IEAD et Envision signent une lettre d’intention pour construire le plus grand parc éolien de l’ANASE

SHANGHAI, 5 avril 2022 /PRNewswire/ — La société Envision Group (Envision) annonce qu’elle a signé une lettre d’intention avec Impact Energy Asia Development Limited (IEAD) pour la fourniture d’éoliennes dans le cadre du projet emblématique Monsoon Wind de 600 MW au Laos. La construction du parc éolien débutera cette année et son exploitation commerciale est prévue en 2025. Une fois achevé, il s’agira du plus grand parc éolien de l’ASEAN et du premier projet transfrontalier d’énergie éolienne de la région.

Le parc éolien sera situé dans les provinces de Sekong et d’Attapeu dans le sud de la République démocratique populaire lao. Envision prévoit de fournir 133 éoliennes EN-171 d’une puissance de 4,51 MW. Le projet Monsoon Wind produira plus de 1 700 GWh d’énergie verte chaque année. L’électricité produite dans le cadre du projet sera acheminée de la République démocratique populaire lao vers le centre du Vietnam par la ligne de transmission de 500 kV prévue à cet effet.

M. Nat Hutanuwatr, directeur général d’IEAD, a commenté : « Alors que nous faisons d’excellents progrès dans le développement du premier et plus grand parc éolien transfrontalier en Asie du Sud-Est à un tarif très compétitif, nous sommes ravis d’accueillir Envision dans notre formidable projet de production d’électricité sans carbone. La technologie de pointe d’Envision pour les éoliennes proposées et son expérience d’exécution fructueuse seront des éléments clés qui permettront au projet d’atteindre ses objectifs de manière fiable et économique ».

Le projet Monsoon a suscité l’attention du monde entier depuis ses débuts. La filiale d’IEAD, Impact Electrons Siam Company Limited (IES), a commencé à développer le parc éolien en 2011 et IEAD a signé un accord d’achat d’électricité de 25 ans avec Vietnam Electricity (EVN) en juillet 2021.

Envision collabore également avec IES pour le développement du projet éolien de Xekong, un autre parc éolien de 1 000 MW sur un site adjacent au projet Monsoon. IES a récemment annoncé qu’elle avait obtenu les droits exclusifs du gouvernement de la République démocratique populaire lao pour mener une étude de faisabilité et une évaluation préliminaire de l’impact sur l’environnement pour le projet éolien de Xekong.

À propos d’Impact Energy Asia Development Limited

Impact Energy Asia Development Limited (IEAD), qui développe le projet Monsoon Wind, est détenu à 55 % par Impact Wind Investment Limited et à 45 % par BCPG Public Company Limited, une société leader dans le domaine des énergies renouvelables en Thaïlande et en Asie-Pacifique.

À propos d’Impact Electrons Siam Limited

Impact Electrons Siam Limited (IES) est une entreprise pionnière dans le développement des énergies renouvelables, dont le siège social se trouve en Thaïlande. Elle compte plus de 1 900 MW de projets d’énergie éolienne et solaire en développement et en exploitation en Thaïlande, au Japon, au Laos et au Vietnam. IES est une entreprise privée fondée en 2011. IES développe des solutions d’énergie renouvelable propres, abordables et fiables et fait figure de précurseur en matière d’innovation visionnaire dans le secteur des énergies renouvelables, avec pour objectif de construire un avenir meilleur pour les populations de la région.

IES dirige le développement des parcs éoliens de Monsoon et de Xekong dans le sud de la République démocratique populaire lao, qui disposeront d’une capacité totale de 1 600 MW. IES a récemment annoncé que le projet Monsoon Wind Power Project avait signé un accord d’achat d’électricité avec Vietnam Electricity, le projet étant en bonne voie d’atteindre la clôture financière en 2022.

Pour en savoir plus, consultez le site http://www. impactelectrons.com/

À propos d’Envision Group

Envision Group est une entreprise internationale de premier plan dans le domaine des technologies vertes et un partenaire technologique zéro émission. Avec la mission de « résoudre les défis pour un avenir durable de l’humanité ». Envision conçoit, vend et exploite des éoliennes et un système de stockage intelligents par le biais d’Envision Energy ; des batteries alimentées par l’AIoT par le biais d’Envision AESC ; et le plus grand système d’exploitation AIoT au monde par le biais d’Envision Digital. Elle est également propriétaire de l’équipe de Formule E Envision Racing. Envision continue de promouvoir l’énergie éolienne et solaire comme le « nouveau charbon », les batteries et l’hydrogène combustible comme le « nouveau pétrole », le réseau AIoT comme le « nouveau réseau », les parcs industriels zéro émission comme la « nouvelle infrastructure », et de promouvoir la construction et la culture de la « nouvelle industrie » verte.

La société Envision Group a été classée dans le Top 10 des 50 entreprises les plus intelligentes du monde en 2019 par le MIT Technology Review. En octobre 2021, Envision a été classée deuxième au monde sur la liste Fortune « Change the World ». Envision Group a rejoint l’initiative mondiale ‘RE100’ et est devenu la première entreprise de Chine continentale à s’engager à produire 100 % d’électricité renouvelable d’ici 2025. Le 22 avril 2021, Envision Group a annoncé sa volonté d’atteindre la neutralité carbone dans ses opérations d’ici 2022 et d’atteindre la neutralité carbone dans l’ensemble de sa chaîne de valeur d’ici 2028.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.envision-group.com

Logo – https://mma.prnewswire.com/ media/747745/Envision_Logo.jpg