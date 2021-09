Les essais semi-industriels commenceront lors de la prochaine phase de l’initiative européenne relative aux filigranes numériques, pilotée par l’AIM, l’Association des Industries de Marque, et alimentée par l’Alliance to End Plastic Waste.

BEAVERTON, Oregon, 7 septembre 2021/PRNewswire/ — Digimarc Corporation ( NASDAQ: DMRC) annonce aujourd’hui son entrée en phase d’essais semi-industriels, marquant la prochaine étape de développement de la solution de tri intelligent des déchets sur laquelle porte HolyGrail 2.0, l’initiative relative aux filigranes numériques dirigée par l’AIM, l’Association des Industries de Marque, et propulsée par l’Alliance to End Plastic Waste.

Les essais semi-industriels ayant débuté, HolyGrail 2.0 est sur la bonne voie pour lancer la phase très attendue de démonstration sur le marché et d’essais à l’échelle industrielle. Les produits filigranés numériques pourraient être déployés en magasin au Danemark, en France et en Allemagne au premier semestre de 2022.

En tant que fournisseur désigné de technologie de filigranes numériques, Digimarc travaille avec les deux fournisseurs de machines Pellenc ST et Tomra afin de développer des modules pour leurs unités de tri par détection. Des tests sont prévus en octobre 2021 dans deux sites d’essai. De plus, des démonstrations du prototype de l’unité de tri par détection auront lieu à l’Amager Resource Centre (ARC), à Copenhague, les 19 octobre et 18 novembre 2021. Les parties intéressées peuvent s’inscrire ici .

Cette étape importante marque la deuxième année du projet HolyGrail 2.0, qui compte maintenant plus de 130 entreprises et organisations provenant de part et d’autre de la chaîne de valeur de l’emballage.

Lire le communiqué de presse

À propos de Digimarc

Digimarc Corporation (NASDAQ: DMRC) est un pionnier et un leader dans le domaine des solutions de filigrane numérique et de l’identification automatique des médias, notamment le conditionnement, les imprimés commerciaux, les images numériques, l’audio et la vidéo. Digimarc aide les clients à améliorer l’efficacité, la précision et la sécurité des chaînes d’approvisionnement physiques et numériques. Visitez www.digimarc.com et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter pour en savoir plus.

À propos de l’initiative relative aux filigranes numériques HolyGrail 2.0

L’ initiative relative filigranes numériques HolyGrail 2.0 , pilotée par l’AIM (l’Association des Industries de Marque) et propulsée par l’Alliance to End Plastic Waste, est un projet pilote ayant pour objectif de démontrer, d’une part, que les filigranes numériques sont techniquement viables pour le tri précis des déchets d’emballage et, d’autre part, que l’analyse de rentabilité est économiquement viable à grande échelle. Les filigranes numériques sont des codes imperceptibles de la taille d’un timbre-poste qui couvrent la surface des emballages de biens de consommation et qui contiennent un large éventail d’attributs. Leur principe est le suivant : lorsqu’un emballage entre dans une installation de tri des déchets, le filigrane numérique est détecté et décodé sur la ligne de tri par une caméra haute résolution, qui peut ensuite, selon les attributs transférés (p. ex., produit alimentaire ou non alimentaire), placer l’emballage dans les flux appropriés. En rendant les flux de tri plus efficaces et plus précis, leur utilisation se traduit donc par des matières recyclées de meilleure qualité qui profitent à l’ensemble de la chaîne de valeur de l’emballage.

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/461519/digimarc_logo.jpg

Video – https://www.youtube.com/watch? v=XMjg_GuLDZI

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/1609147/Holy_Grail_2_ Point_0_Logo.jpg