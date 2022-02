LA NOUVELLE VERSION 12 DES ALIGNEURS TRANSPARENTS SPARK™ DONNE AUX MÉDECINS PLUS DE CONTRÔLE, DE FLEXIBILITÉ ET D’EFFICACITÉ DANS LA CONFIGURATION DES CAS ET LA PLANIFICATION DU TRAITEMENT

MEILLEURE VISUALISATION DE LA RACINE DU PATIENT, AMÉLIORATIONS CLINIQUES NOTABLES

BREA, Californie, 22 février 2022 /PRNewswire/ — Ormco Corporation, un leader mondial de solutions orthodontiques, a annoncé aujourd’hui la version 12 des aligneurs transparents Spark , qui offre des améliorations cliniques de pointe, une optimisation des produits et des améliorations de la planification des cas pour donner aux médecins plus de flexibilité, d’efficacité et de contrôle.

Ces avantages comprennent :

Visualisation de la racine à l’aide des fichiers DICOM CBCT soumis pour une planification précise du traitement*

Ajout de bourrelets d’occlusion postérieurs pour les prémolaires et les molaires afin de faciliter les conditions cliniques nécessitant une ouverture de l’occlusion postérieure*

Un plus large choix de matériaux avec la disponibilité de TruGEN™ ou TruGEN XR pour Spark 10 et Spark 20 pour assurer une plus grande précision dans la finition*

Mises à niveau du logiciel Approver et du portail des médecins de Spark pour optimiser le traitement, la planification et les communications du cabinet*

« Les améliorations apportées à la version 12 de Spark donnent aux orthodontistes davantage de raisons de choisir les aligneurs clairs Spark pour leur cabinet et leurs patients », a déclaré Eric Conley, président de Spark et Digital Orthodontics. « Il est prouvé que Spark est plus performant que la principale marque d’aligneurs tout en offrant une clarté et une résistance aux taches supérieures. »

Les clients sont enthousiasmés par le flux constant d’innovations provenant de Spark.

« Les aligneurs Spark sont constamment plus performants que les autres aligneurs que j’ai utilisés dans le passé. Les mouvements dentaires plus prévisibles de Spark entraînent moins d’améliorations dentaires et des temps de traitement plus courts », a déclaré le Dr John Warford. « Spark se concentre sur les besoins cliniques des orthodontistes, en mettant rapidement en œuvre de nouvelles innovations pour offrir aux médecins une expérience optimale des aligneurs. »

Les innovations de la version 12 des aligneurs Spark™ en matière de planification des cas, les améliorations cliniques et les améliorations de l’expérience utilisateur comprennent :

Visualisation de la racine pour une planification de traitement précise

82 % des médecins Spark s’accordent à dire que la visualisation de la racine est un facteur clé pour assurer un mouvement prévisible de la dent.1 Avec la version 12 de Spark, les médecins peuvent maintenant soumettre des fichiers DICOM à l’équipe de conception Spark pour s’assurer que les racines montrées dans le logiciel Spark Approver sont positionnées précisément sur les racines dans les fichiers DICOM. Les médecins peuvent également importer facilement des scans CBCT directement dans le logiciel Spark Approver à partir du site web.* En outre, Spark Release 12 est conçu pour fournir un diagnostic et une planification du traitement plus complets en introduisant trois nouveaux préréglages CBCT : peau, peau translucide, et os et tissus mous.*

« Spark est le seul système de gouttière transparente ayant la capacité de disposer véritablement des relations entre les racines et l’os. Travailler en trois dimensions pour l’ensemble de l’anatomie nous permettra d’offrir le traitement orthodontique le plus sain qui ait jamais été fait », a déclaré le Dr Bill Dischinger.

Améliorations cliniques supplémentaires

Les bourrelets d’occlusion postérieurs, auparavant disponibles uniquement pour les molaires, sont maintenant disponibles pour les prémolaires. Cette caractéristique aidera à atténuer l’intrusion des molaires tout en corrigeant l’occlusion antérieure ouverte, l’occlusion croisée ou d’autres conditions nécessitant une ouverture de l’occlusion postérieure. Les bourrelets d’occlusion postérieurs Spark sont rigoureusement testés et ne nécessitent pas de collage ou d’obturation en composite. De plus, les bourrelets d’occlusion se repositionnent désormais automatiquement au fur et à mesure de la progression du traitement afin d’améliorer l’engagement entre les rampes d’occlusion et les dents tout au long du traitement*

« J’aime garder les choses simples, et Spark m’a aidé à corriger facilement et efficacement les occlusions antérieures ouvertes et les occlusions croisées sans procédures supplémentaires au-delà des aligneurs ! » a déclaré le Dr Michael DePascale.

