs au cours des 12 années restantes des contrats d’achat d’électricité. Absa Bank a agi en tant qu’arrangeur principal mandaté et unique souscripteur du prêt pour un montant d’environ 5,2 milliards de ZAR.

Cette transaction est le deuxième refinancement d’actifs renouvelables dans le cadre du protocole de refinancement de l’Independent Power Producer Office (IPPO) du Department of Mineral Resources and Energy (DMRE). Globeleq espère refinancer à terme l’ensemble du portefeuille d’actifs que la société possède en Afrique du Sud.

Globeleq s’est engagé de manière proactive depuis juin 2020, après que l’IPPO a demandé aux propriétaires des projets renouvelables sud-africains lauréats des appels d’offres 1-3.5 d’envisager de participer à un programme de refinancement volontaire, et a dirigé le processus de refinancement au nom de tous ses actionnaires dans la centrale éolienne de 138 MW de Jeffreys Bay, et dans les centrales solaires photovoltaïques de 50 MW chacune de De Aar Solar et Droogfontein Solar.

Mike Scholey, le PDG de Globeleq, a déclaré : « Globeleq considère que cette transaction permet de stimuler le marché secondaire, lequel favorisera à son tour de nouvelles opportunités, des emplois, et contribuera au développement économique de l’Afrique du Sud. Nous espérons que d’autres IPP chercheront à faire de même et à réduire le coût de leur électricité pour Eskom. »

Outre la réduction des prix de gros de l’électricité, le refinancement permettra de débloquer des fonds pour les actionnaires, ce qui encouragera le réinvestissement dans le secteur et accélérera les distributions de fonds propres aux trois actionnaires du fonds communautaire, permettant ainsi des dépenses sur des projets durables à fort impact.

Johan Koorts, directeur du financement des ressources et des projets d’Absa, a déclaré : « La banque Absa est l’un des principaux acteurs du programme sud-africain d’énergies renouvelables depuis sa création et a organisé à ce jour le financement d’environ 3 GW de projets à travers différents appels d’offre. Cette transaction montre clairement l’engagement continu d’Absa en faveur du financement des énergies propres et de l’accélération des investissements ayant un impact durable sur les communautés que nous servons. »

Bernard Magoro, chef du bureau IPPO, a déclaré : « Nous tenons à remercier toutes les parties pour l’engagement dont elles ont fait preuve et pour la manière constructive dont elles ont abordé ce refinancement. Nous espérons que la réussite de cette opération permettra à d’autres producteurs indépendants d’avoir confiance dans le processus et les incitera à participer à cette initiative. L’IPPO est fière de participer à cette réalisation. »

À propos de Globeleq

Globeleq est un développeur, promoteur et gestionnaire leader de la production d’électricité en Afrique. La société dispose d’une capacité de production d’électricité de près de 1 500 MW, répartie sur 28 projets au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Nigeria, en Afrique du Sud et en Tanzanie. Avec 305 MW supplémentaires en cours de construction au Kenya (52MWp solaire) et en Côte d’Ivoire (253MW), et 2 000 MW de projets en cours de développement, Globeleq est engagé à long terme dans le secteur de l’électricité en Afrique. www.globeleq.com

À propos de Absa Group Limited

Absa Group Limited (« Groupe Absa ») est coté à la bourse de Johannesburg et est l’un des plus grands groupes de services financiers diversifiés d’Afrique.

Le Groupe Absa offre un ensemble intégré de produits et de services dans les domaines suivants : services bancaires aux particuliers et aux entreprises, services bancaires aux entreprises et d’investissement, gestion de patrimoine et d’investissement et assurance.

Absa est présent dans 14 pays. Le groupe détient des participations majoritaires dans des banques au Botswana, au Ghana, au Kenya, à Maurice, au Mozambique, aux Seychelles, en Afrique du Sud, en Tanzanie (Absa Bank Tanzania et National Bank of Commerce), en Ouganda et en Zambie. Il exerce également des activités d’assurance au Botswana, au Kenya, au Mozambique, en Afrique du Sud et en Zambie. Absa possède également des bureaux de représentation en Namibie et au Nigeria, ainsi que des entités de valeurs mobilières au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pour de plus amples informations sur le Groupe Absa Limited, veuillez consulter le site suivant www.absa.africa

