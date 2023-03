La distillerie The Glen Grant dévoile un nouveau whisky single malt de 21 ans d’âge faisant la part belle à une explosion tropicale de saveurs

Cette mise en vente remarquable marque une nouvelle phase d’innovation pour la légendaire distillerie du Speyside

ROTHES, Écosse, 22 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — La distillerie The Glen Grant, située au cœur du Speyside, a annoncé le lancement mémorable de son nouveau whisky single malt de 21 ans d’âge. Désormais le témoignage le plus ancien de la collection permanente, disponible à compter de mars 2023, ce whisky de 21 ans d’âge marque le début d’une nouvelle ère d’exploration pour cette distillerie présente depuis 180 ans.

Portée depuis plus de 180 ans par une ambition unique, la distillerie The Glen Grant met à profit une recherche constante visant à créer les single malts les plus uniques, aromatiques et évocateurs. Inspirés par l’héritage du « Major » James Grant (la force motrice visionnaire et excentrique qui a fait prendre à la marque la voie de l’ingéniosité), nous rassemblons les inspirations du monde entier pour créer des whiskies exceptionnels et intrigants qui célèbrent l’esprit d’innovation. Cette caractéristique d’inspiration mondiale est ce qui différencie la distillerie The Glen Grant d’un grand nombre de ses voisins du Speyside et l’a guidée le long d’un chemin bien différent, définissant ainsi son héritage présent depuis 1840.

Après avoir voyagé dans des contrées lointaines, le Major a rassemblé une collection éclectique de fruits et de plantes, qu’il a ramenés à Rothes et présentés dans ses serres en verre victoriennes qu’il avait personnellement conçues, et plus tard dans son jardin de 11 hectares situé au cœur de la distillerie.

La création de The Glen Grant de 21 ans d’âge représente un moment décisif dans l’évolution de The Glen Grant et entame un nouveau chapitre de son histoire. Se tenant aux portes des témoignages du prestige du portefeuille The Glen Grant, ce whisky de 21 ans d’âge rejoint la famille des whiskies single malt de 10, 12, 15 et 18 ans d’âge et donne le ton à un éventail de nouvelles mises en vente innovantes qui seront dévoilées à partir de 2023.

Pour le maître-distillateur Dennis Malcolm, Officier dans l’ordre de l’Empire britannique, cela marque également un aboutissement auréolé de fierté dans ce rôle qu’il occupe depuis plus de 60 ans. En sélectionnant à la main la combinaison parfaite de fûts de sherry Oloroso, de Hogshead et d’anciens fûts de Bourbon conservés dans l’entrepôt numéro 4, le plus ancien entrepôt de fardage traditionnel en pierre de la distillerie, Dennis Malcolm a marié l’alcool afin de créer des saveurs captivantes donnant vie à une intensité de caractère fruité.

Dans ses commentaires sur cette mise en vente, le maître-distillateur Dennis Malcolm a déclaré : « Ce whisky de 21 ans d’âge marque un moment extrêmement significatif pour The Glen Grant, un moment qui ouvre la voie à une nouvelle ère. C’est une avancée enthousiasmante qui, je le sais, nous emmènera vers l’avenir avec fierté et passion. Chacun de nos whiskies raconte sa propre histoire et révèle son propre cheminement gustatif défini par un caractère captivant, avec des couches qui se dévoilent et une complexité surprenante. Je suis fier et ravi de pouvoir partager ce merveilleux whisky avec le monde et de poursuivre notre engagement envers une qualité constante qui, je le crois, nous distingue vraiment. »

Embouteillé à 46 %, de couleur naturelle et non filtré à froid, ce whisky de 21 ans d’âge est marié en petits lots afin de préserver l’intégrité de ses saveurs raffinées et d’assurer une qualité absolue. Tout cela est réalisé sur place, à la distillerie basée à Rothes, ce qui renforce l’éthos délicieusement unique de The Glen Grant.

Il en résulte un caractère d’une touche tropicale, commençant par des arômes de pêches mûres sucrées, de caramel et de raisins secs qui mènent à une explosion de fruits tropicaux intenses, comme la noix de coco, et de notes de beurre crémeux au goût. Une sensation en bouche douce et agréable renvoie à une finale longue de crème brûlée caramélisée.

Le whisky The Glen Grant de 21 ans d’âge est disponible à partir de mars 2023 sur tous les principaux marchés du monde, y compris aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Asie au PVC de 360 $.

