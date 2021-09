Huawei lance la solution Smart Port pour permettre de construire des ports de niveau international

SHENZHEN, Chine, 24 septembre 2021 /PRNewswire/ — Huawei a lancé sa solution Smart Port lors de la HUAWEI CONNECT 2021. Dans le cadre de la solution intégrée Smart Customs, la solution développe des capacités de gestion numérique dépendant de tous les facteurs (personnes, véhicules, marchandises, entreprises et lieux – dans différents cas de figures portuaires pour permettre de construire des ports sécurisés, efficaces et intelligents de classe mondiale, rendant le commerce transfrontalier plus sûr et plus pratique.

Ports du futur — Intelligents, durables et collaboratifs

En raison de l’évolution de l’environnement mondial, de la croissance démographique et de l’urbanisation dans les pays en développement, du commerce électronique transfrontalier et de la nouvelle normalité post-pandémique, la gestion portuaire est confrontée à de plus en plus d’enjeux. Au cours de la session douanière, M. Zhou Yi, directeur associé des services douaniers et commerciaux mondiaux chez Deloitte Chine, a déclaré : « Les ports mettent en relation les parties prenantes de l’écosystème et les chaînes d’approvisionnement. Par conséquent, ils doivent posséder de nombreux atouts pour le développement durable, ce qui facilitera l’innovation tout au long de la chaîne de valeur pour soutenir le commerce transfrontalier et d’autres activités. Cinq facteurs sont à l’origine de la modernisation des ports : la population, le développement durable, les nouveaux modèles commerciaux et économiques, les changements climatiques dans le monde et les nouveaux développements technologiques. Pour réussir, les ports doivent tirer pleinement parti des nouvelles technologies pour répondre aux nouvelles demandes, assurer la connectivité dans tous les cas de figure, traiter et utiliser d’énormes quantités de données plus efficacement, s’adapter aux écosystèmes verts, faire du développement durable un avantage concurrentiel et construire un écosystème collaboratif pour les zones économiques à proximité des ports.

Solution « Smart Customs » de Huawei : Permettre de construire des ports de niveau international

Alors que le commerce électronique transfrontalier prend de l’ampleur dans un monde de plus en plus mondialisé, les contraintes réglementaires s’ajoutent en faveur de la gestion et de la facilitation des échanges commerciaux. En outre, la pandémie a également entraîné de nouvelles responsabilités en matière de contrôle et de quarantaine pour les douanes du monde entier.

Les ports sont également fortement touchés par la modernisation, un domaine d’intérêt important dans la transformation numérique des douanes. Les principaux objectifs de la numérisation portuaire sont d’assurer la sécurité commerciale, d’améliorer l’efficacité du contrôle douanier, de réprimer la contrebande et d’accroître la perception des recettes fiscales douanières. Augustine Chiew, expert en chef des douanes au sein de l’unité commerciale du gouvernement mondial chez Huawei, a déclaré : « En tant que multinationale avec des entreprises réparties dans 170 pays, Huawei possède une vision internationale de la modernisation des ports. Nous espérons travailler avec les douanes et les partenaires de l’écosystème pour développer des solutions sûres, pratiques et efficaces afin d’aider les pays à construire des ports de niveau international. »

Huawei Smart Port Solution bénéficie de technologies de pointe telles que les communications convergées, l’IA, le Big Data et le cloud computing pour créer une base numérique intégrée permettant de créer une synergie entre le cloud, le réseau, l’edge computing et les appareils. La solution est axée sur quatre domaines : le contrôle douanier intelligent, la commande collaborative visualisée, les services fonctionnels de contrôle douanier et la gestion complète et efficace. En étroite collaboration avec les principaux partenaires de l’écosystème douanier, des solutions multi-scénarios telles que la plate-forme de services en ligne intégrée, le contrôle douanier intelligent, la supervision des marchandises en transit, le poste de commandement et de surveillance et la gestion du campus portuaire ont été développées. Ces dernières facilitent l’intégration des ports et de la logistique, permettant une fluidité des opérations portuaires et une efficacité de la supervision des douanes.

Plus particulièrement, la solution de contrôle douanier intelligente intègre des capacités informatiques, de stockage, de réseau et de sécurité. Il rassemble des points de contrôle intelligents, un système de contrôle douanier, ainsi que des services de surveillance et de commandement, aidant les ports à créer rapidement des capacités de contrôle douanier intelligentes à guichet unique. Grâce à la solution, le temps de déploiement moyen est réduit de 60 % et le temps de passage du véhicule à quelques secondes, ce qui améliore considérablement l’ensemble des renseignements et l’efficacité du contrôle douanier des ports.

Nadim Abdulrahim, expert de l’industrie mondiale au cœur du gouvernement chez Huawei, a déclaré : « En fonction de la plate-forme numérique, Huawei construit un centre des opérations intelligent (IOC) et un réseau de campus entièrement connecté pour sensibiliser les terminaux intelligents omniprésents. Le IOC facilite l’accès du personnel, l’identification intelligente des véhicules, la connaissance de la situation dans tous les domaines, le contrôle des risques d’urgence, l’alarme périmétrique du campus, la vidéo surveillance sur le campus, la prévention et le contrôle intelligents de la pandémie et la connaissance de la situation du contrôle douanier, représentant les personnes, les véhicules, les objets et les lieux sur un seul écran. Il contribue à améliorer l’activité du campus et l’efficacité du service, et permet d’obtenir un campus intelligent vraiment sécurisé et agréable. »

La zone portuaire de libre-échange de Chongqing Lianglu-Cuntan est la principale zone de liaison complète parmi les 14 en Chine et la seule d’entre elles qui possède à la fois un aéroport et un port fluvial. Lors de la HUAWEI CONNECT 2021, M. Shi Zhiyong, directeur du bureau d’administration de la ville intelligente de la zone portuaire de libre-échange de Chongqing Lianglu-Cuntan, a partagé son expérience de la transformation numérique : « Selon la planification de niveau supérieur, le réseau d’infrastructure et les capacités de plateforme numérique de Huawei, la zone portuaire pilote la transformation de l’organisation, de la gestion, des processus, du personnel et des infrastructures, et développe cinq applications intelligentes et un centre de commandement. Pour l’instant, la zone portuaire dispose de 13 points de contrôle intelligents, qui permettent le contrôle douanier en quelques secondes. Un réseau convergent en communications et en IoT a été construit pour assurer une gestion intelligente de près de 50 000 infrastructures municipales, couvrant l’ensemble de la zone portuaire. Le port peut désormais accéder aux mégadonnées sur les transports, ce qui permet de répondre efficacement à des problèmes tels que les embouteillages, le stationnement illégal et la vitesse. Avec Huawei, la zone portuaire a construit un cerveau intelligent à la tête du secteur, qui est maintenant le centre d’information, de surveillance, de commandement, de coordination et d’intervention d’urgence. L’état des opérations est désormais visible, avec des événements contrôlables et des services beaucoup plus faciles à gérer. »

Actuellement, la technologie numérique est le moteur de la transformation dans tous les secteurs. En exploitant les avantages dont il dispose dans les TIC, Huawei continuera d’innover et de développer des solutions portuaires intelligentes. Nous nous lancerons dans la modernisation numérique des ports en tirant parti de la technologie numérique, libérant ainsi le potentiel des douanes intelligentes. Huawei facilitera la transformation numérique des douanes et des ports dans les pays du monde entier, jouant un rôle clé pour rendre le commerce transfrontalier plus sûr et plus pratique.

