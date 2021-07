LAS VEGAS, July 07, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — via InvestorWire — A ISW Holdings, Inc. (OTC: ISWH) (“ISW Holdings” ou a “Empresa”), uma empresa global de gestão de marcas, tem o prazer de anunciar que fechou um contrato de desenvolvimento de arrendamento de terras, que concede à Empresa na 1ª fase o uso total 7 acres do terreno de sua propriedade na Geórgia adaptado com acesso a recursos energéticos capazes de alimentar mais de 100 MW de capacidade de mineração de criptomoedas.

“Este acordo nos coloca entre os cinco melhores do mundo para expansão da mineração de criptomoedas em termos de volume”, disse Alonzo Pierce, Presidente e Chairman da ISW Holdings. “Temos controle de um terreno ideal para dar início à 1ª fase com acesso adicional a mais de 100 megawatts de energia para uso em mineração de criptomoedas. Também contamos com o nosso parceiro Bit5ive, LLC – o maior fornecedor da América do Norte de gerenciamento coletivo de serviços de energia limpa e renovável e equipamentos de mineração – nas instalações para gerenciar e desenvolver as operações de mineração no local. A China está reprimindo duramente e fechando sua indústria doméstica de mineração de criptomoedas. Isso tem uma grande consequência porque mais da metade da mineração de criptomoedas do mundo vem ocorrendo na China. Com isso, já estamos atendendo chamadas de empresas de mineração em busca de novos locais de operação. Estamos prontos para atender a essa demanda em grande escala. Temos a energia necessária!”

Para mais detalhes e declarações de previsão, veja o comunicado: https://ibn.fm/ ISW100MWAnnouncement

Pierce disse ainda: “Pretendemos assinar um acordo adicional com algumas das maiores e mais conhecidas empresas de mineração do mundo que buscam acomodações adicionais para ampliação das operações de mineração. Já estamos começando a projetar e planejar essa escalabilidade adicional. Após a conclusão da implantação dos 100 MW, a nossa receita bruta total deve alcançar um total de mais de US$100 milhões em uma base anualizada.”

Sobre a ISW Holdings

A ISW Holdings, Inc. (ISWH), com sede em Nevada, é uma empresa de portfólio diversificada composta por linhas de negócios essenciais que atendem às demandas de produtos de consumo. Somos experts no desenvolvimento estratégico de marca, facilitação do crescimento antecipado, bem como na identidade da marca através do nosso processo de aquisição proprietário. Juntamente com nossos parceiros, buscamos fornecer uma estrutura que atenda às grandes demandas de escalabilidade, bem como às necessidades previstas do mercado. Atendemos essas necessidades através de uma variedade de processos estratégicos inovadores. A ISWH está criando e gerenciando marcas em um espectro de indústrias disruptivas. Ela conduz suas empresas proprietárias durante as etapas críticas de desenvolvimento do mercado, que inclui conceituação, estratégias de go-to-market, engenharia, integração de produtos e eficiência de distribuição. A empresa também fez parceria com uma conhecida empresa de desenvolvimento e consultoria de software, a Bengala Technologies LLC, que está desenvolvendo melhorias significativas no espaço de gestão da cadeia de suprimentos. Esta parceria tem uma patente essencial pendente.

O segmento de mineração de criptomoedas da Empresa, estabelecido em parceria com a líder do setor, Bit5ive LLC, é impulsionado pela sua missão de mineração de criptomoedas com uma pegada zero de carbono. Saiba mais em www.iswholdings.com .

Sobre a Bit5ive

A Bit5ive é líder em data centers de mineração de criptomoedas com vários projetos atualmente em desenvolvimento nos Estados Unidos. O sucesso da Bit5ive é resultado do seu compromisso com seus clientes de várias indústrias e profissões. A sede corporativa da Bit5ive é em Miami, Flórida, onde atua como um hub de gestão para seus data centers, vendas e atendimento ao cliente. Saiba mais em www.Bit5ive.com .

