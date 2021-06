O capital irá ajudar a acelerar o crescimento da JW Player e expandir sua plataforma já robusta, capacitando os clientes com independência e controle na Economia de Vídeo Digital

NOVA YORK, June 25, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — A JW Player , principal plataforma de software de vídeo e insights de dados, anunciou hoje que arrecadou US$100 milhões em financiamento da Série E da LLR Partners. O investimento mais recente dá seguimento ao crescimento recorde de streaming de vídeo e forte rentabilidade durante os 12 meses anteriores. Com esse financiamento, a JW Player irá acelerar a inovação de produtos para atender às demandas em rápida mudança dos clientes no ambiente de vídeo digital atual, expandir sua pegada global de go-to-market em vendas, marketing e parcerias de canal, e dar continuidade ao crescimento e investimento na criação de uma equipe de categoria internacional.

A rodada de financiamento segue a recente aquisição pela JW Player da VUALTO , principal provedora de soluções de streaming de vídeo ao vivo e sob demanda e de Gerenciamento de Direitos Digitais (DRM), que aprofundou a oferta da empresa para emissoras globais. Nos dias seguintes à aquisição, a JW Player viu um aumento de material e influxo de vendas e pipeline, especialmente nas regiões LATAM e APAC.

Criada como um player de vídeo de código aberto extremamente popular, a plataforma de vídeo orientada por API da JW Player agora capacita centenas de milhares de clientes a controlar e operar independentemente seus aplicativos de vídeo móveis, OTT e Web em todo o mundo. É importante ressaltar que a JW Player inclui serviços e conhecimentos exclusivos orientados a dados, para que os clientes possam crescer e envolver seus públicos de forma mais eficaz e gerar mais receita incremental com seus investimentos em vídeo. Somente no último ano, a transmissão de vídeo da empresa cresceu quase 200%, enquanto a transmissão ao vivo aumentou mais de 400%.

Este financiamento chega no momento em que o consumo de vídeo digital continua seu impulso para o mainstream. O vídeo agora compreende mais de 80% de todo o tráfego na internet e, de acordo com os dados do JW Player, as pessoas estão consumindo mais de duas horas de vídeo digital por dia, um aumento de 40% desde o início de 2020. Por isso, uma estratégia de vídeo digital passou a ser um “must have” não só para emissoras e empresas de mídia, mas também para organizações de todos os tipos, incluindo de fitness, e-commerce, esportes e e-learning, entre outros. Essas organizações têm uma gama diversificada de necessidades, exigem uma plataforma de vídeo flexível que permita o envolvimento com seu público nos dispositivos preferidos, e exigem um ROI quantificável dos seus investimentos em vídeo. Devido a essa dinâmica, o mercado endereçável irá aumentar de US$14 bilhões hoje para US$50 bilhões até 2027, uma Taxa de Investimento Anual Composta (CAGR) de 20%.

“O vídeo entrou em uma era de ouro, e agora vivemos na Economia do Vídeo Digital. Ao combinar nossa tecnologia de plataforma de vídeo fácil de usar com nosso consumo e insights exclusivos de dados contextuais, a JW Player tem uma vantagem distinta em ajudar os clientes a aumentar seu público, criar experiências de vídeo de classe mundial em qualquer dispositivo e, o mais importante, gerar mais receita”, disse Dave Otten, CEO e cofundador da JW Player. “Ao entrarmos nesta próxima fase, estamos contentíssimos com a nossa parceria com a LLR. A equipe da LLR traz décadas de suporte e experiência inigualáveis com empresas de software em constante mudança no setor e, sem dúvida, irá nos ajudar a acelerar o nosso sucesso durante a nossa busca dessa enorme oportunidade de mercado juntos.”

“A JW Player tem estado na vanguarda da inovação em vídeo digital desde que o fundador Jeroen Wijering criou o vídeo player original do YouTube em 2008. Atualmente a empresa oferece a plataforma mais abrangente de tecnologia, publicidade e análise de dados do ecossistema de vídeo digital”, disse David Reuter, Sócio da LLR Partners. “Estamos prontos para fazer uma parceria com a equipe da JW Player para dar continuidade à expansão da sua plataforma e elevação da forma como as marcas podem hospedar, transmitir e monetizar vídeos.”

