« La neutralité carbone est devenue l’objectif commun le plus urgent au monde, ce qui provoque une révolution dans la production et la consommation d’énergie et accélère également la modernisation du secteur. La transformation énergétique est porteuse de nombreuses opportunités industrielles et commerciales. En intégrant les technologies numériques et d’électronique de puissance, Huawei Digital Power fait progresser la révolution énergétique et s’associe à ses partenaires pour construire un avenir vert et brillant », a déclaré James Li, membre du conseil de surveillance de Huawei et président du marketing, des ventes et des services de Huawei Digital Power dans son discours de bienvenue.

M. Li a ajouté que la stratégie d’écosystème est au cœur de la stratégie de développement de Huawei Digital Power. Le secteur de l’énergie numérique est essentiellement un écosystème industriel. Nous nous engageons à faire ce qu’il faut pour apporter de la valeur à nos partenaires, partager les bénéfices avec eux et améliorer leurs capacités. Nous unissons nos forces à celles de tous les partenaires compétents et ambitieux pour construire un avenir vert et brillant grâce à la stratégie d’écosystème coopératif multi-niveaux et multi-entreprises.

Le secteur de l’énergie numérique a besoin d’un écosystème, et c’est pourquoi Huawei Digital Power a mis au point la stratégie d’écosystème « 3-4-5-6 ». « Nous répartissions les services des partenaires en trois domaines – photovoltaïque intelligent, centre de données et installation sur site, et domaine interne à Huawei – pour permettre à chaque acteur de se concentrer sur ses points forts. Lorsque nous coopérons avec des partenaires, nous adhérons aux quatre principes suivants : rentabilité, simplicité, habilitation et écosystème. Dans cette optique, nous mettrons en œuvre cinq mesures majeures cette année – la création d’un système de partenariat centré sur le secteur de l’énergie numérique, l’optimisation des plateformes informatiques, la promotion de la normalisation, le renforcement du marketing et de l’image de marque et l’augmentation des ressources – afin d’aider les partenaires à améliorer leurs six capacités en matière de vente, de service, de marketing, etc. », a souligné M. Li dans son discours.

Le sommet annuel des partenaires de l’écosystème, conçu pour présenter les ressources et les outils dont nos partenaires ont besoin pour accroître leur rentabilité, intervient alors que Huawei intensifie ses efforts pour construire une société intelligente et sans carbone. Lors du sommet, Zhou Taoyuan, président des produits et solutions de Huawei Digital Power, a présenté la solution zéro carbone de Huawei pour tous les cas de figure, qui comprend « 5 technologies de base + 4 scénarios d’application + 1 cloud ». La solution couvre le générateur photovoltaïque intelligent FusionSolar 8.0, l’alimentation résidentielle verte 2.0, l’alimentation C&I verte 1.0, les solutions d’alimentation en énergie hors réseau (suppression du combustible), le cloud énergétique, le centre de données à zéro carbone, le site à zéro carbone, le réseau de charge intelligent et l’alimentation modulaire.

Les représentants des partenaires de l’écosystème venus des quatre coins du monde ont partagé leurs idées sur la stratégie de marketing pendant la pandémie, la stratégie d’expansion du marché, la croissance de l’entreprise, entre autres, lors du sommet virtuel. 72 partenaires les plus performants au niveau mondial ont été sélectionnés pour être récompensés pour leur dévouement à la création de valeur en 2020. En quelques années, certains des partenaires ont étendu leurs activités à plus d’une douzaine de pays, grâce à la coopération avec Huawei. Comme l’a dit M. Li : « Huawei ne pose pas de limites à ses partenaires, alors rêvez en grand et réalisez de grandes choses »

Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble. Huawei Digital Power se concentrera sur notre stratégie d’écosystème et unira ses forces à celles de nos partenaires pour construire une planète plus verte et plus durable qui est la nôtre.

