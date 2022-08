Konstantinos Fakiolas nomeado Gerente de Desenvolvimento de Negócios do Nikkiso Clean Energy and Industrial Gases Group Europe

TEMECULA, Califórnia, Aug. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — O Clean Energy & Industrial Gases Group (“Grupo”) da Nikkiso Cryogenic Industries, parte do grupo de empresas da Nikkiso Co., Ltd (Japão), tem o prazer de anunciar a nomeação de Konstantinos Fakiolas para Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Unidade de Bombas Criogênicas do Grupo.

Kostas é Arquiteto Naval e Engenheiro Marítimo, MSc, MBA, formado na National Technical University de Atenas Grécia, com 24 anos de especialização em aplicações tecnológicas de navios envolvendo sistemas de GNL, tecnologias ambientais, energias renováveis e eficiência energética.

Ele trabalhou em estreita colaboração com fornecedores de tecnologia para o desenvolvimento de seus negócios marítimos, e se envolveu extensivamente com estaleiros asiáticos para novas construções e negociações de contratos de renovação de navios e gerenciamento de projetos.

Ao longo da sua carreira, ele atuou como projetista de navios, inspetor de navios para administrações de bandeira, supervisor de campo de nova construção, gerente de projetos de contratos de nova construção, diretor de vendas internacionais, e parceiro de desenvolvimento de negócios de fornecedores de tecnologia que atuam em escala global.

Nesta função ele irá gerenciar e implementar uma estratégia global de desenvolvimento de negócios voltada ao crescimento e expansão do portfólio de produtos, soluções e serviços do segmento marítimo da Nikkiso Clean Energy. Esta estratégia inclui o aumento da competitividade e aplicabilidade de projetos marinhos, desenvolvimento e gerenciamento de produtos e colaboração estratégica com parceiros industriais. Kostas terá sua base na Europa e se reportará diretamente a Mike Wells, Gerente Técnico de Vendas, Desenvolvimento de Negócios, Unidade de Bombas do Grupo Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases.

“A vasta experiência, os contatos, e o conhecimento da indústria e do mercado de Konstantinos serão fundamentais para o desenvolvimento de novas oportunidades no mercado Marinho e para o melhor atendimento dos nossos clientes”, disse Ole Jensen, Vice-Presidente da NCEIG Europe.

Com esta adição, a Nikkiso dá continuidade ao seu compromisso de ser uma presença global e local para seus clientes.

SOBRE A CRYOGENIC INDUSTRIES

A Cryogenic Industries, Inc. (agora parte da Nikkiso Co., Ltd.) fabrica e presta serviços para equipamentos de processamento de gás criogênico projetados (bombas, turboexpansores, trocadores de calor, etc.) e plantas de processo para Gases Industriais, Liquefação de Gás Natural (GNL), Liquefação de Hidrogênio (LH2) e Ciclo Rankine Orgânico para Recuperação de Calor de Resíduos. Fundada há mais de 50 anos, a Cryogenic Industries é a empresa controladora da ACD, Nikkiso Cryo, Nikkiso Integrated Cryogenic Solutions, Cosmodyne e Cryoquip, e de um grupo comumente controlado de aproximadamente 20 entidades operacionais.

Para mais informação, visite www.NikkisoCEIG.com e www.nikkiso.com.

CONTATO COM A MÍDIA:

Anna Quigley

+1.951.383.3314

aquigley@cryoind.com