Huawei lance la solution de paiement mobile et de microfinance, favorisant ainsi l’inclusion financière

SHENZHEN, Chine, 28 septembre 2021 /PRNewswire/ — Huawei a lancé une solution d’inclusion financière comprenant le paiement mobile et la microfinance lors du HUAWEI CONNECT 2021. Cette solution aide les institutions financières à fournir des services rapides et abordables, ce qui contribue à rapprocher le monde de l’inclusion financière. Huawei continuera à travailler avec les partenaires de l’écosystème et à utiliser les nouvelles technologies de l’information et de la communication pour faire progresser le paiement mobile et construire un écosystème commercial prospère.

Les banques utilisent des solutions de paiement mobile et de microfinance, y compris la technologie cloud et le SaaS, pour créer des modèles commerciaux sur mesure et un écosystème florissant sur les super applications. La solution d’inclusion financière de Huawei comprend un portefeuille mobile, une plateforme de paiement mobile, un cadre ouvert pour les super applications et des plateformes de produits financiers. Grâce à ces services, les banques peuvent introduire rapidement divers services financiers.

À l’occasion de HUAWEI CONNECT 2021, Huawei a abordé l’avenir de la transformation numérique dans l’ensemble des industries sous trois angles : scénarios, modèles et écosystèmes. Huawei a lancé 11 nouvelles solutions sectorielles, l’une d’entre elles étant la solution de paiement mobile et de micro finance. Cette dernière utilise les nouvelles technologies pour aider les institutions financières du monde entier à faire progresser le paiement mobile, à connecter les utilisateurs, les commerçants, les partenaires de distribution et les développeurs, et à construire un écosystème prospère.

1. Une super application connecte les utilisateurs et les commerçants. Huawei fournit des technologies à canaux multiples (SuperAPP, HTML5, carrier USSD, Agent et API ouverte) pour aider les banques à atteindre leurs clients plus rapidement et à moindre coût. Huawei aide également les petits commerçants à améliorer leurs opérations numériques grâce à des applications sur mesure ; celles-ci aident également les banques hors de Chine à développer des réseaux d’agents pour atteindre les clients en ligne et hors ligne. Grâce aux solutions Huawei, les institutions financières peuvent concevoir un parcours complet du client en ligne et offrir une meilleure expérience client.

2. Une plateforme de produits financiers connecte les utilisateurs et les bailleurs de fonds. Hors de Chine, les opérateurs comptent un nombre considérable d’utilisateurs. Ils sont donc le moteur de la croissance de l’activité et la condition préalable à la monétisation. Cependant, il leur manque une plateforme pour être en relation avec les banques. La plateforme de produits financiers aide les opérateurs à recommander les utilisateurs aux banques, qui peuvent à leur tour fournir des produits financiers intégrés directement aux utilisateurs.

3. Une plateforme de développeurs permet de construire un écosystème. Il existe plusieurs types de développeurs, notamment ceux des principaux systèmes de services mondiaux, des services locaux et des services intermédiaires tels que les petits plug-ins. Huawei propose une solution SaaS native du cloud, qui favorise l’innovation itérative et les API ouvertes. Cela permet à d’autres partenaires SaaS et à différents acteurs de l’écosystème de se connecter sur la plateforme HUAWEI CLOUD. Les banques et les partenaires peuvent facilement explorer de nouveaux services et réunir rapidement divers écosystèmes pour lancer avec succès des projets communs.

Les solutions d’inclusion financière de Huawei ont déjà été mises en œuvre avec succès dans plusieurs pays.

Par exemple, Huawei a travaillé avec la KBZ Bank au Myanmar – la plus grande banque locale – pour créer un nouveau portefeuille numérique appelé KBZPay basé sur le cloud public. KBZPay intègre divers outils de marketing pour offrir une expérience entièrement numérique aux utilisateurs et aider les commerçants à attirer des clients. En deux ans et demi seulement, KBZPay a accueilli plus de 8 millions d’utilisateurs enregistrés, ce qui en fait la première marque de paiement numérique dans le pays.

Au Kenya, Huawei a coopéré avec Safaricom – le plus grand opérateur local – pour créer une marque de paiement appelée M-Pesa. Non seulement la plateforme prend en charge les virements bancaires, mais elle offre également plusieurs services pour la vie quotidienne. Dans le même temps, elle aide KCB Bank, NCBA Bank et Safaricom à accorder des micro et petits prêts aux particuliers et aux commerçants. Sur le marché depuis 14 ans, M-Pesa a largement contribué à accroître l’inclusion financière au Kenya, qui est passée de 23 % à 85 %.

Huawei est déterminée à faire progresser l’inclusion financière. La société a jusqu’à présent desservi plus de 30 sites dans plus de 20 pays, couvrant ainsi 300 millions d’utilisateurs dans des régions comme l’Afrique australe, l’Afrique du Nord et l’Asie-Pacifique. Huawei a pour ambition de fournir à tous des services financiers pratiques et variés. Grâce à sa connectivité et à ses plateformes avancées, Huawei aide les institutions financières à élaborer des processus commerciaux numériques, à mettre en œuvre des services d’inclusion financière numérique et à parvenir à un développement financier durable.