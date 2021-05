Josip Heit, GStelecom, G999 e GSmedia, perguntas sobre o potencial da blockchain para usuários privados

GSmedia, a próxima inovação do GSB Gold Standard Group

HAMBURGO, Alemanha, May 04, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A GSB Blockchain Power Haus em Hamburgo desenvolveu a tecnologia de serviço de e-mail sem spam G999 Blockchain, um sistema de voz e bate-papo em conformidade com os regulamentos ambientais que atende uma necessidade atual de gerenciamento de dados pessoais em um espaço completamente seguro e sem riscos, longe da rede web convencional por meio de um data center descentralizado que protege a privacidade.

Josip Heit, estabelecido gerente de negócios e pioneiro de blockchain, bem como Presidente do Conselho da GSB Gold Standard Corporate, foi entrevistado sobre o tema da blockchain pela Deutsche Tageszeitung – Ressort Technik.

Prévia da entrevista:

P. Sr. Heit, a blockchain ou sua tecnologia G999 Blockchain https://g999main.net é direcionada apenas para setores de negócios ou os usuários privados também podem se beneficiar dela?

R. Josip Heit: “Bem, no momento, de acordo com um estudo da Deloitte (uma empresa internacional do setor de negócios que presta serviços nas áreas de auditoria), a maioria das grandes empresas estão assumindo um papel de liderança na implementação de tecnologias blockchain, mas sou da opinião de que em breve as empresas de médio porte também poderão participar do sucesso da tecnologia e aqui, em particular, o usuário privado se beneficiará da blockchain. “

Um PDF da entrevista pode ser encontrado aqui: https://ml.globenewswire.com/ Resource/Download/a3dbe5ea- c5e9-411f-a4a3-4e7722098013

Alemão:

https://www. DeutscheTageszeitung.de/ wirtschaft/122111-josip-heit- gstelecom-g999-und-gsmedia- oder-die-fragen-nach-dem- potenzial-der-blockchain-f%C3% BCr-den-privatanwender.html

Inglês:

https://www. DeutscheTageszeitung.de/ wirtschaft/122112-josip-heit- gstelecom-g999-and-gsmedia-or- the-questions-about-the- potential-of-blockchain-for- private-users.html

