La coalition lance une Initiative EPI à 100 millions de dollars destinée aux agents de santé communautaire en Afrique

– Le Fonds d’Action Covid-19 pour l’Afrique (CAFA) achemine neuf cargos 747 de cargaisons de masques et autres EPI vers 11 pays, à l’occasion du premier cycle

– La plus grande mobilisation d’EPI pour l’Afrique vise à protéger un million d’agents de santé communautaire de la Covid-19, dans 24 pays

– La coalition cherche à récolter jusqu’à 100 millions de dollars pour combler le manque critique au niveau mondial

SANTA BARBARA, Californie, 11 août 2020 /PRNewswire/ — Dans le cadre de la plus grande mobilisation de ressources privées visant à protéger les agents de santé africains situés en première ligne face à la Covid-19, une nouvelle coalition de plus de 30 membres a annoncé aujourd’hui qu’elle avait commencé à livrer près de 60 millions d’équipements de protection individuelle (EPI) aux pays d’Afrique sub-saharienne lors du premier cycle de l’initiative.

Le Fonds d’Action Covid-19 pour l’Afrique (CAFA) travaille en partenariat avec les ministères de la santé afin de répondre aux besoins cruciaux en EPI (notamment masques chirurgicaux, gants, protections oculaires et bien d’autres) de près d’un million d’agents de santé communautaire s’occupant de plus de 400 millions de personnes, pendant la pandémie de Covid-19. Il s’agit, à ce jour, du premier effort connu qui regroupe des ressources pour des articles d’EPI destinés aux agents de santé communautaire en Afrique.

Le CAFA repose sur un engagement à hauteur de 10 millions de dollars de l’ONG DirectRelief, avec le soutien supplémentaire de l’organisme Crown Family Philantropies ainsi que des contributions en nature de la part de plus de trente partenaires. En partenariat avec le CAFA, le Programme alimentaire mondial s’est engagé à fournir des dons de fret et de logistique d’une valeur supérieure à 1 million de dollars. Le Fonds cherche à lever jusqu’à 100 millions de dollars pour approvisionner en EPI les agents de santé communautaire de 24 pays africains pendant un an environ.

Selon Agnes Binagwaho, présidente de l’Université de l’équité en matière de santé mondiale et ex-ministre de la Santé du Rwanda, « il s’agit d’un effort courageux et essentiel afin de mobiliser les EPI pour protéger nos héros situés en première ligne : les agents de santé communautaire. En évitant la propagation de la maladie dans leurs communautés tout en assurant la continuité des soins médicaux, les agents de santé communautaire jouent un rôle de premier plan dans toutes les situations d’épidémie, en particulier celle de la Covid-19. Ainsi, il est primordial que nous, en qualité de communauté mondiale, garantissions qu’ils soient respectés, soutenus et protégés. »

En réponse à une estimation de besoins vérifiée directement par le ministère de la Santé de chaque pays, le CAFA, en vue de l’initiative, s’est jusqu’ici procuré 25 millions de masques chirurgicaux, 35 millions de gants, 822 000 écrans faciaux et 974 000 blouses d’isolation, pour commencer. Il transporte les EPI jusqu’aux ports d’entrée de chaque pays africain, puis les partenaires CAFA locaux se chargent de livrer les provisions aux agents de santé communautaire, en collaboration avec le ministère de la Santé. Les EPI rempliront l’équivalent de neuf cargos 747 pour un poids total de 441 tonnes. Les 500 000 premiers articles ont été expédiés depuis l’entrepôt californien de Direct Relief, dont certains sont arrivés au Lesotho et au Zimbabwe. Des cargaisons sont en cours d’acheminement pour pas moins de 10 pays supplémentaires lors du premier cycle.

Les a gents de la santé communautaire (ASC) sont des professionnels de la santé qui élargissent la portée des systèmes de soins de santé primaires aux communautés autrement non-desservies par les systèmes de santé officiels. Ils sont recrutés dans et s’occupent des communautés dans lesquelles ils vivent et travaillent. Les agents de santé communautair e contribuent à des améliorations importantes dans des domaines prioritaires d’ordre sanitaire , tel que la réduction de la malnutrition infantile, l’amélioration de la santé maternelle et infantile, l’élargissement de l’accès aux services de planification familiale et la contribution au contrôle des maladies infectieuses, telles que le VIH, le paludisme et la tuberculose.

« Nous faisons des visites à domicile. Nous conseillons aux mères d’emmener leurs enfants se faire vacciner. Nous conseillons aux femmes de commencer leurs visites prénatales à temps. Nous prenons en charge d’autres cas, tel que le paludisme. Nous avons besoin d’EPI au même titre que n’importe quel autre agent de santé afin de nous protéger et protéger notre communauté », selon Euniter Adoyo, superviseur des agents de santé communautaire, de la Lwala Community Alliance et du ministère de la Santé au Kenya, comté de Migori, au Kenya.

Si la pénurie mondiale d’EPI touche l’ensemble des professionnels de la santé, c’est surtout les pays à faibles et moyens revenus ainsi que les agents de santé communautaire qui en font les frais. Sans EPI, les agents de santé communautaire se mettent en danger eux-mêmes ainsi que les personnes dont ils s’occupent. La baisse actuelle de l’accès aux EPI en Afrique a déjà été suivie d ‘une augmentation de 203 % de la Covid-19 parmi les agents de santé. L’expérience des épidémies passées, notamment la crise d’Ebola de 2015 en Afrique de l’Ouest, a montré que la perturbation des services de santé essentiels mène souvent à des taux de mortalité plu s élevés que l’épidémie elle-même.

En date du 10 août, on dénombrait plus d’ 1 million de cas confirmés de Covid-19 au sein du continent africain, et plus de 20 000 décès . La Covid-19 menace de faire reculer les progrès sanitaires et économiques de ces dernières années, car selon les projections, ses économies pourraient perdre près de 200 milliards de dollars de PIB en 2020 .

À propos du Fonds d’Action Covid-19 pour l’Afrique (CAFA) : Le CAFA est un effort de collaboration à l’échelle du continent, pour regrouper et répondre au besoin non satisfait de fournitures liées à la Covid-19, pour les agents de santé communautaire dans pas moins de 24 pays d’Afrique subsaharienne. Le Fonds met en commun des ressources pour garantir des prix compétitifs pour les fournitures essentielles de qualité et travaille avec les partenaires nationaux et les gouvernements pour mener à bien la livraison des produits jusqu’à destination finale.

Intégré aux réponses nationales, c’est le seul effort connu qui regroupe les ressources pour des articles d’EPI destinés spécifiquement aux agents de santé communautaires en Afrique. Plus de 30 partenaires nationaux et internationaux sont impliqués dans cet effort. Le CAFA est organisé conjointement par le Community Health Acceleration Partnership, les organismes de la

Community Health Impact Coalition (notamment Integrate Health, Last Mile Health, Living Goods, Lwala Community Alliance, Muso, Partners in Health, Pivot et VillageReach ), Direct Relief, les organismes du Pandemic Action Network et les ministères de la Santé dans 24 pays.

Les 24 pays : Angola, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, RDC, Éthiopie, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Niger, Nigéria, Madagascar, Mali, Malawi, Mozambique, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Ouganda, Tanzanie, Togo, Zambie, Zimbabwe.

