Huawei à la pointe des contrats commerciaux sur la 5G, avec plus de la moitié signés en Europe

BEIJING, 25 février 2020 /PRNewswire/ — Selon un article publié par China.org.cn, plus de la moitié des contrats commerciaux sur la 5G de Huawei proviennent d’Europe.

Le géant technologique chinois Huawei a annoncé qu’il avait jusqu’à présent conclu au total 91 contrats commerciaux sur la 5G à travers le monde, ce qui le place devant tous les autres fournisseurs, et ce malgré le renforcement des restrictions aux États-Unis.

Ryan Ding, directeur exécutif du conseil d’administration et président de Huawei Carrier BG, prononce un discours sur le lancement de produits et de solutions 5G à Londres, le 20 février.

Plus de la moitié des contrats, à savoir 47, ont été conclu en Europe, tandis que 27 l’ont été en Asie, grâce à la reconnaissance croissante de la clientèle, a expliqué Ryan Ding, directeur exécutif du conseil d’administration et président de Huawei Carrier BG, lors d’un lancement de produits et de solutions 5G à Londres, le 20 février.

La société a également livré à ses clients dans le monde plus de 600 000 modules 5G Massive MIMO AAU, un type de modem-clé utilisé dans les stations de base 5G.

En tant que plus grand fournisseur 5G mondial, Huawei est engagé à mettre au point les meilleures solutions 5G de bout en bout, qui comprendront les stations de base 5G offrant les meilleures performances du secteur et prendront en charge tous les scénarios, ainsi que la Blade AAU disposant du plus haut niveau d’intégration du secteur, a expliqué M. Ding dans son discours liminaire.

La société de télécoms chinoise est la première du secteur à proposer des modules 5G industriels pour des applications verticales. Avec la 4G, les gens peuvent partager leurs vidéos et messages audio, tandis qu’avec la largeur de bande ultralarge de la 5G, les gens pourront profiter d’expériences de réalité augmentée (RA) et de réalité virtuelle (RV) immersives, leur permettant de partager leurs pensées et leurs sentiments comme jamais auparavant.

Selon M. Ding, ces expériences étonnantes créeront une nouvelle valeur incroyable. Avec la maturation de la largeur de bande (eMBB) 5G améliorée, les services vidéo haute définition stimuleront la croissance massive des services 5G B2C (business-to-consumer).

Les services 5G B2C ont déjà montré un immense potentiel. Huawei et quelques opérateurs ont conjointement publié des livres blancs sur la 5G et exploré les applications B2B (business-to-business) afin d’encourager l’application de la 5G dans de nombreux secteurs, comme les nouveaux médias, les universités, les soins de santé, l’agriculture et l’exploitation minière.

Lors de cet événement, M. Ding a lancé le 5G Partner Innovation Program, auquel ont assisté de nombreux partenaires sectoriels de Huawei. Dans le cadre de ce programme, la société entend investir 20 millions de dollars dans des applications 5G innovantes au cours des cinq prochaines années afin de soutenir des cas d’utilisation innovants, de favoriser le développement d’un écosystème 5G et d’accélérer la commercialisation de cette technologie.

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1093630/Huawei_5G_ contract.jpg