La formation à JES3plus est désormais disponible via le catalogue de cours mainframe Interskill Learning

Spécialiste mainframe IBM — JES3plus Experienced 1.1 — Interskill — Certification numérique IBM

Badge numérique agréé IBM décerné à la fin de la formation sur JES3plus

EL SEGUNDO, Californie, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Interskill Learning, un fournisseur indépendant de premier plan de formation mainframe en ligne, et Phoenix Software International, Inc. ont annoncé aujourd’hui la sortie d’un programme de cours sur JES3plus. JES3plus, développé par Phoenix Software International, Inc., est un produit dérivé basé sur z/OS® JES3, offrant une voie à suivre aux organisations souhaitant conserver la technologie JES3 au lieu de tenter une conversion coûteuse et potentiellement risquée à JES2. z/OS 2.5, la dernière version du système d’exploitation, est la plus récente à inclure JES3. Une fois le cours terminé, les étudiants recevront un Badge numérique agréé IBM — JES3plus Experienced 1.1.

Les clients de JES3plus et les organisations JES3 planifiant leur migration vers JES3plus bénéficieront d’un accès à la formation pour le personnel existant et les nouvelles recrues. Les concepteurs des cours Interskill ont travaillé en étroite collaboration avec l’équipe de développement de JES3plus de Phoenix Software en vue de fournir une formation approfondie en ligne et à la demande sur JES3plus au personnel mainframe. Le cours s’adresse aux programmeurs d’applications, aux programmeurs de systèmes et aux opérateurs de systèmes.

Le programme de formation JES3plus comprend cinq modules :

Présentation de JES3 plus

Travail avec JES3 plus

Surveillance de l’environnement JES3 plus

Définition de l’environnement JES3 plus

Interaction des applications avec JES3plus

Des informations détaillées sur le cours JES3plus et sur chaque module sont disponibles sur le site Web de Phoenix Software .



IBM offre un certificat numérique officiel agréé IBM qui est remis à l’issue des cinq modules JES3plus. Le programme de badges numériques IBM offre une référence reconnue, respectée et appréciée pour les connaissances et la maîtrise du système mainframe Z au sein de l’industrie mondiale de l’informatique mainframe.

Ed Jaffe, directeur technologique de Phoenix Software International, a déclaré : « Notre équipe JES3plus a beaucoup apprécié son partenariat avec Interskill. Grâce à lui, nous avons appris directement pourquoi ils étaient considérés comme la source de facto de la formation mainframe à l’échelle mondiale. Les concepteurs de cours talentueux d’Interskill ont fait un excellent travail en tirant parti de nos décennies de connaissances sur JES3 pour créer un programme d’apprentissage en ligne qui sert de base solide pour les spécialistes mainframe travaillant dans les boutiques JES3plus .»

Darren Surch, directeur de l’exploitation d’Interskill Learning, a affirmé : « JES3 est essentiel pour de nombreuses organisations mainframe et cette collaboration avec Phoenix Software nous permet de tirer parti de la profondeur et de l’étendue remarquables des connaissances de son équipe pour fournir une formation de qualité, pertinente et à la demande sur l’important produit JES3plus. Nous sommes ravis d’inclure ce cours exceptionnel dans le vaste programme de formation mainframe en ligne d’Interskill. »

À propos d’Interskill Learning

Interskill Learning ( https://www.interskill.com ) est un fournisseur de premier plan de formations au système mainframe Z d’IBM. La société développe, fournit et prend en charge le large éventail de composants modernes de formation de la main-d’œuvre mainframe Z qui offrent une formation mainframe à large spectre, mondiale et tout au long de l’année au personnel mainframe.

À propos de Phoenix Software International

Phoenix Software International, Inc. ( https://www.phoenixsoftware. com ) est une société de développement de logiciels de systèmes fournissant des applications logicielles avancées aux entreprises du monde entier. La société propose une large gamme de solutions aux défis professionnels modernes.

Contact auprès de la presse :

(310) 338-0400

news@phoenixsoftware.com

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/83dce5bd-f9bf- 4b6b-bf5e-e65a101cc0cd/fr