La nouvelle plateforme OLI Systems V11 démocratise la modélisation des électrolytes grâce à une plateforme cloud révolutionnaire; de nouvelles connaissances rigoureuses en chimie et des innovations logicielles améliorent la durabilité, la fiabilité et l’efficacité

Les applications et les API pour le cloud, Optimizer et la saisie de données en masse alimentent la transformation numérique industrielle

PARSIPPANY, New Jersey, 1er décembre 2020 /PRNewswire/ —

Accédez à OLI à tout moment et partout

La nouvelle plateforme OLI V11 offre un accès cloud aux technologies d’électrolyte éprouvées pour la transformation numérique. Pour la première fois, les ingénieurs de terrain, les opérateurs et les non-experts peuvent accéder à cinq décennies d’innovations de pointe en matière de chimie des électrolytes sur le cloud afin d’améliorer les performances des opérations pour les processus industriels. Les nouveaux produits chimiques et logiciels de la V11 augmentent considérablement la fiabilité des actifs, l’efficacité opérationnelle et la durabilité environnementale en prédisant avec précision l’entartrage, la corrosion et la contamination toxique.

Propulser la transformation numérique

OLI Cloud App Builder fournit des applications cloud simples, compatibles avec le web, pour les utilisateurs non experts. Les API Cloud OLI fournissent un accès automatisé au cloud pour les applications d’électrolyte personnalisées. OLI Optimizer calibre les prédictions OLI pour des actifs spécifiques à l’aide d’algorithmes d’optimisation, tandis que l’entrée de données en masse permet l’analyse de gros volumes de données.

Renforcer la durabilité et la conformité environnementales

Les capacités de simulation de pointe d’OLI en matière d’eau propre, d’air et d’environnement comprennent désormais l’élimination de la contamination toxique à base de mercure pour le traitement des eaux industrielles et l’élimination des déchets nucléaires, et des produits chimiques de corrosion qui rendent plus efficace le transport du CO 2 dans les pipelines.

Accroître la fiabilité des activités pétrolières et gazières en amont

Les nouvelles chimies de l’éthylène glycol augmentent la fiabilité en minimisant la formation de tartre. Le choix optimal des matériaux grâce à ‘augmentation du nombre de produits chimiques à base d’acétate pour les tests en autoclaves et aux nouveaux alliages permet de réduire les coûts des matériaux et de faciliter la conception expérimentale.

Réduire les risques dans le secteur pétrolier et gazier en aval

Les temps d’arrêt imprévus dus à la corrosion des unités de distillation du pétrole brut peuvent être réduits de manière significative grâce aux produits chimiques de chlorhydrate d’amine expansé. Les accidents catastrophiques dus à la corrosion dans les unités d’alkylation HF peuvent être considérablement réduits grâce aux prévisions de corrosion et aux fenêtres de fonctionnement. Les applications pétrochimiques peuvent fonctionner plus efficacement grâce aux connaissances en chimie de l’alpha-méthylstyrène.

Accélérer les rendements dans l’extraction et le recyclage du lithium et des éléments des terres rares (ETR)

La base de données complète des propriétés minières d’OLI comprend un nouveau phosphate de lithium, une nouvelle cathode de lithium-cobalt-fer, du néodyme élargi et des produits chimiques à base d’ETR pour augmenter considérablement l’efficacité du processus.

Améliorations des logiciels

Des calculs plus précis permettent une conception plus efficace des membranes d’osmose inverse pour le traitement de l’eau, tandis qu’OLI Alliance Engine pour PSE gPROMS améliore les performances des calculs d’électrolyte.

La sortie de la V11 est prévue pour la dernière semaine de mars 2021.

À propos d’OLI Systems, Inc.

« OLI Systems est un leader mondial établi dans la fourniture de solutions complètes de modélisation des processus pour les applications industrielles basées sur l’électrolyte et la chimie de l’eau qui améliorent la durabilité, l’efficacité opérationnelle, la fiabilité et la productivité tout en atténuant les risques.