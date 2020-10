Huawei lance des solutions de connectivité intelligentes pour tous les scénarios

BEIJING, Oct 15, 2020 /PRNewswire/ — Aujourd’hui, la Commission des Nations Unies pour le haut débit et Huawei ont tenu le sixième Forum sur le haut débit (UBBF 2020) en ligne à Pékin. Sous le thème « Connectivité intelligente, nouvelle valeur ensemble », l’UBBF de cette année s’est penché sur les défis et les opportunités auxquels l’industrie de la connectivité est confrontée à l’ère de l’intelligence.

Lors de cet événement, David Wang, directeur exécutif de Huawei et président du Conseil d’examen des investissements, a prononcé un discours-programme intitulé « Construire une connectivité intelligente pour un monde intelligent ». M. Wang a également lancé des solutions de connectivité intelligente de Huawei pour la maison et l’entreprise adaptées à tous les types de scénarios. Grâce à ces scénarios, le haut débit domestique entrera dans l’ère de l’économie de l’expérience et la transformation numérique des industries sera accélérée.

L’industrie de la connectivité connaît cinq changements passionnants

Chaque amélioration de la connectivité a fondamentalement changé la société. Aujourd’hui, alors que nous nous dirigeons vers l’ère de l’intelligence, les particuliers, les foyers et les entreprises posent des exigences plus élevées que jamais en matière de connectivité, et les nouvelles technologies, telles que le cloud et l’IA, s’intègrent rapidement à la connectivité. Cela amène l’industrie de la connectivité à connaître cinq changements passionnants :

Changement 1 : De l’IdO et de l’IdO intelligent aux jumeaux intelligents connectés. Par le passé, nous avions pour objectif de relier toutes les personnes et tous les foyers. C’était l’Internet de tout. Alors que nous poursuivons une vie fluide reposant sur l’IA et la mise à niveau intelligente des entreprises, nous devons relier davantage de choses à l’intelligence. C’est l’Internet intelligent de tout. Selon des prévisions de tiers, le nombre de connexions dans le monde atteindra un trillion d’ici 2035, faisant de la connectivité omniprésente et de l’intelligence omniprésente une réalité.

Changement 2 : De la production au bureau à la production au bureau +. La COVID-19 a transformé les besoins des populations en matière de haut débit à domicile. Dans les scénarios d’entreprise, la connectivité est allée au-delà du service des bureaux pour servir à la fois les bureaux et la production. L’accent mis sur la numérisation des entreprises s’est déplacé du bureau numérique à la production, aux transactions et aux opérations numériques.

Changement 3 : Du meilleur effort aux services déterministes différenciés. Les industries varient en termes de scénarios de services et d’exigences de connectivité. Si les services différenciés sont la norme par défaut, l’expérience déterministe est un incontournable. Ainsi, les opérateurs ne peuvent ouvrir la porte aux marchés verticaux qu’en fournissant des services différenciés et déterministes.

Changement 4 : Du Mbps au Gbps via n’importe quel support. Il existe de multiples technologies d’accès, notamment les technologies cellulaires, Wi-Fi et à fibre optique, et la diversité des scénarios de service implique la coexistence de multiples technologies d’accès pendant de nombreuses années. Grâce aux efforts concertés de l’ensemble du secteur, les technologies 4G, 5G, Wi-Fi et à fibre optique peuvent désormais offrir une connectivité gigabit omniprésente.

Changement 5 : De l’opération-maintenance à l’hyper-automatisation. La 5G rendra l’exploitation et l’entretien des réseaux plus complexes que la 4G. L’O&M manuelle sera insuffisante pour faire face à ces nouvelles complexités, et cèdera la place à une hyper-automatisation alimentée par les données volumineuses et l’IA afin de simplifier la prise de décision en matière d’O&M.

Vers une connectivité intelligente grâce à l’IA

Ces cinq changements imposent de nouvelles exigences en matière de connectivité. Pour répondre à ces exigences et atteindre une plus grande productivité, la connectivité doit être portée à un niveau supérieur.

La première exigence est l’omniprésence du gigabit, car la bande passante est la base de la connectivité. Une connectivité Gigabit omniprésente est nécessaire pour la vidéo ultra-HD, les applications industrielles VR/AR, les caméras IA et les drones.

