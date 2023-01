Hisense élargit les options de divertissement à domicile pour les consommateurs sud-africains avec le lancement du nouveau téléviseur ULED 8K U80H Mini-LED

CAPE TOWN, Afrique du Sud, 13 janvier 2023 /PRNewswire/ — Hisense, marque d’électronique mondiale leader, a récemment annoncé la sortie du téléviseur ULED 8K U80H Mini-LED en Afrique du Sud. Le téléviseur U80H offre une profondeur et des détails inégalés, avec 33 millions de pixels, soit 4 fois plus qu’un téléviseur 4K standard. Ce téléviseur intelligent de nouvelle génération est également doté d’un certain nombre de fonctionnalités innovantes, qui créent une expérience de divertissement véritablement immersive.

Le téléviseur U80H est équipé d’un upscaler d’image par IA 8K, capable d’augmenter les performances de l’image pour obtenir des normes d’image d’une qualité exceptionnelle avec des détails très précis. Au lieu de simplement dupliquer les pixels, l’algorithme intelligent peut analyser les images et restituer les bons pixels pour améliorer la qualité et la précision de l’image. En outre, le processeur Hisense Hi-View Engine Pro intègre un ensemble d’algorithmes de deep learning pour analyser intelligemment les images trame par trame et ajuster les pixels avec précision, en optimisant les ombres et la luminosité. La combinaison de ces outils innovants permet d’obtenir un affichage à plage dynamique élevée, avec une riche gamme de couleurs, haute définition et avec une haute fluidité de mouvement.

Le téléviseur U80H utilise la technologie Mini-LED Pro de Hisense qui optimise plus de 500 zones de gradation locales pour apporter des améliorations notables à la plage de luminosité, à la visibilité des détails et à la netteté entre les images claires et sombres. Grâce aux cristaux Quantum Dot Colour, les trois couleurs primaires sont affichées avec beaucoup plus de précision que sur les téléviseurs LED classiques, et la technologie de pointe HDR10+ utilise les métadonnées dynamiques de chaque image pour ajuster les paramètres de couleur, de luminosité et de contraste, ce qui donne une image beaucoup plus réaliste. Pour le son, bien que le téléviseur U80H puisse être connecté à n’importe quelle enceinte, il est également doté de la technologie Dolby Atmos® de classe mondiale pour une expérience audio des plus riches.

Android TV est intégré directement au téléviseur U80H, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent choisir parmi plus de 400 000 films et émissions grâce aux services de streaming. Le produit se revendique comme « la seule façon de profiter chez soi d’une image, d’un son et d’une échelle dignes de l’IMAX », grâce à la technologie IMAX® Enhanced qui associe des contenus HDR 4K remastérisés numériquement et des technologies audio DTS® aux meilleurs produits électroniques grand public et plateformes de streaming. En ce qui concerne les modes de divertissement, les appareils prennent en charge la technologie Game Mode PRO avec eARC, ALLM et VRR pour minimiser le décalage des entrées, la gigue de l’écran et les tremblements.

Pour une utilisation facile, ces modes et d’autres fonctions peuvent être contrôlés à l’aide de la commande vocale, ce qui permet aux utilisateurs de n’utiliser que leur voix pour rechercher, régler et contrôler les téléviseurs et autres appareils intelligents de la maison.

Le modèle Hisense U80H 75 pouces est disponible chez Hirsch’s. Veuillez consulter https://hisense.co. za/products/hisense-u80h-mini- led-uled-8k-tv/.