La pompe SLS à usage intensif de Nikkiso assure les opérations de missions pour l’industrie spatiale

TEMECULA, Californie, 05 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) — Clean Energy & Industrial Gases Group (le Groupe) de Nikkiso Cryogenic Industries, une filiale de Nikkiso Co., Ltd (Japon), est fier de fournir l’un des plus grands systèmes d’assistance au lancement au monde. Depuis plus de 40 ans, le Groupe fournit des systèmes d’exploitation ininterrompus (24h/24 et 7j/7) pour l’industrie spatiale et du lancement.

Ces unités doivent assurer un fonctionnement continu pour s’acquitter des tâches des missions. La fiabilité est essentielle pour un lancement de fusée à usage intensif, et les pompes doivent fonctionner sans interruption pendant le lancement. Le Groupe est régulièrement choisi pour ses systèmes d’assistance au lancement en raison de ses 70 années d’expérience, de son niveau de service et de sa capacité à fournir une assistance locale.

Conçue, élaborée et fabriquée par l’unité de pompes cryogéniques du groupe (Nikkiso ACD), la pompe SLS à usage intensif est un ajout robuste et hautement fiable à sa gamme de pompes à piston à haut débit et haute pression. Ces pompes et leurs systèmes correspondants sont spécifiquement conçus pour répondre aux exigences rigoureuses de cette application, y compris de grande plage de modulation, un délai refroidissement minimum et un temps moyen entre révisions (MTBO) maximisé.

« Nous sommes très fiers de jouer un rôle dans l’industrie spatiale en pleine croissance et de pouvoir fournir les performances et la fiabilité requises dans des missions aussi importantes », a déclaré Daryl Lamy, président-directeur général de Nikkiso ACD / Nikkiso Cryo.

Nikkiso ACD compte plus de 70 ans d’expérience dans les applications de pompage à haute pression, et des milliers en fonctionnement au cours de cette période.

À PROPOS DE CRYOGENIC INDUSTRIES

Cryogenic Industries, Inc. (aujourd’hui membre de Nikkiso Co., Ltd) et ses entreprises membres fabriquent des équipements et de petites usines de traitement du gaz cryogénique pour les secteurs du gaz naturel liquéfié (GNL), des services d’entretien de puits et du gaz industriel. Fondée il y a plus de 50 ans, Cryogenic Industries est la société-mère d’ACD, de Cosmodyne et de Cryoquip, ainsi qu’un groupe administré en commun comptant une vingtaine d’entités opérationnelles.

Pour tout complément d’information, veuillez consulter les sites www.nikkisoCEIG.com et w ww.nikkiso.com .