La leader en recherche et développement de vaccins Kathrin Jansen et l’immunologue Kizzmekia Corbett se voient remettre respectivement la Médaille d’or et le prix Rising Star de Sabin

WASHINGTON, 07 déc. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Le Sabin Vaccine Institute a récompensé aujourd’hui deux scientifiques extraordinaires pour leurs recherches de pointe en matière de vaccins qui ont permis de changer le cours de la pandémie de COVID-19, de faire progresser la santé publique et de sauver d’innombrables vies. La Médaille d’or Albert B. Sabin 2022 a été décernée à la leader de la recherche en vaccins Kathrin U. Jansen, PhD, tandis que le prix Rising Star (étoile montante) a été attribué à l’immunologue Kizzmekia Corbett, PhD.

La Médaille d’or, qui en est à sa 29e édition, est le plus prestigieux honneur scientifique de Sabin, décerné chaque année à un membre distingué de la communauté mondiale de la santé qui a apporté des contributions exceptionnelles à la vaccinologie ou à un domaine complémentaire. Les anciens lauréats incluent des chefs de file dans les domaines de la vaccinologie et de la sensibilisation aux vaccins tels que les Drs Barney Graham, Carol Baker, Anne Gershon, Bill Foege et Myron Levine.

La Dr Jansen a été sélectionnée pour ses près de 30 ans d’engagement à faire avancer la recherche et le développement (R&D) en matière de vaccins pour diverses maladies difficiles à traiter, de la COVID-19 au HPV en passant par la pneumonie, toutes susceptibles de toucher les adultes comme les enfants dans les pays à revenus faibles et modérés aux systèmes de santé déjà fragiles.

Au mois d’août passé, la Dr Jansen a quitté ses fonctions de vice-présidente sénior et de responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer Inc. Dans cette entreprise, la Dr Jansen a mené une R&D en matière de vaccins à l’échelle mondiale, ses responsabilités allant de la découverte aux engagements post-marketing. En collaboration avec BioNTech, la Dr Jansen a été le fer de lance du développement d’un vaccin contre la COVID-19 qui est devenu le premier autorisé par la FDA et l’OMS, mais également le tout premier vaccin approuvé à utiliser une plateforme ARNm.

Le leadership de la Dr Jansen chez Pfizer a également permis de produire de nouvelles versions d’un vaccin et de candidats vaccins conjugués antipneumocoques largement utilisés dans le but de prévenir le pneumocoque, le virus respiratoire syncytial (VRS), les infections méningocoques et le streptocoque B. Elle dirigeait auparavant les initiatives de R&D en matière de vaccins chez Merck Research Laboratories et a conduit le développement du tout premier vaccin contre le cancer cervical au monde. Elle a aussi contribué à des programmes de lutte contre les rotavirus, les oreillons, la rougeole et la rubéole.

« Nous sommes ravis d’offrir la Médaille d’or à la Dr Jansen pour reconnaître son engagement à améliorer les vaccins et sa lutte face à des défis scientifiques difficiles, tout cela pour le bien de l’humanité et pour sauver des vies », a déclaré Amy Finan, présidente-directrice générale de Sabin. « Tout au long de sa carrière, elle a fait montre d’une passion exceptionnelle pour répondre aux questions de recherche les plus complexes et a pris des décisions audacieuses qui ont permis d’atteindre des étapes majeures révolutionnant la santé publique. »

La Dr Jansen a déclaré être « honorée » de recevoir ce prix. « Quand je regarde tous les précédents lauréats de la Médaille d’or, je ne vois que des collègues et amis avec qui j’ai parlé et travaillé pendant des années : des gens passionnés, voulant tous œuvrer pour un monde en meilleure santé. »

La Dr Corbett, qui a remporté le prix Rising Star de Sabin, est professeure-adjointe en immunologie et maladies contagieuses à la Harvard T.H. Chan School of Public Health. Immunologue virale de formation, la Dr Corbett œuvre dans le but de faire avancer le développement de vaccins pour préparer le monde aux pandémies et pour favoriser la confiance du public à l’égard des vaccins, particulièrement dans les communautés de couleur confrontées à des disparités en matière de santé. Quand elle travaillait aux National Institutes of Health, elle était membre de l’équipe dont les recherches sur le nouveau coronavirus ont posé les bases du vaccin Moderna contre la COVID-19, le premier candidat à avoir été testé dans des essais cliniques de phase 1 aux États-Unis.

Les recherches de la Dr Corbett s’intéressaient aussi à un vaccin universel contre la grippe, la dengue et le virus respiratoire syncytial. Elle dirige actuellement un laboratoire axé sur les nouveaux coronavirus et autres maladies contagieuses dans le but d’informer le développement de vaccins face à de futures pandémies potentielles. Elle défend aussi ardemment les études STIM, l’égalité dans les soins de santé et la sensibilisation communautaire sur la santé publique.

« Sabin se réjouit de nommer la Dr Corbett pour le prix Rising Star de cette année », a déclaré Mme Finan. « Ses contributions au développement de vaccins n’ont d’égal que son dévouement à stimuler la confiance à l’égard de ceux-ci, en particulier parmi les sceptiques. Elle a réalisé un travail incroyable pour expliquer la rigueur scientifique qui se cache derrière la conception de vaccins et inspire la nouvelle génération de chercheurs et de héros de la santé publique. »

« C’est un très grand honneur pour moi de remporter ce prix », a déclaré la Dr Corbett. « Comme je viens seulement de débuter ma carrière et de lancer mon propre laboratoire, remporter ce prix Rising Star suggère que, premièrement, j’ai encore un long chemin à parcourir mais que, deuxièmement, j’en suis capable, ce qui est particulièrement agréable à entendre de la part de mes pairs, mentors et d’autres scientifiques plus expérimentés. »

À propos du Sabin Vaccine Institute

Le Sabin Vaccine Institute est l’un des principaux défenseurs de l’élargissement de l’accès aux vaccins et de leur adoption à l’échelle mondiale, de l’avancement de la recherche et du développement de vaccins et de l’amplification des connaissances et de l’innovation en matière de vaccins. Libérant le potentiel des vaccins par le partenariat, Sabin a bâtit un écosystème robuste de bailleurs de fonds, innovateurs, agents de mise en œuvre, praticiens, décideurs politiques et parties prenantes publiques pour faire avancer sa vision d’un avenir où les maladies évitables ont enfin disparu. En tant qu’organisation sans but lucratif comptant plus de deux décennies d’expérience, Sabin s’est engagée à trouver des solutions qui durent et à étendre tous les bienfaits des vaccins à l’ensemble des individus, peu importe qui ils sont et où ils résident. Chez Sabin, nous sommes convaincus que les vaccins ont le pouvoir de changer le monde.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site https://www.sabin.org/ et suivez-nous sur Twitter @sabinvaccine.

Contact auprès des médias : Rajee Suri, rajee.suri@sabin.org

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l’adresse : https://www. globenewswire.com/NewsRoom/ AttachmentNg/66127064-3ffb- 4f40-9010-7d9da33b625b

GlobeNewswire Distribution ID 8709489