InvestorBrandNetwork (IBN) Destaca Marcos de Crescimento de 2021

NOVA YORK, May 06, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — A InvestorBrandNetwork (“IBN”) , uma agência de comunicações corporativas e distribuidora de conteúdo diversificado inovadora, anunciou hoje marcos significativos de crescimento no início de 2021.

Desde o lançamento da primeira marca da sua plataforma de comunicações em 2006, a IBN tem alcançado consistentemente um crescimento transformador. Atualmente a IBN Investor Brand Platform possui um portfólio de mais de 50 marcas com um público de mídia social total que inclui milhões de seguidores e uma rede abrangente de mais de 5.000 principais parceiros de sindicação . O histórico comprovado da empresa que atende mais de 500 parceiros clientes demonstra sua proposta de valor única para empresas que operam em uma ampla gama de indústrias.

InvestorBrandNetwork (IBN) tem o prazer de anunciar marcos recentes que incluem:

Expansão de Parceiros de Clientes PRINCIPAIS Ativos , incluindo mais de 85 empresas públicas e privadas.

, incluindo mais de 85 empresas públicas e privadas. Parcerias de mídia em 93 eventos até o momento em 2021, apoiadas pelo reengajamento e portfólio de marcas do IBN voltadas para setores de mercado específicos.

até o momento em 2021, apoiadas pelo reengajamento e portfólio de marcas do IBN voltadas para setores de mercado específicos. Publicação de mais de 685 perfis corporativos de empresas que se apresentam em eventos de parceiros.

de empresas que se apresentam em eventos de parceiros. Distribuição do artigo editorial de número 80.000 da IBN, representando mais de uma década de conteúdo original que atinge um público em expansão de potenciais investidores.

Introdução de IBN Spotlights , com cobertura atualizada das empresas mais procuradas do mercado.

A IBN também expandiu suas Soluções Podcast , colaborando com anfitriões e produtores bem conhecidos com consideráveis audiências existentes, aumentando ainda mais o reconhecimento dos clientes da IBN. Após cada episódio, a IBN emite um comunicado da InvestorWire como parte dos esforços contínuos para posicionar seus clientes como convidados de alta prioridade em podcasts populares com alcance considerável.

“A IBN alcançou métricas de crescimento incríveis no início de 2021, e nossa equipe aproveitará ativamente esse impulso nos próximos meses”, disse Jonathan Keim, Diretor de Comunicações da IBN. “Estamos estruturados exclusivamente para ajudar os clientes e organizadores de eventos a se comunicarem de forma mais eficaz com a comunidade de investimentos usando nossa rede de distribuição digital proprietária.”

Sobre a InvestorBrandNetwork

A InvestorBrandNetwork (“IBN”) consiste em marcas financeiras introduzidas ao público de investimento ao longo de mais de 15 anos. Com a IBN, reunimos um público coletivo de milhões de seguidores de mídia social. Essas marcas distintas de investidores visam atender às necessidades únicas de uma base crescente de Parceiros Clientes. A IBN continuará a expandir s nossa rede de marcas de propriedades altamente influentes, aproveitando o conhecimento e a energia de equipes especializadas de especialistas para atender nossa lista cada vez mais diversificada de clientes.

Através da NetworkNewsWire (“NNW”) e de suas marcas afiliadas, a IBN fornece: (1) acesso a uma rede de soluções de notícias via InvestorWire para alcançar todos os mercados-alvo, indústrias e dados demográficos da maneira mais eficaz possível; (2) distribuição de artigos e editoriais para mais de 5.000 agências de notícias; (3) soluções aprimoradas de comunicados de imprensa para garantir o máximo impacto; (4) distribuição de mídia social para um número crescente seguidores de mídia social; e (5) uma matriz completa de soluções de comunicação corporativa.