Optimisation du produit pour le contrôle et la flexibilité

TruGEN XR est maintenant disponible pour les cas primaires de Spark 10 et Spark 20 (TruGEN XR n’était auparavant disponible que pour les cas d’améliorations dentaires). TruGEN XR est légèrement plus rigide et présente donc une solution idéale pour les cas de finition, d’amélioration et de stade limité.*

TruGEN et TruGEN XR ont tous deux une rétention de force plus soutenue*, une résistance supérieure aux taches* et à la clarté*, et une meilleure surface de contact avec la dent que la principale marque d’aligneurs*

« TruGEN XR est mon fil de finition dans le cadre du traitement par gouttière transparente », a remarqué le Dr Dischinger. « Avec des croisillons et des fils, et les fils, nous aimons utiliser des fils plus rigides pour les étapes finales du traitement. Dans le cas du traitement par aligneurs transparents, nous n’avions jamais eu cette possibilité jusqu’à présent. TruGEN XR, avec ses propriétés légèrement plus rigides, me donne le contrôle que je recherche dans la finition des petits détails de chaque cas. »

Améliorations du logiciel Spark Approver et du portail de cas pour un flux de travail efficace

75 % des médecins Spark s’accordent à dire que le logiciel Spark Approver offre une meilleure expérience utilisateur car il est plus facile et plus rapide à utiliser que le logiciel de la principale marque des aligneurs.2 La version 12 facilitera encore plus l’utilisation de notre logiciel et de notre portail de cas par les médecins et leur personnel, ainsi que la consultation de l’équipe de planification du traitement Spark. Les nouvelles améliorations comprennent :*

Capture de vues et notes privées du médecin : Les médecins peuvent capturer et envoyer des vues spécifiques du modèle 3D dans le logiciel Spark Approver, ainsi que leurs notes, afin de faciliter la communication entre le médecin et le concepteur. Le logiciel Spark Approver permet également aux médecins de saisir et d’enregistrer des notes privées sur le cas, qui fournissent des rappels de traitement pour améliorer le flux de travail.

: Les médecins peuvent capturer et envoyer des vues spécifiques du modèle 3D dans le logiciel Spark Approver, ainsi que leurs notes, afin de faciliter la communication entre le médecin et le concepteur. Le logiciel Spark Approver permet également aux médecins de saisir et d’enregistrer des notes privées sur le cas, qui fournissent des rappels de traitement pour améliorer le flux de travail. Nouveau support pour les appareils scannés : Le logiciel Spark Approver permet d’afficher les attachements, boutons, appareils de rétention fixes et croisillons numérisés. Une fois numérisés, les appareils sont affichés dans le PDF de traitement afin de distinguer les attachements existants des nouveaux pendant le collage.

: Le logiciel Spark Approver permet d’afficher les attachements, boutons, appareils de rétention fixes et croisillons numérisés. Une fois numérisés, les appareils sont affichés dans le PDF de traitement afin de distinguer les attachements existants des nouveaux pendant le collage. Amélioration des performances du logiciel Spark Approver : Le modèle 3D mis à jour présente des mouvements plus réactifs et une rotation plus rapide pour une performance plus homogène.

: Le modèle 3D mis à jour présente des mouvements plus réactifs et une rotation plus rapide pour une performance plus homogène. Panneau des auxiliaires avec un nouveau design : Un design simplifié permet aux médecins d’ajouter facilement différents auxiliaires et de modifier les options en fonction du plan de traitement souhaité.

: Un design simplifié permet aux médecins d’ajouter facilement différents auxiliaires et de modifier les options en fonction du plan de traitement souhaité. Nouvelle fonctionnalité de Spark Approver – Signale les problèmes potentiels avec les accessoires : Le logiciel Spark Approver fournit désormais des informations détaillées lorsqu’il détecte des problèmes potentiels de collisions d’accessoires ou de proximité avec la ligne de coupe.

« Depuis que je travaille avec Spark, la marque a fait preuve d’un formidable dévouement à l’égard de notre profession, en innovant constamment son produit en fonction des commentaires et des objectifs des orthodontistes. Cela m’a permis de contrôler et de personnaliser entièrement les aligneurs Spark pour répondre à tous les besoins de mes patients », a déclaré le Dr Michael DePascale.

Pour plus d’informations sur le produit Spark Aligner et les améliorations apportées au logiciel, veuillez consulter www.ormco.com/Spark ou contacter votre représentant commercial. Vous trouverez plus d’informations sur Spark Release 12 ici .

À propos du système de gouttière transparent Spark™

Les aligneurs Spark™ sont fabriqués par Ormco™, un leader mondial des produits orthodontiques innovants, fort de 60 ans d’expertise en orthodontie, en R&D et en matière de normes de fabrication élevées. Ormco a permis aux médecins de traiter plus de 20 millions patients dans plus de 130 pays.

Le logiciel Spark Approver est conçu pour donner aux médecins plus de contrôle et de flexibilité, tandis que la technologie avancée des aligneurs Spark et le matériau TruGEN™ assurent une rétention de force plus soutenue et un meilleur contact de surface avec la dent.* L’aligneur Spark est également plus clair, plus confortable* et se tache moins que la principale marque d’aligneurs* – ce qui explique peut-être pourquoi 100 % des patients récemment interrogés ont déclaré qu’ils recommanderaient les aligneurs Spark à un ami.*

*Données internes d’Ormco™

1Sur la base d’une enquête auprès de 67 médecins Spark qui ont approuvé 100 cas Spark ou plus. Données consignées.

2Sur la base d’une enquête auprès de 61 médecins Spark qui ont approuvé 100 cas Spark ou plus. Données consignées.

Les Drs Warford, Dischinger et DePascale sont des consultants rémunérés par Ormco. Les opinions citées dans ce document sont celles des médecins. Les cliniciens doivent se servir de leur propre jugement pour traiter leurs patients.

