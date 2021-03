L’entreprise continuera à être dirigée par Adam Anderson, PDG d’Innovex.

« Je suis heureux de confirmer que la transaction est maintenant conclue, et nous sommes impatients de combiner les activités dynamiques d’Innovex aux États-Unis avec la grande force internationale de Rubicon pour offrir une plus grande valeur à nos clients grâce à notre portefeuille technologique élargi couvrant le forage, la construction de puits, la complétion, la production, la pêche et les interventions », a déclaré A. Anderson. « Ce jour représente une étape importante pour les employés et les autres parties prenantes de Rubicon et d’Innovex. Ensemble, ces organisations très compétentes sont désormais en mesure d’offrir à nos clients une gamme étendue de produits de fond de puits de haute qualité, avec une forte présence sur tous les grands marchés géographiques, soutenue par une équipe extraordinaire d’hommes et de femmes créatifs et engagés ».

À propos d’Innovex Downhole Solutions :

Innovex Downhole Solutions, Inc. conçoit, fabrique et installe une gamme de solutions de construction, de complétion et de production de puits essentiels pour les opérateurs onshore et offshore dans les principales régions productrices du monde. Les principaux produits d’Innovex comprennent les bouchons de fracturation solubles SWAGETM les produits de centralisation en eau profonde WearSox®, les valves de pied ORIOTM les bouchons de fracturation en composite, TOMCATTM les systèmes de suspension de revêtement Ranger/Scout, les services de tubes traversants, les centralisateurs CentraMax, les équipements de flottaison, les outils de consolidation d’étage, les garnitures de tubage gonflables et les technologies de levage artificiel QCI. Le siège de la société se situe à Houston, au Texas. Elle possède des centres de service dans tous les grands bassins pétroliers et gaziers des États-Unis, en Arabie saoudite et à Oman. Innovex est soutenue par Intervale Capital et Warburg Pincus.

