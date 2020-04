Huawei, l’UNESCO IITE et l’UNESCO-ICHEI organisent un webinaire pour l’enseignement supérieur en ligne afin de mettre en pratique son programme Learn ON

SHENZHEN, Chine, 13 avril 2020 /PRNewswire/ — Le 11 avril, Huawei a organisé un webinaire en direct portant sur l’enseignement supérieur en ligne afin de contribuer à garantir l’enseignement continu en ligne pendant la suspension des écoles et des universités. Ce webinaire, qui constitue un volet spécial du programme Learn ON de Huawei, a été organisé conjointement par Huawei et ses partenaires, dont l’UNESCO IITE et l’UNESCO-ICHEI. Des dirigeants et des experts venant d’entreprises et d’universités du monde entier ont été invités à partager leurs pratiques et leurs défis en matière d’éducation en ligne pendant la crise du COVID-19. Ils ont également discuté des solutions réalisables pour garantir à la fois la continuité et la qualité de l’enseignement en ligne pendant la fermeture des écoles et universités.

Plus de 1,5 milliard d’étudiants dans le monde sont touchés par les fermetures d’établissements d’enseignement en raison de l’épidémie de COVID-19. Pour atténuer l’impact immédiat, l’UNESCO a lancé la Coalition mondiale pour l’éducation, dans laquelle les organisations internationales, la société civile et les entreprises sont engagées pour faire en sorte que « l’apprentissage ne s’arrête jamais ». En tant que membre de la coalition, Huawei s’est efforcée de faire profiter des avantages de la technologie à tout un chacun. Elle a mis au point TECH4ALL, une initiative d’inclusion numérique à long terme visant à utiliser la technologie pour le bien. L’accessibilité d’une éducation de qualité est l’un des axes importants de TECH4ALL. En réponse à l’invitation de l’UNESCO, Huawei a lancé le programme Learn ON avec des partenaires mondiaux, en utilisant des technologies de l’information et de la communication innovantes afin de permettre à divers groupes dans différentes zones d’accéder à un enseignement de qualité pendant la crise du COVID-19.

Wu Lintuo, le directeur du partenariat éducatif, département du développement de l’écosystème des talents de Huawei, a présenté une solution complète aux nouvelles exigences des académies Huawei mondiales pendant le COVID-19. Les mesures suivantes seront prises :

1. Au total, 5 millions de dollars américains du Fonds d’incitation au développement des académies informatiques de Huawei (ADIF – Huawei ICT Academy Development Incentive Fund) seront fournis aux établissements secondaires partenaires pour des activités telles que des cours en ligne, des formations en ligne et des expériences en ligne.

2. Plus de 130 ressources MOOC seront ouvertes, couvrant des domaines techniques avancés tels que

l’intelligence artificielle, les mégadonnées, la 5G, et l’Internet des objets.

3. Plus de 100 formations de formateurs en ligne seront dispensées d’avril à décembre, et plus de 1500 enseignants devraient être formés.

4. 50 000 étudiants devraient être formés par le biais de l’autoapprentissage, aux cours et aux classes en ligne.

« Nous sommes ravis de travailler avec Huawei, membre de la Coalition mondiale pour l’éducation COVID-19 de l’UNESCO, sur le webinaire pour “l’enseignement supérieur en ligne pendant le COVID-19” et d’autres projets dans le cadre d’actions conjointes », a déclaré Zhan Tao, directeur de l’UNESCO IITE. Il a ajouté : « Partie intégrante de l’UNESCO, l’IITE travaille en étroite collaboration avec des partenaires du monde entier dans le cadre de l’initiative “Combattre le COVID-19 : continuons d’apprendre ensemble, nous sommes en mouvement !” pour le partage d’expériences et de ressources, ainsi que des actions collectives. Continuons de travailler ensemble pour apporter un soutien à des millions d’élèves, d’enseignants et de parents dans le besoin avec passion, innovation et force collective. Travaillons ensemble ! Adoptons le numérique, devenons universels, allons loin ! »

« Pendant la crise, Huawei fournira des fonds, des plateformes ouvertes et des ressources éducatives gratuites et de qualité. Nous mènerons également de multiples activités, notamment de l’enseignement, des examens, de la formation, de la communication et le développement de ressources. En soutenant pleinement les activités des académies informatiques de Huawei dans le monde entier et en promouvant l’apprentissage en ligne, nous voulons minimiser les perturbations sur l’apprentissage des étudiants lorsqu’ils sont chez eux », a déclaré Bradd Feng, le directeur du département de développement de l’écosystème des talents de Huawei.

Au cours de la séance d’échange, Ann Therese Ndong-Jatta, directrice du Bureau de l’éducation en Afrique, UNESCO, Xu Xiaofei, directeur adjoint du groupe consultatif d’experts du ministère de l’Éducation sur l’éducation en ligne pour le développement de plateformes et de cours internationaux, vice-président du Harbin Institute of Technology (HIT), Liu Shubo, vice-doyen de l’école de sciences informatiques de l’université de Wuhan, Samuel Kinuthia de l’université Zetech du Kenya, Weng Kai de l’école de sciences informatiques de l’université du Zhejiang, Zhao Jianhua, expert principal de l’UNESCO-ICHEI, ainsi que d’autres experts d’établissements d’enseignement supérieur mondiaux ont présenté leur expérience en matière de développement de programmes d’enseignement en ligne, d’organisation de l’apprentissage en ligne, de suggestions sur la gestion de la santé mentale pour les étudiants et les enseignants, et d’utilisation de HUAWEI CLOUD WeLink dans l’enseignement en ligne pendant la crise liée au COVID-19. En plus des méthodes d’enseignement spécifiques, ces experts ont également partagé les défis auxquels ils ont été confrontés et les solutions correspondantes.

Svetlana Knyazeva, experte de l’UNESCO IITE, a suggéré que les universités, les entreprises et les organisations éducatives devraient ouvrir leurs ressources d’apprentissage, ainsi que produire et partager des MOOC pour aider davantage d’établissements d’enseignement à offrir un enseignement en ligne.

L’interruption de l’enseignement à cause de la crise pourrait creuser davantage les écarts en matière d’éducation entre les régions et les pays, de même qu’aggraver la fracture numérique. Pour résoudre ce problème, l’enseignement à distance en ligne est l’une des mesures importantes et efficaces. Des plateformes de communication fluides, des ressources pédagogiques appropriées, ainsi que des services d’assistance rapides et pratiques seront la clé de l’éducation en ligne à grande échelle. Huawei est disposée à partager de manière continue son expérience en matière d’éducation en ligne avec les universités et les organisations éducatives. Elle augmentera ses investissements, renforcera la construction de ressources numériques et encouragera la numérisation de l’enseignement pour garantir l’accessibilité d’une éducation de haute qualité.

Pour en savoir plus, veuillez visiter https://www.huawei.com/ minisite/tech4all/en/live- learning-never-stops.html?ic_ medium=hwdc&ic_source=corp_ sbanner_tech4all