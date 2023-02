Hisense introduit son téléviseur laser 90L5H grand écran familial en Afrique du Sud

LE CAP, Afrique du Sud, 16 février 2023 /PRNewswire/ — Hisense, première marque mondiale d’électronique, se prépare à procurer une expérience visuelle révolutionnaire aux foyers sud-africains avec la commercialisation locale de son téléviseur laser 4K 90L5H. Doté d’une palette de plus de 16,7 millions de couleurs, ce produit restitue des images plus vraies que nature avec un réalisme et une précision exceptionnels.

Présenté comme le téléviseur grand écran le plus familial de la société, le 90L5H est un véritable concentré de puissance, avec son écran de 90 pouces et ses 8,3 millions de pixels, doté de la technologie laser X-Fusion révolutionnaire de la société et du son multidimensionnel Dolby Atmos. Ce produit est le choix idéal pour de nombreux clients, qu’il s’agisse de cinéphiles passionnés à la recherche de la meilleure expérience sur grand écran, de sportifs désireux de plonger au cœur de l’action ou de joueurs à la recherche des meilleurs graphismes. Le 90L5H, d’une longueur de 1,80 m, a de quoi séduire les utilisateurs de tous horizons, qu’il s’agisse d’enfants, d’adolescents ou de professionnels qui apprécient les plaisirs de la vie.

En associant la technologie laser X-Fusion de la société et la technologie de projection à focale ultra-courte, le téléviseur 90L5H d’Hisense produit des images d’une grande netteté, qui offrent aux familles une atmosphère unique dans leur propre maison, semblable à celle que l’on retrouve dans un cinéma. Malgré sa taille, ce produit est très performant. Il est doté d’un écran réfléchissant et émet peu de lumière bleue afin que les utilisateurs ne ressentent pas de fatigue oculaire lors de longues séances de visionnage, et ce, sans perdre la qualité d’affichage d’origine.

L’investissement d’Hisense dans les performances ne s’arrête pas là. La société a employé sa technologie de rejet de la lumière ambiante pour accentuer davantage les couleurs, et les utilisateurs n’ont pas besoin d’éteindre les lumières pour obtenir une qualité d’image claire et saisissante. Par ailleurs, le contraste naturel élevé, avec un taux de 3 000:1, rend les reflets à l’écran encore plus saisissants et apporte de la profondeur et du réalisme aux images ombragées à l’écran.

L’équipe d’Hisense a privilégié une ergonomie élégante et attrayante lors de la conception du 90L5H, et il en résulte un produit qui trouvera sa place dans pratiquement toutes les pièces de la maison. Sous le capot, son cadre en aluminium robuste et sa surface résistante aux rayures allient une esthétique agréable à des performances robustes, le tout pour seulement 9 kg.

En matière de flexibilité pour les utilisateurs, le téléviseur prend en charge l’HDR10, l’HLG et le Dolby Vision tout en exploitant la gamme dynamique élevée pour transférer sa capacité à afficher des couleurs aussi vives aux contenus pris en charge. De plus, le mode Filmmaker (cinéaste) permet d’offrir aux utilisateurs une expérience visuelle plus authentique. Ce mode désactive certains des paramètres de la technologie d’image et de mouvement pour rétablir l’expérience visuelle telle que le créateur l’a voulue, ce qui permet à l’utilisateur de contrôler entièrement la qualité de l’image.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : https://hisense.co.za/ products/hisense-90-4k-laser- tv-90l5h/