La deuxième exigence est l’expérience déterministe, qui est essentielle pour les scénarios domestiques tels que le télétravail et l’apprentissage en ligne, ainsi que pour les scénarios d’entreprise tels que la production sûre et fiable.

La troisième exigence est l’hyper-automatisation. Comme les réseaux progressent en termes de complexité et d’échelle, il faut avoir recours aux données volumineuses et à l’IA pour réaliser l’hyper-automatisation.

À l’ère de l’intelligence, la connectivité intelligente revêtira trois caractéristiques majeures : le Gigabit omniprésent, l’expérience déterministe et l’hyper-automatisation.

Solutions de connectivité intelligente Huawei pour tous les scénarios

Au cours de l’événement, M. Wang a lancé les solutions de connectivité intelligentes Huawei adaptées à tous les types de scénarios. Celle-ci comprennent des solutions d’accès distribué intelligent pour les foyers, ainsi que des réseaux de campus intelligents, des lignes privées intelligentes de qualité supérieure et des solutions de réseau en nuage intelligentes pour les entreprises.

Accès distribué intelligent : Cette solution a permis de mettre à niveau les appareils domestiques, l’extrémité locale et la gestion du réseau. Avec une couverture Wi-Fi gigabit dans des salles entières, une expérience de service de haute qualité et une identification précise des utilisateurs, l’accès distribué intelligent permettra aux opérateurs de bénéficier davantage de l’expérience du réseau que de la base d’utilisateurs.

Réseaux de campus intelligents : Grâce à la gestion centralisée des réseaux locaux et étendus, à l'accès Gbps et à l'opération-maintenance intelligentes basées sur l'intelligence artificielle, les réseaux de campus intelligents permettent aux opérateurs de fournir des solutions de réseau à guichet unique aux entreprises qui passent au cloud.

Lignes privées intelligentes de qualité supérieure : Cette solution réduit considérablement la latence grâce à une technologie de commutation entièrement optique, ce qui permet aux opérateurs d'offrir aux utilisateurs professionnels de gamme supérieure une latence ultra-faible de 1 ms et une expérience ultime. Basés sur la technologie Liquid OTN, les conduits rigides flexibles permettent un accès flexible à la bande passante allant de 2 Mbps à 100 Gbps, et un ajustement sans perte de service. De plus, les lignes privées intelligentes à haut débit relient les entreprises clientes à des réseaux privés de longueur d'onde par le biais de ressources exclusives de longueur d'onde ou de sous-longueur d'onde.

Réseaux intelligents dans le cloud : Cette solution vise à créer une synergie entre le cloud et le réseau à l'ère du cloud. Basés sur des réseaux IP intelligents, les réseaux cloud intelligents permettront de construire un réseau privé cloud de haute qualité, donnant aux entreprises la possibilité d'accéder à plusieurs clouds.

« Ces 30 dernières années, Huawei a travaillé avec des clients et des partenaires pour créer une vie fluide reposant sur l’IA pour tous les foyers et pour conduire les mises à jour intelligentes de toutes les industries. Notre objectif ultime est de développer l’économie numérique et d’améliorer la vie des gens », a déclaré M. Wang.

« Grâce à un investissement continu dans la 5G, le réseau optique et l’innovation IPv6 Enhanced, nous lançons aujourd’hui nos solutions de connectivité intelligente pour tous les scénarios. Ces solutions rendront les réseaux à ultra large bande plus écologiques et plus efficaces, et créeront un monde plus intelligent. Pour aller de l’avant, nous allons redoubler d’efforts dans la recherche fondamentale, investir davantage dans les technologies de réseau de prochaine génération et travailler avec toutes les parties prenantes pour façonner un monde plus sobre en carbone, plus efficace et plus intelligent ».

L’UBBF est un événement incontournable dans le monde pour l’industrie des TIC. L’événement de cette année a vu les intervention d’invités de China Mobile, FTTH Council Europe, TechUK, Ernst & Young Advisory Limited, IPv6 Forum, SAMENA Telecommunications Council et Omdia.

