SHENZHEN, Chine, 26 mars 2021 /PRNewswire/ — Huawei a organisé la session sur la fiscalité numérique lors de sa conférence sur la transformation numérique industrielle. En s’appuyant sur les pratiques techniques et les réflexions de l’industrie, Huawei travaille avec des principaux partenaires pour mettre en place la solution fiscale numérique pour les clients mondiaux. En associant les TIC à des scénarios fiscaux, l’entreprise construit un cadre de gouvernance pour les données fiscales, avec pour objectifs de mettre en œuvre une supervision innovante, d’optimiser les services fiscaux, d’améliorer le contrôle des risques et, à terme, de faciliter la transformation fiscale numérique.

Solution fiscale numérique de Huawei : Les technologies numériques au service des nouveaux services fiscaux

Au cours de la session, Marilyn Lu, experte en information fiscale de Deloitte, a prononcé un discours d’introduction sur la transformation fiscale numérique et a publié un rapport de recherche – Data + Technology, the Catalyst for Tax Transformation. Elle a déclaré que la pandémie a accéléré la transformation fiscale numérique dans le monde, qui présente désormais trois caractéristiques typiques : l’habilitation technique, le pilotage des données et la connexion des données. En outre, la migration vers le cloud, les factures électroniques, l’application du big data et l’interconnexion mobile ont été reconnus comme les tendances d’application des nouvelles technologies dans les domaines de l’administration fiscale.

Conformément à cette tendance, Sheldon Wang, président de Huawei Global Customs and Tax Industries, a lancé la solution et présenté ses technologies (notamment le cloud, l’IA, le big data et la blockchain). La solution concerne les flux de logistique, d’information et de facturation, et élabore trois scénarios pour la facture électronique, l’autorisation de recettes électroniques et le contrôle intelligent des risques, offrant ainsi de meilleurs services fiscaux grâce aux technologies numériques.

Sheldon Wang a indiqué la manière dont la solution utilise des méthodes numériques pour permettre l’administration fiscale par le biais d’applications fonctionnelles traditionnelles, d’automatisation des activités et de contrôle de la sécurité, etc. La valeur des données est pleinement exploitée pour faciliter une analyse et une prise de décision intelligentes, ce qui permet de passer d’une gestion fiscale informatisée à une gestion fiscale numérique. En outre, en matière de contrôle fiscal, des mesures réglementaires strictes sont progressivement abandonnées au profit de services de qualité.

« Dans le cadre de la tendance à la numérisation, le secteur fiscal a besoin d’une infrastructure informatique avancée pour assurer la stabilité et la croissance de l’entreprise », a déclaré Michael Fan, vice-président du département des ventes techniques de Huawei Enterprise Data Storage. Il a également souligné que le stockage 100% flash Huawei OceanStor Dorado permet de décupler l’espace de stockage sans aucune interruption, ce qui garantit des services en ligne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et constitue une base de stockage de données fiable pour les services fiscaux.

Accélérer la transformation fiscale numérique au cours de trois scénarios

Avec le développement accéléré de l’économie numérique mondiale, de nouvelles exigences sont soumises à l’environnement des entreprises. L’amélioration de l’efficacité, la reconstruction des services et le renforcement du contrôle des risques sont devenus les trois objectifs majeurs de la transformation numérique de la fiscalité. Pour atteindre ces objectifs, Huawei travaille avec Baiwang, Servyou et Atos pour développer la solution, en ciblant les trois scénarios suivants : la facture électronique, l’autorisation de recettes électroniques et le contrôle intelligent des risques. Ils encouragent également l’innovation en matière de services dans chaque domaine de l’administration fiscale.

Facture électronique (eIN) : Une solution électronique de bout en bout – demande, émission et transfert de factures – a été développée à la fois pour les autorités fiscales et les entreprises. En termes d’informations sur les transactions, de crédit d’entreprises et de répartition des taxes, les données de facturation sont utilisées pour le suivi du cycle de vie complet et la supervision coordonnée. Le crédit est utilisé pour la gestion des risques, la formulation de méthodes simplifiées de gestion des impôts et la baisse de réticence des entreprises à payer des impôts. Ce faisant, le champ d’action des contribuables s’est considérablement élargi et la qualité des services fiscaux s’améliorera.

Autorité fiscale électronique (eRA) : Basée sur la plateforme cloud intelligente, l’IA et les capacités de big data de Huawei, l’eRA fournit des services en ligne, intégrés et intelligents, facilitant la construction d’un bureau fiscal électronique axé sur les services. En outre, la solution fait passer le service de guichet manuel 8/5 à des services en ligne complets 24h sur 24 et 7j sur 7. Parmi les avantages, citons les formulaires pré-remplis (ou même l’absence de formulaires), ainsi que le crédit du contribuable et la classification des risques qui sont optimisés et évalués en temps réel pour fournir des services fiscaux intelligents et personnalisés.

Contrôle intelligent des risques (iRisk) : Les données liées à la fiscalité sont analysées avec précision et automatiquement à l’aide de la technologie d’apprentissage automatique, de la technologie d’apprentissage approfondi et de la plateforme de services big data. À ce titre, plusieurs services sont fournis pour soutenir la prise de décision intelligente et l’innovation. Ces services comprennent l’évaluation dynamique du crédit, la distribution fiscale en temps réel, l’alerte en cas de pic, l’analyse économique et la simulation de politiques et de législations. Ils étendent pleinement la valeur des données et mettent en place un système de contrôle des risques axé sur les données.

Huawei a développé la solution fiscale numérique en fonction de son architecture exclusive de jumeaux intelligents. Il fournit un cadre de gouvernance pour les données fiscales à travers les technologies et les services d’application. L’entreprise utilise ses technologies de pointe (telles que l’IA, le big data et le cloud computing) pour renforcer la solution. Dans le cadre d’une architecture ouverte, Huawei travaille avec plus de 30 partenaires mondiaux pour favoriser un écosystème de transformation numérique durable pour l’industrie.

Pour obtenir le rapport complet de Data + Technology, the Catalyst for Tax Transformation, veuillez consulter le site : https://e.huawei.com/en/ material/industry/government/ 2da122d50d424827a0697680623bc3 78