GlobeNewswire, le réseau de distribution de communiqués de presse de Notified, a distribué un nombre record de communiqués en 2022, soit une augmentation de 16 % au cours des deux dernières années

Notified constate un élan continu et fournit les meilleures pratiques pour la distribution de communiqués de presse

NEW YORK, 12 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Notified , partenaire technologique mondialement reconnu pour les professionnels du marketing, des relations publiques et des relations avec les investisseurs, a annoncé aujourd’hui que GlobeNewswire avait constaté une augmentation de 16 % du nombre de communiqués de presse distribués par les clients au cours des deux dernières années. Cette croissance est soulignée par une étude récente menée en partenariat avec PRWeek, qui a révélé que 79 % des professionnels des relations publiques pensent que les communiqués de presse représentent une part précieuse du mix médias, 65 % rapportant travailler « de manière approfondie » sur le contenu des communiqués.

GlobeNewswire est l’un des plus grands réseaux de distribution de communiqués de presse au monde, étant chargé d’apporter de manière sécurisée et fiable des communications cruciales au nom de plus d’un tiers des 2 000 plus grandes sociétés du monde. Le réseau distribue des communiqués dans plus de 150 pays et dans 35 langues afin d’accroître la visibilité des actualités et des annonces clés des entreprises. Il reçoit constamment des éloges de la part des clients pour son soutien de haute qualité, et a gagné cinq badges dans le G2 Spring Report 2023, pour avoir été très bien noté par les utilisateurs actuels.

L’année dernière, en réponse à l’évolution des besoins des entreprises mondiales, GlobeNewswire a ajouté trois nouveaux circuits Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG), couvrant l’Amérique du Nord, l’Europe et la région Asie-Pacifique. Chaque circuit comprend un réseau de distribution régional très complet, plus une liste minutieusement préparée de journalistes qui présentent un intérêt particulier pour l’ESG et la responsabilité sociale des entreprises, ainsi que des métiers couvrant les sujets environnementaux et philanthropiques.

Cette année, GlobeNewswire se consacre à faire avancer la technologie des relations publiques en travaillant main dans la main avec ceux qui l’utiliseront. Le mois dernier, il a introduit le premier outil d’IA générative pour la création de communiqués proposé par un service de presse. Pour en savoir plus et demander d’accéder à la version bêta du générateur de communiqués de presse avec IA de GlobeNewswire, rendez-vous sur https://insight.notified. com/globenewswire-ai .

« La croissance continue de GlobeNewswire est la preuve que le communiqué de presse ne va pas disparaître : en fait, il s’agit d’un outil de communication absolument essentiel dans l’environnement commercial dynamique d’aujourd’hui qui permet aux sociétés de raconter leur histoire », a déclaré Jessica Brown, VP du marketing chez Notified. « Quelle que soit la taille d’une organisation, un communiqué de presse est une source unique et incontestable de vérité, il est essentiel à la stratégie de communication d’entreprise. Les professionnels des relations publiques peuvent en tirer des avantages en comprenant les meilleures pratiques de distribution qui améliorent directement la visibilité, la syndication et les résultats médiatiques. »

Un snippet média accompagnant ce communiqué de presse est accessible en sélectionnant l’image ou le lien ci-dessous :

Les conseils suivants, décrits dans le dernier livre électronique de Notified, « How to Improve Your Media Outreach in 2023 » (Comment améliorer votre couverture médiatique en 2023), fournissent des lignes directrices aux communicants afin d’optimiser le retour sur investissement des communiqués de presse :

Comprendre l’optimisation du référencement : améliorez l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) en alignant les mots-clés avec la messagerie et le public cible de manière naturelle. N’oubliez pas que la première ligne présentée dans le communiqué de presse est ce qui sera vu dans les résultats de recherche Google.

: améliorez l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) en alignant les mots-clés avec la messagerie et le public cible de manière naturelle. N’oubliez pas que la première ligne présentée dans le communiqué de presse est ce qui sera vu dans les résultats de recherche Google. Penser comme un journaliste : soyez impartial(e) et tactique au niveau de l’écriture pour créer des communiqués de presse accrocheurs et faciles à lire : évitez le jargon et soyez sûr(e) de diriger avec des faits dignes d’intérêt, en utilisant des citations et des données comme preuves.

soyez impartial(e) et tactique au niveau de l’écriture pour créer des communiqués de presse accrocheurs et faciles à lire : évitez le jargon et soyez sûr(e) de diriger avec des faits dignes d’intérêt, en utilisant des citations et des données comme preuves. Utiliser le multimédia pour améliorer les résultats : créez un communiqué de presse plus complet et engageant en incluant des images, des vidéos, des clips audio, des graphiques et d’autres médias intégrés (et téléchargeables). Dans le texte alternatif pour les images, ajoutez des mots-clés ou des termes de recherche associés pour augmenter les résultats de recherche. Utilisez des images compressées et des extensions de nom de fichier standard, comme .jpg ou .jpeg, ainsi que des titres descriptifs.

créez un communiqué de presse plus complet et engageant en incluant des images, des vidéos, des clips audio, des graphiques et d’autres médias intégrés (et téléchargeables). Dans le texte alternatif pour les images, ajoutez des mots-clés ou des termes de recherche associés pour augmenter les résultats de recherche. Utilisez des images compressées et des extensions de nom de fichier standard, comme .jpg ou .jpeg, ainsi que des titres descriptifs. Tirer parti de votre salle de rédaction en ligne : dans un environnement médiatique difficile, la salle de rédaction sert de ressource de contenu à jour et facile à consommer et de source d’informations auxquelles les journalistes et les parties prenantes font confiance.

Pour en savoir plus sur GlobeNewswire, rendez-vous sur : https://www. globenewswire.com/

À propos de Notified

Notified est déterminée à faciliter pour les marques la création et le partage d’histoires percutantes avec le monde. Notre suite de solutions de classe mondiale primées et notre équipe dédiée du service client sont utilisées par plus de 10 000 clients mondiaux, allant d’entreprises en pleine croissance et de sociétés cotées à certaines des marques les plus connues dans le monde.

Les solutions de Notified aident les entreprises à partager et à amplifier efficacement leurs histoires avec les clients, les investisseurs, les employés et les médias. De la distribution des communiqués de presse via GlobeNewswire aux téléconférences sur les résultats, en passant par les sites Web des relations avec les investisseurs, l’écoute sociale, l’engagement des médias, les webinaires et les expériences numériques, Notified fait tout ce que vous pourriez souhaiter. Notified fait partie de West Technology Group, LLC (anciennement Intrado Corporation), qui est contrôlé par les sociétés affiliées de certains fonds gérés par Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO). Le siège social de Notified est à New York, dans l’État de New York.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.notified.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter ou sur notre blog .

Contact :

Hannah Freedman

Directrice des médias et communications

hannah.freedman@notified.com

GlobeNewswire Distribution ID 8806317