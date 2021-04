JobDiva Torna Mais Eficiente a Contratação por Meio da Integração com Jobs no Facebook

JobDiva Integra-se com Jobs no Facebook

NOVA YORK, April 27, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A JobDiva tem o orgulho de anunciar uma integração com a Jobs no Facebook–uma das primeiras integrações do gênero.

Jobs no Facebook facilita para empregadores e recrutadores a publicação de vagas, gerenciamento de candidaturas e comunicação mais fácil com os candidatos. Com a sincronização das vagas de emprego, a integração da JobDiva com Jobs no Facebook viabiliza que as empresas encontrem candidatos onde estejam gastando bastante tempo.

“Na JobDiva, estamos focados em reduzir o desemprego durante esses tempos incertos, bem como em combinar a força de trabalho com as oportunidades desejadas, maximizando a capacidade dos nossos clientes – e fazemos isso rapidamente, no interesse do público em geral”, disse Gus Samra, Diretor de Receita da JobDiva. “A integração da JobDiva com Jobs no Facebook é um exemplo do nosso compromisso com o talento e o sucesso do cliente. Estamos contentíssimos em oferecer essa integração.”

Sobre a JobDiva: JobDiva , líder global em ATS, é oferecida aos clientes na nuvem. JobDiva se destaca como ATS de primeira linha, definindo o caminho da inovação na tecnologia de pessoal.

Contato:

Bella Chen

Dirigente de Marketing, JobDiva

[email protected]

+1 212-384-6566

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire. com/NewsRoom/AttachmentNg/ 65890c74-c25d-4a3c-a1a1- b11802201711/pt