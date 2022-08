J.M. Huber Corporation Assina Acordo de Aquisição do Biolchim Group da NB Renaissance, Chequers Capital e Equipe de Gestão

ATLANTA, Aug. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — A J.M. Huber Corporation (Huber) – empresa global de engenharia de materiais especializados de propriedade de uma família – anunciou hoje que assinou um contrato vinculativo de aquisição do controle total do Biolchim Group da NB Renaissance, da Chequers Capital e da equipe de gestão do Grupo Biolchim. O Biolchim Group, administrado e dirigido pela Galileo Quattro SARL, tem a sua principal base operacional na Itália e é um dos principais produtores e distribuidores de uma gama completa de nutrição e bioestimulantes especializados para plantas. O fechamento da venda, previsto para ocorrer até o final de 2022, está sujeito às condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação de investimento direto estrangeiro na Itália.

Todas as empresas do Biolchim Group – incluindo Biolchim S.p.A, Cifo, Ilsa S.p.A, Matécsa Kft e West Coast Marine-Bio Processing Corp. – estão dentro do escopo da compra. O Biolchim Group opera oito plantas de produção em todo o mundo e seus produtos – bioestimulantes, oligoelementos e fertilizantes solúveis em água, líquidos e foliares – estão presentes em mais de 70 países. O Biolchim Group tem um vasto histórico de 50 anos de serviço à indústria agrícola.

Após o fechamento da venda, o Biolchim Group passará a fazer parte da Huber Engineered Materials (HEM), uma empresa do portfólio de empresas da Huber. O Biolchim Group será parte fundamental da fundação estratégica da unidade de negócios Huber AgroSolutions (HAS) da HEM que atualmente inclui a Miller Chemical & Fertilizer (Miller).

Leonardo Valenti, CEO do Biolchim Group desde 2008 e pioneiro na indústria de nutrição vegetal, continuará empenhado em liderar o Biolchim Group na próxima fase de crescimento e integração, aproveitando o potencial de sinergia da combinação estratégica de ambas as entidades.

A Huber AgroSolutions tem o objetivo de se tornar uma formuladora líder global de produtos agrícolas sustentáveis e de alto desempenho. A aquisição do Biolchim Group, que alcançou um crescimento impressionante devido à sua ampla oferta de produtos bioestimulantes e nutricionais especiais, promove significativamente esse objetivo ao trazer uma força de trabalho e cultura inovadoras e empreendedoras para a HAS. Juntas, as empresas compartilham uma cultura profundamente comprometida com a nutrição das plantas e com o sucesso dos seus muitos clientes em todo o mundo.

As estruturas de vendas complementares de ambas as empresas permitirão o acesso expandido do cliente e do produto nas principais regiões agrícolas de todo o mundo. Além de dar continuidade ao atendimento da base de clientes do Biolchim Group, esta união também viabiliza que a HAS aumente as vendas dos produtos do Biolchim Group por meio dos seus fortes relacionamentos com produtores dos EUA e sua rede de distribuição complementar na América Latina e determinados países da Europa, Oriente Médio e África. Os canais de vendas do Biolchim Group são ideais para a promoção das vendas de vários produtos Miller com a sua forte presença na Europa e sua rede de subsidiárias globais.

“Estou muito empolgado com esta oportunidade de unir duas empresas de sucesso, a Miller e o Biolchim Group”, disse David Riley, Vice-Presidente Sênior e Gerente Geral da Huber AgroSolutions. “Também sou grato ao Sr. Valenti por sua liderança e apoio durante a transição do Biolchim Group e da Miller para a próxima fase de crescimento.”

Leonardo Valenti, CEO do Biolchim Group, disse: “A união estratégica do Biolchim Group com a Huber AgroSolutions será transformadora, pois as empresas têm ofertas comerciais e de produtos complementares, bem como tecnologias e capacidades de pesquisa líderes do setor. Estamos prontos para colaborar, compartilhar conhecimentos e desenvolver nossas capacidades mútuas. O acordo abrirá novas portas para o crescimento e nos posicionará como protagonistas globais na área de nutrição especializada. Estou empolgado com o futuro promissor da empresa e agradeço à NB Renaissance e à Chequers Capital pelo apoio contínuo recebido nos últimos anos durante a implementação do plano de criação de valor do Biolchim Group e das principais decisões estratégicas.”

“Juntos, a Miller e o Biolchim Group irão criar potentes marcas, pessoal e produtos especializados que trarão um tremendo valor para nossos clientes em todo o mundo”, disse Dan Krawczyk, Presidente da HEM. “Estamos extremamente entusiasmados em receber os funcionários do Biolchim Group na Huber, dadas as semelhanças das nossas culturas, valores e objetivos. Juntos, trabalharemos para moldar o futuro da organização e criar uma empresa global líder do setor agrícola.”

Gretchen McClain, Presidente e CEO da J.M. Huber Corporation acrescentou: “Esta união irá solidificar ainda mais o nosso compromisso de fornecer produtos e soluções inovadoras para a indústria agrícola global. O compromisso e a estratégia de sustentabilidade geral da Huber estão centrados na segurança alimentar das pessoas em todo o mundo.”

A Rabobank and Jefferies está atuando como consultora da compra, e a Jones Day está atuando como consultora jurídica da Huber para a transação.

