SHENZHEN, Chine, 21 avril 2021 /PRNewswire/ — Huawei Enterprise Business Group (BG) a publié son plan stratégique pour les entreprises partenaires en 2021. Selon ce plan, Huawei continuera de développer, d’accompagner, de motiver et de soutenir les partenaires grâce à de meilleurs investissements et incitations pour construire un écosystème ouvert, collaboratif et mutuellement bénéfique.

En 2020, Huawei Enterprise Business a généré un chiffre d’affaires de 100,3 milliards de yuans, soit une augmentation de 23,0 % par rapport à l’année précédente, ce qui n’aurait pas été possible sans le soutien précieux de nos partenaires. À la fin de 2020, Huawei comptait plus de 30 000 partenaires. Parmi eux, on comptait plus de 22 000 partenaires commerciaux, 1 600 partenaires de solutions, 5 400 partenaires de services et d’exploitation, 1 600 alliances de talents, ainsi que 100 partenaires d’investissement et de financement. En outre, plus de 19 000 partenaires ont rejoint le programme de partenariat HUAWEI CLOUD. HUAWEI CLOUD compte plus de 4 000 applications en service sur le marché et a attiré 1,6 million de développeurs, formant un écosystème florissant.

Ma Yue, vice-président exécutif d’Enterprise BG, a déclaré que les entreprises devaient travailler ensemble pour embrasser l’ère de la transformation numérique, dont Huawei deviendra un partenaire de premier plan. Huawei se concentrera sur les priorités suivantes pour construire un nouvel écosystème dans l’avenir numérique :

Continuer de mettre l’accent sur la culture, la motivation et le soutien des partenaires principaux, l’amélioration des capacités des partenaires et l’établissement d’une communauté mutuelle. En 2020, 81 % du chiffre d’affaires d’Entreprise BG provenait de partenaires. En 2021, Huawei continuera d’augmenter ce taux et s’efforcera de stimuler la coopération avec ses principaux partenaires. Transformer le système de partenaires traditionnel en un système qui couvre l’ensemble du cycle de vie du conseil à la planification, la conception, la vente, la livraison, la maintenance et les opérations pour la transformation numérique d’entreprise. En 2021, Huawei construira un pool de partenaires pour l’intégration, les opérations, l’investissement, la planification et le conseil. De plus, elle mettra en place des équipes de développement et d’assistance dédiées afin de collaborer avec les partenaires pour aider les clients à réaliser la numérisation. Renforcer le développement d’alliances de talents à l’échelle mondiale et cultiver les talents en TIC (technologies de l’information et de la communication) afin que les industries aident à améliorer l’environnement commercial. Huawei vise à créer 2 000 « Huawei ICT Academies » et à certifier 160 000 autres professionnels (560 000 personnes certifiées d’ici là) dans le monde d’ici 2021.

Huawei adhère à la stratégie « Plateforme + Écosystème » et s’efforce de construire un écosystème sain pour répondre aux exigences des clients. Elle continuera à être équitable et transparente dans ses partenariats car elle cherche à créer une nouvelle valeur avec eux et à générer des avantages pour tous.

Pour plus d’informations, consultez le site https://e.huawei.com/en/ news/ebg/2021/build-new- digital-ecosystem.