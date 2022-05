HIF Global lance sa société d’e-carburants en Allemagne

Armin Schnettler et Thorsten Herdan vont diriger l’expansion des e-carburants dans la région EMEA

BERLIN et HOUSTON et SANTIAGO, Chili, 13 mai 2022/PRNewswire/ —HIF Global, la première société d’e-carburants au monde, poursuit son expansion mondiale avec le lancement de HIF Europe, Moyen-Orient et Afrique (« HIF EMEA »), dont le siège se situe à Berlin en Allemagne, et dont le président est Armin Schnettler et le PDG de HIF EMEA est Thorsten Herdan.

HIF EMEA implantera les installations de production d’e-carburants de HIF Global dans le monde entier dans la région EMEA, en commençant par les opérations de l’installation de Haru Oni fin 2022 à Magallanes, au Chili. En outre, HIF EMEA développera des projets d’e-carburants dans la région pour la région.

César Norton, PDG de HIF Global, a déclaré : « Nous bâtissons une présence mondiale et une équipe d’élite pour lutter contre le changement climatique et accélérer la décarbonisation. HIF EMEA, sous la direction d’Armin Schnettler et de Thorsten Herdan, se concentrera sur la fourniture de carburants à base d’électricité neutres en carbone, également connus sous le nom d’e-carburants, à la région EMEA pour accélérer la décarbonisation et améliorer la sécurité de l’approvisionnement en énergie. »

Armin Schnettler, président de HIF EMEA, a expliqué : « Nous avons besoin de nombreuses solutions pour soutenir la demande croissante d’énergie dans le monde entier tout en réduisant les émissions de carbone. En utilisant les e-carburants, qui sont produits à partir d’électricité renouvelable, d’hydrogène et de CO 2 recyclé, nous pouvons décarboniser davantage le secteur des transports et accélérer considérablement l’économie de l’hydrogène aujourd’hui d’une manière durable, compétitive et sûre. »

« Les solutions énergétiques innovantes et la diversification sont au cœur de l’économie et de la société mondiales. Chez HIF EMEA, nous nous préparons pour les livraisons d’e-carburants vers l’Europe plus tard en 2022, après l’inauguration de l’installation de Haru Oni en construction aujourd’hui à Magallanes, au Chili. L’expansion des e-carburants sur les marchés européens, moyen-orientaux et africains apportera l’énergie renouvelable à des millions de véhicules, navires et avions existants, sans aucune modification de l’infrastructure requise », a déclaré Thorsten Herdan, PDG de HIF EMEA.

À propos de l’équipe HIF EMEA

Armin Schnettler compte plus de 30 ans d’expérience dans l’énergie électrique, la transition énergétique et l’économie de l’hydrogène. Il possède une vaste expérience industrielle, notamment à des postes de direction chez ABB, Siemens et Siemens Energy. Armin a également passé plus de 18 ans comme directeur de recherche à l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle en Allemagne. Armin est titulaire d’un diplôme de docteur en ingénierie et d’un poste de professeur en génie électrique.

Thorsten Herdan possède une vaste expérience dans l’industrie et les affaires gouvernementales, notamment à des postes de direction au sein d’associations industrielles, d’associations de recherche et de fondations pour les énergies renouvelables. En tant qu’ancien directeur général de l’énergie au ministère de l’économie et de l’énergie allemand et actuel président du conseil de surveillance du premier fonds public allemand, Thorsten combine son expérience financière du point de vue de l’industrie, du gouvernement et de la gestion d’actifs. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur en ingénierie mécanique de l’université RWTH d’Aix-la-Chapelle.

À propos de HIF Global

HIF Global est la principale société d’e-carburants au monde, qui développe des projets pour convertir l’hydrogène fabriqué à partir d’énergie renouvelable à faible coût en e-carburants liquides neutres en carbone qui peuvent être transportés et utilisés dans les infrastructures existantes. Le nom HIF représente la mission de l’entreprise : fournir des carburants hautement innovants (Highly Innovative Fuels) afin de permettre la décarbonisation de la planète. HIF Chili, HIF USA, HIF Australie et HIF EMEA sont des filiales en propriété exclusive de HIF Global. HIF Chili construit actuellement l’usine de démonstration Haru Oni à Magallanes, au Chili. Pour plus d’informations, consultez le site www.hifglobal.com .

MISE EN GARDE CONCERNANT LES DÉCLARATIONS PROSPECTIVES

L’information contenue dans ce communiqué comprend diverses déclarations prospectives au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis. Tous les énoncés autres que ceux qui portent sur des faits historiques peuvent être des déclarations prospectives ou sont susceptibles de l’être. Des mots comme « peut », « s’attendre », « potentiel », « être », « volonté » et des expressions similaires sont utilisés pour désigner les déclarations prospectives et transmettre l’incertitude des événements ou des résultats futurs. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernent, entre autres, nos attentes à l’égard de nos plans, stratégies et objectifs, y compris en ce qui concerne le calendrier et d’autres aspects de l’usine de démonstration HIF Haru Oni. Ces énoncés sont fondés sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont assujettis à des risques et à des incertitudes connus et inconnus qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes exprimées ou implicites dans les déclarations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels ou les événements diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives comprennent (sans s’y limiter) : notre capacité d’obtenir ou de maintenir en temps et en heure les permis nécessaires pour construire et développer l’usine de démonstration HIF Haru Oni ; notre capacité d’atteindre les objectifs opérationnels en temps opportun et avec succès ; l’évolution des lois, des politiques, de la fiscalité et de la réglementation ; le résultat des négociations commerciales ; notre capacité d’obtenir du financement ; les préférences ou la demande des consommateurs ; et divers facteurs économiques, commerciaux et concurrentiels qui influent sur nos activités. Toutes les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde contenues ou mentionnées dans le présent paragraphe. HIF Global vous invite à examiner attentivement les mises en garde faites dans ce communiqué de presse et vous avertit de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. HIF Global ne s’engage pas (et rejette expressément une telle obligation) à mettre à jour ses déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autres.